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Эти глаза напротив. Какие заболевания может диагностировать окулист?

17.09.2019 16:24 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эти глаза напротив. Какие заболевания может диагностировать окулист?
В глазах, как и в медицинской карте, зафиксированы все диагнозы. © / Reuters

Глаза – не только зеркало души, но и точнейший барометр, который фиксирует все неполадки в организме. Поэтому врачи-офтальмологи могут безошибочно, ещё на стадии зарождения, диагностировать заболевания, которые ещё никак не проявили себя.

«Совет ежегодно проходить обследование у офтальмолога (даже если вы не жалуетесь на зрение) даётся неслучайно, – рассказывает врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники «Атлас» Валида Залиева. – Такие заболевания глаз, как катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, нельзя рассматривать и лечить изолированно от организма. Верно и обратное утверждение – многие заболевания (сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, болезни сердечно-сосудистой, нервной системы и т. д.) имеют глазные проявления. Поэтому основанием для визита к офтальмологу должно быть не только снижение зрения». 

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1. Сахарный диабет 

Одно из главных заболеваний, ведущих к потере зрения. Выявляется при осмотре глазного дна с помощью специального оборудования. Ведущий симптом – расширения мелких сосудов (микроаневризмы), кровоизлияния и др изменения, которые со временем прогрессируют и могут привести к потере зрения.

2. Артериальная гипертония

Этот опасный недуг часто никак не проявляет себя. Но даже при незначительном периодическом повышении давления остаётся «след» на сетчатке глаза. При осмотре глазного дна офтальмолог видит сужение артерий и расширение вен сетчатки. У пациентов со стойкой гипертонией со временем может возникнуть симптом Салюса (артериовенозный перекрест) – артерия сдавливает и пережимает вену, из-за чего на сетчатке возникают кровоизлияния. 

Кстати, по состоянию глазных сосудов можно судить о состоянии сосудов всего организма, включая головной мозг.

3. Опухоль головного мозга

Это коварное заболевание вплоть до терминальной стадии может прогрессировать бессимп-томно, но при обследовании у офтальмолога его можно выявить гораздо раньше при исследовании диска зрительного нерва (место прикрепления зрительного нерва к глазному яблоку). Отёк диска зрительного нерва – симптом № 1 новообразований головного мозга. 

Эти глаза напротив. Какие заболевания может диагностировать окулист?
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4. Атеросклероз

Самое яркое и очевидное проявление этого заболевания – ксантелазма (желтоватые плоские бляшки на верхних и нижних веках – не что иное как отложения жира). Эта косметическая проблема говорит и о серьёзных нарушениях обмена холестерина в крови. Появление ксантелазмы указывает на риск возникновения болезней сосудов из-за повышения уровня «плохого» холестерина. Пациенты с ксантелазмой немедленно направляются к кардиологу.

5. Аллергия

Синдром сухого глаза (сухой кератоконъюнктивит) – не всегда следствие долгой работы за компьютером. Иногда он может быть первым признаком аллергической реакции, особенно в тех случаях, если сопровождается покраснением и отёчностью.

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6. Болезни почек 

Отёки и мешки под глазами, особенно по утрам, – главный видимый симптом болезней почек, при которых вместе с мочой из организма выводится белок. При снижении уровня протеина и возникают периферические отёки (в первую очередь – под глазами). 

7. Гепатит А (желтуха) и болезни печени

Пожелтение склер (белков глаз) – один из главных симптомов болезней печени – чаще всего желтухи (болезни грязных рук, гепатита А). Желтизна объясняется высоким уровнем билирубина (вещества жёлтого цвета, входящего в состав желчи) в крови.

Если белки глаз жёлтые постоянно, это говорит о том, что печень работает с повышенной нагрузкой. Это может быть вызвано хроническими воспалениями печени, желчного пузыря, циррозом (хроническим заболеванием печени, при котором происходит замещение тканей печени фиброзной тканью). 

В таких случаях врачи направляют на исследования (общий и биохимический анализы крови, печёночные пробы, эластографию печени).

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8. Проблемы с щитовидной железой

Глаза навыкате (двусторонний экзофтальм) – типичный признак проблем с щитовидной железой, включая базедову болезнь (опасное аутоиммунное заболевание). Пучеглазие объясняется поражением центров гипоталамуса и повышенной выработкой гормонов гипофизом. Причиной этого обычно служит воспаление гипоталамуса или болезнь гормональной системы.

9. Меланома

Глаза разного цвета могут быть врождённым состоянием (такое происходит из-за нарушений пигментации). Но если глаза внезапно поменяли цвет или на них появилась, например, чёрная точка – стоит провериться у онколога. Это может указывать на развитие меланомы – одного из самых опасных и быстро прогрессирующих онкологических заболеваний. 

10. Болезни желудочно-кишечного тракта

Если ячмень вскочил на глазу один раз – волноваться не стоит. Но если они возникают друг за другом – надо пройти обследование у врача-гастроэнтеролога. Нередко это служит одним из симптомов патологии желудочно-кишечного тракта. Ещё одна причина «стойких» ячменей – снижение иммунитета.

11. Нарушение свёртывающей cистемы крови

На эту проблему иногда указывает окклюзия (закупорка) сосудов сетчатки со снижением зрения. 

 
 
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При обследовании зрения можно найти признаки рака, болезней сердца, печени, почек.
 
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