За медалями или за здоровьем? Как выбрать спортивную секцию для ребёнка

Источник материала: Аргументы и факты

Чем раньше, тем лучше?

Этот вопрос возникает у многих родителей, когда ребёнку исполняется 3–4 года. Есть целый ряд направлений, куда детей готовы принять в таком возрасте – это художественная и спортивная гимнастика, аэробика, спортивные танцы, плавание, фигурное катание, хоккей и футбол. Правда, за границей подход иной: дети начинают тренироваться позже, а результат зача­стую не хуже.

Хотя и у нас в спортивную школу не зачислят до 6–7 лет (фигурное катание, спортивная и художественная гимнастика) или даже до 10–11 лет (стрельба, дзюдо и др.). А в серьёзные секции по различным единобор­ствам обычно принимают с 7–10 лет. Всё, что раньше, сводится к общей физической подготовке (ОФП), что тоже совсем неплохо. Для каждого вида спорта утверждены свои нормативы зачисления в группы начальной подготовки (федеральные стандарты спортивной подготовки). Кстати, надо иметь в виду, что даже в них в государственной спортивной школе будет отбор – по наличию природных данных и даже уровню готовности.





Нажмите для увеличения

Где тестируют?

Есть центры тестирования, где специалисты помогают подобрать для ребёнка подходящий вид спорта на основе физиче­ских данных и оценки его темперамента. Если нет возможности приехать лично, можно пройти тестирование онлайн в Интерне­те и получить рекомендацию.

Правда, чаще всего родите­ли при выборе вида спорта для ребёнка ориентируются исключительно на свои предпочтения. В этом есть свои риски.

«Понятно, что родители хотят лучшего для ребёнка и надеются с помощью спорта немножко скорректировать его поведение: какие-то качества развить, другие, наоборот, притормозить, – говорит профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева. – Однако лучше всего следовать за желаниями ребёнка, а не своими собственными. Мотивация в данном случае – самое главное.

Часто на консультации роди­тели жалуются, что ребёнок ничем не хочет заниматься и ничем не интересуется. Спрашиваешь: «А кто выбрал для него эти занятия в спортивной секции?» – «Как кто? Мы, конечно!» Но ребёнок мечтает совсем о другом. И опыт взаимного недовольства накапливается.

Прежде чем записаться в спортивную секцию, я бы посоветовала сначала сходить на пробное занятие. Но даже после того, как ребёнок по­смотрит и скажет: «Да, я хочу этим заниматься», надо быть готовым к тому, что он через какое-то время передумает. Некоторые родители говорят: занимался и тем, и этим, ему ничего не нравится. На самом деле он ищет. И неплохо, когда у него будет опыт занятий разными вещами – и настольным теннисом, и футболом, и шахматами».

Кружки здоровья. Как понять, какие нагрузки для ребёнка непосильны? Подробнее

Коррекция темперамента

Нередко родители рассуждают так: если ребёнок слишком активный, нужно отвести его на активные виды спорта – игровые и командные, а драчуна отдать в секцию борьбы, чтобы не махал кулаками в школе.

«Прямой связи между темпераментом, характером и склонностью к тому или иному виду спорта нет, – считает Авдеева. – Если ребёнок активный и любит играть в шахматы, то ему совершенно не противопоказано ими заниматься. Оптимально, если есть и то и другое. В шахматы можно играть и дома, постепенно приучая его спокойно сидеть и раздумывать. Но сажать насильно не нужно, иначе он приобретёт отвращение.

Чем хороши игровые виды спорта? Они способствуют развитию самоконтроля и саморегуляции. Ребёнок не просто сбрасывает энергию, но получает эмоциональную разрядку, учится действовать целенаправленно. В общем-то, любой спорт, если заниматься регулярно, учит добиваться результатов, преодолевать себя. А преодоление себя повышает жизнестойкость». По словам психолога, молодёжь сейчас тянется к спорту не только ради здоровья и красивой фигуры, а потому что он отлично снимает стресс, который в городе довольно сильный.

«У ребёнка, приученного к спорту, на всю жизнь останется навык: мне сейчас не очень хорошо, но я знаю, как себе помочь – пойти в спортзал, сделать зарядку, пробежаться в парке».

Чемпион или любитель

Важный вопрос, который рано или поздно возникает у всех родителей: стоит ли ориентировать ребёнка на высокие достижения или пусть занимается просто для саморазвития, без притязаний на чемпионство?

«Ориентировать на достижения и побуждать к тому, чтобы быть первым, совсем не плохо, – уверена профессор Авдее­ва. – Но здесь надо быть очень внимательным к ребёнку. Если ему трудно, тяжело постоянно находиться в состоянии конкурен­ции и борьбы с соперниками, стоит остановиться. Пусть занятия останутся на любительском уровне. Тогда ребёнок будет любить этот вид спорта, и в жизни это ему поможет. А если он действи­тельно одарённый в каком-то виде спорта, то есть смысл отдать его в спортшколу. Там сама система будет его поддерживать и работать на развитие спортивных данных».

Чего нельзя категорически делать, так это хвалить и уважать ребёнка только за его достижения, предостерегает Авдеева. «В психологии есть хорошо известный феномен так называемых условий принятия: мы тебя ценим и одобряем, когда ты такой, каким мы хотим тебя видеть и каким мы фактически заставляем тебя быть, – поясняет она. – Ребёнок будет стараться изо всех сил, но любая неудача может оказаться роковой. А когда родители просто получают удовольствие от его выступления на соревнованиях, радуются новым умениям, то и спорт будет приносить удовольствие».

Важно правильно реагировать на неудачи ребёнка в спорте. «На этот счёт есть древняя мудрость: главное – не победа, а участие. Да, ребёнку, который очень хотел стать первым, но не получилось, это сложно объяснить. В спортивной школе, например, при грамотной организации соревнований среди детей младшего возраста устраивают так, чтобы никто не был обижен и призы получили все. В любом случае, проигрыш стоит рассматривать, как повод разобраться в причинах и отработать, как стимул к дальнейшему движению, а не к тому, чтобы всё бросить».

Врач высшей категории, специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине Павел Осипов:

– Прежде чем отдать ребёнка в спортивную секцию, пройдите с ним медкомиссию. Есть целое руководство для врачей, при каких проблемах какими видами спорта заниматься нельзя. Бывают нарушения в работе сердца и других органов, которые могут не проявляться и дать о себе знать только при повышенных физических нагрузках.

Большинство видов спорта сами по себе не безобидны для здоровья. А обучение в спортшколах и вовсе заточено не на здоровье, а на то, чтобы получить результат. Бадминтон, теннис – это так называемые «однорукие» виды спорта. Они «прокачивают» только одну половину тела, и всё работает на скрутку. Скручивание приводит к проблемам с внутренними органами. «Локоть теннисиста» вообще внесён как диагноз в международную классификацию болезней.

У профессиональных танцоров деформируется стопа (они же ходят всё время на носках, как балерины), происходит выраженное укорочение икроножных мышц, таз отклоняется от естественного положения – в итоге возникают проблемы с кровообращением в яичниках и других внутренних органах. Да и варикозы в 30 лет у танцоров – частая история.

Спортивное плавание, в принципе, полезно, лёгкие прокачиваются. Но есть такой феномен: если ребёнка отдают в секцию в 8–9 лет или раньше и он не вылезает из бассейна, то лет через 10 нога может достигнуть 43-го размера. Ноги превращаются практически в «ласты». Хорошо ли это для девочки, судить родителям. Велоспорт – один из самых неполезных. Даже организация, далёкая от медицины, – Олимпийский спортивный комитет, не рекомендует заниматься велосипедным и конным спортом девочкам до 16 лет, а мальчикам до 14 лет. И это не просто так.

Если хотите заниматься спортом для здоровья, сходите на консультацию к врачу лечебной физкультуры. Он проведёт тестирование, посмотрит, какая группа мышц слабая, и даст соответствующий комплекс упражнений. Самое оптимальное для здоровья – китайская оздоровительная гимнастика типа ушу, цигун на основе медленной растяжки мышц. Ещё один здоровый вид спорта – это то, что у китайцев называется «бесцельные прогулки». Самое время им заняться осенью, в сухую погоду, при температуре воздуха 3–5 градусов.