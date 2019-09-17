Особый рак. Что нужно знать об опухоли мозга

Источник материала: Аргументы и факты

Для начала уясните, что опухоли головного мозга редки: в России, как и в Западной Европе, США и Австралии, заболеваемость ими составляет 6-19 случаев на 100 тысяч мужского и 4-18 случаев на 100 тысяч женского населения. Единственным точно доказанным фактором риска развития рака мозга является ионизирующая радиация. Связь с мобильными телефонами (неионизирющая радиация) обсуждается, но окончательного вердикта нет. Других более-менее четких факторов, связанных с развитием злокачественных опухолей мозга, нет. Возможно, у аллергиков этот вид онкологии бывает реже. Возможно, что несколько генов связаны с повышенным риском. Но все это очень неточно.

Прямых симптомов этого рака нет

Опухоли мозга особые. В отличие от поверхностных злокачественных новообразований вы никогда не увидите опухоль мозга. Вы даже не сможете её пропальпировать (прощупать), как многие опухоли внутренних органов. Ведь новообразование головного мозга надежно спрятано внутри черепной коробки.

И все признаки, о которых можно думать, что они связаны с опухолью, косвенные. Даже если эти симптомы будет изучать опытнейший врач, он тоже будет рассматривать их как косвенные. И, чтобы подтвердить диагноз или исключить его, он обязательно назначит МРТ: магнито-резонансную томографию головного мозга. Сегодня это лучший метод диагностики новообразований головного мозга.

Главное — это место расположения опухоли

Теперь о самих симптомах. В первую очередь, это не симптомы рака как такового. Они могут быть одинаковыми при злокачественной опухоли, доброкачественной опухоли, метастазах, при кисте и любых других объемных образованиях головного мозга. Так бывает потому, что они обусловлены местом расположения опухоли. Поэтому их называют очаговыми. И, как правило, это самые ранние симптомы, возникающее у больного с каким-то образованием в головном мозге.

Самая частая причина их возникновения — сдавливание ткани мозга, прилегающей к опухоли. Обычно в этой зоне возникает ишемия: недостаток притока крови с кислородом. Может сдавливаться и сам сосуд или нервы, расположенные рядом, могут происходить некоторые другие изменения.

Больные раком мозга назвали симптомы, которые они сначала игнорировали Подробнее

Не надо мучиться сомнениями

И все это может проявляться массой симптомов. Вот самые частые из них:

— Головная боль. Обычно на четко локализована: бывает в одном и том же месте. Часто повторяется или бывает почти постоянной. Если лекарства не помогают и она сохраняется, нужно обратиться к неврологу. Важно понимать, что от этих симптомов до рака головного мозга большая дистанция. Похожие головные боли бывают при многих других — менее опасных — заболеваниях.

— Припадки типа эпилептических или судороги. Встретившись с ними, не стоит сразу думать про рак мозга, ведь эти симптомы могут быть и при многих других болезнях, порой не очень серьезных.

— Изменения личности и психики. Человек может становиться апатичным, вялым, безынициативным. Он может перестать следить за своим внешним видом, стать неряшливым. Как правило, это типично для поражения лобных долей мозга. И, как вы догадываетесь, все это может быть по самым разным причинам, а не только из-за опухоли мозга.

— Изменение полей зрения. Какая-то часть поля зрения выпадает. Но заметить это можно не всегда, так как механизмы компенсации маскируют это. Типично только для опухолей, расположенных в области зрительного тракта и хиазмы (пересечение зрительных нервов), а также для многих болезней глаза.

Можно добавить ещё несколько признаков, но все они будут такими же неконкретными. Если вас что-то такое беспокоит, то не надо мучиться сомнениями, обратитесь к врачу. Он сможет понять, насколько эти симптомы реальны и обоснованны, а насколько продиктованы мнительностью и страхом.