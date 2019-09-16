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Врач рассказала, как диагностировать злокачественные новообразования на ранней стадии

17.09.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Злокачественные новообразования, несмотря на успехи, достигнутые в их лечении, до сих пор устойчиво занимают второе место в структуре смертности населения Республики Беларусь. Это связано с тем, что большинство опухолей диагностируется в распространенной стадии, когда значительно падают шансы на выздоровление и заболевание имеет плохой прогноз. Большинство распространенных стадий злокачественных новообразований неизлечимо, терапия дорогостоящая и проводится с целью продления и улучшения качества жизни пациента.

Приоритетным направлением на сегодняшний день является диагностика злокачественных новообразований в ранней стадии, что позволяет значительно увеличить шансы на выздоровление, избежать калечащих операций и, таким образом, снизить инвалидность и смертность. С этой целью в УЗ «Несвижская ЦРБ» организован и функционирует кабинет скрининга. Скрининг — это массовое обследование населения, не предъявляющего жалобы, но находящегося по возрасту в группе риска развития той или иной опухоли. Скрининг позволяет с помощью простых и доступных тестов выявить наличие у чувствующих себя абсолютно здоровыми людей начальные стадии злокачественных опухолей, что позволяет максимально эффективно провести радикальное противоопухолевое лечение.

Врач рассказала, как диагностировать злокачественные новообразования на ранней стадии

Скрининг в Несвижском районе проводится по трем основным локализациям опухолей: рак предстательной железы, рак молочной железы, рак толстой кишки.

Скринингу на рак предстательной железы подлежат мужчины в возрасте 50 — 65 лет. Скрининговый тест — анализ крови на ПСА 1 раз в 2 года. На рак молочной железы — женщины в возрасте 50 — 69 лет. Скрининговый тест — рентгенологическое исследование молочных желез (маммография) 1 раз в 2 года. На рак толстой кишки — мужчины и женщины в возрасте 50 — 60 лет. Скрининговый тест — анализ кала на скрытую кровь ежегодно.

Скрининг доказал свою эффективность во многих странах мира. Благодаря скринингу на рак предстательной железы, который проводится в Несвижском районе более двух лет, диагностика этого заболевания в ранней стадии составляет 70 %.

Дополнительную информацию об организации проведения скрининга злокачественных новообразований в районе и участия в нем можно получить по телефонам: 2-46-35 — кабинет скрининга; 2-16-19 — кабинет онколога.

Татьяна СЕВЕРЕНЬ,

врач-онколог

УЗ «Несвижская ЦРБ».


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Злокачественные новообразования, несмотря на успехи, достигнутые в их лечении, до сих пор устойчиво занимают второе место в структуре смертности населения
 
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