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19 сентября – День здоровья школьников. В центральной районной больнице будут организованы консультации

18.09.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

19 сентября – День здоровья школьников. В центральной районной больнице будут организованы консультации

В настоящее время хронические заболевания диагностируются в среднем у 40-45% школьников, а среди считающихся здоровыми более половины – дети с различными функциональными нарушениями. За последние 5 лет отмечается рост заболеваемости миопией (близорукостью), что может быть связано с увеличением зрительной нагрузки из-за усложнения школьной программы, с распространением компьютерных технологий, нарушением гигиенических норм в школах. Также нарушению зрения способствуют неправильная посадка за столом, недостаточное освещение, стресс при общении с учителями и сверстниками, минимальное пребывание на свежем воздухе. Все это приводит к появлению первых признаков близорукости: жалобы на чувство выпирания, давления в глазу, головные боли к концу дня, ухудшение зрения вдаль.

К основным мерам, позволяющим избежать возникновения и прогрессирования близорукости у детей школьного возраста, относятся:

1. Правильная организация рабочего места. Необходимы стол и стул, соответствующие росту ребенка, спина должна прилегать к спинке стула, а локти лежать на столешнице. Для снижения зрительного утомления нужно выдерживать расстояние между глазами и рабочей поверхностью (35 см), освещение должно быть достаточным и равномерным, не рекомендуется смотреть на монитор в темноте;

2. Рациональный режим дня и полноценный сон. Нельзя приступать к выполнению домашнего задания сразу после возвращения из школы, 1-1,5 часа дайте ребенку подвигаться. Необходимо ограничить пребывание детей у экрана компьютера или телевизора: младший школьник должен находиться у монитора не более 20 минут в течение дня, продолжительность просмотра телепрограмм – не более 30-40 минут, старшеклассник – суммарно не более 60-70 минут работы за монитором в день, просмотр телевизора – 1,5-2 часа;

3. Сбалансированное питание, включающее достаточное количество витаминов В2, А и Д. В рацион детей, страдающих близорукостью, следует включать морковь, красный сладкий перец, шпинат, чернику, кукурузу, манго, персики, рыбу, шиповник и цитрусовые. По рекомендации врача можно применять и комплексные поливитаминные препараты в сочетании с цинком и кальцием, пищевые биодобавки с черникой, лютеином;

4. Высокая физическая активность, особенно на свежем воздухе. Также необходимо регулярное проведение специальной гимнастики для глаз;

5. Ежегодное обследование врача-офтальмолога и неукоснительное выполнение его рекомендаций, направленных на коррекцию миопии (ношение очков, контактных линз).

19 сентября с 11.00 до 13.00 на базе детской консультации центральной районной больницы по телефону «прямой линии» 7-14-68 будут организованы консультации по вопросам профилактики нарушений зрения с районным педиатром Марией Владимировной Лозко.

 
 
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В настоящее время хронические заболевания диагностируются в среднем у 40-45% школьников, а среди считающихся здоровыми более половины – дети с...
 
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