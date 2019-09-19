Портят эмаль и провоцируют кариес? Правда и мифы о брекетах

Источник материала: Аргументы и факты

Юлия Селютина, практикующий стоматолог, автор книги «Стоматолог Селютина, у меня вопрос: как заботиться о детских зубах?»

Основных причин неправильного прикуса несколько:

неправильный рост зубов;

смещение зубов после удаления соседних;

всевозможные аномалии развития верхней или нижней челюсти.

Что такое брекеты?

Брекеты — это несъёмные ортодонтические устройства, прикрепляющиеся к зубам.

Лечение при помощи брекетов проводится, когда все молочные зубы поменяются на постоянные.

Есть ли ограничения?

Ограничений по возрасту нет. Взрослым людям проводить лечение при помощи брекетов тоже можно. Курс лечения на брекет-системе в среднем занимает 2 года. Сроки зависят от сложности случая.

Как фиксируются?

Брекеты фиксируются к зубам при помощи специального клея и остаются на зубах в течение всего периода лечения.

В зависимости от сложности изначальной проблемы, требующей исправления, в состав брекет-системы могут входить кольца с замками, эластичные тяги («резиночки») и другие ортодонтические приспособления.

Что делать перед установкой?

Перед началом лечения необходимо пройти специальные диагностические процедуры (снятие слепков, изготовление моделей челюстей, рентгенологическое обследование зубных рядов и костей черепа). Они необходимы для постановки окончательного диагноза и корректного планирования лечения.

Перед фиксацией брекетов важно провести профессиональную гигиену и лечение всех зубов. Кариозных полостей быть не должно. Далее следует этап фиксации брекетов и ортодонтическое лечение.



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Какие бывают брекеты?

Брекет-системы условно можно разделить на две большие группы: металлические — изготовлены из металла, и эстетические — изготовлены из керамики.

Металлические брекеты универсальны — их можно применять во всех случаях: от простейших до самых сложных. Такие брекеты изготовлены из медицинской стали и содержат в составе никель. Для пациентов с повышенной чувствительностью к никелю существуют брекеты с титановым напылением.

Главным преимуществом металлических брекетов считается высокая прочность их конструкции. Помимо этого у металлических брекетов лучший показатель трения. От него может зависеть скорость лечения. Поэтому металлические брекеты в подавляющем большинстве случаев нужно носить меньше, чем керамические. Ещё такие брекеты не меняют цвет на протяжении всего лечения и стоят дешевле.

Эстетические брекеты в отличие от металлических белого цвета либо вообще прозрачные. Это позволяет максимально сочетать их с цветом зубов. Они не бросаются в глаза при улыбке и разговоре. Иногда эстетические брекеты называют «сапфировые». «Сапфировые» брекеты — это разновидность керамических. Они изготовлены из монокристалла искусственного сапфира.

Для создания более стандартных экземпляров применяется поликристаллическая керамика.

Эстетические брекеты не окрашиваются на протяжении всего срока лечения. Помимо этого, они гипоаллергенны, что даёт им преимущество перед металлическими в том случае, если у пациента повышенная чувствительность к металлам. К недостаткам эстетических брекетов можно отнести их высокую стоимость. Кроме того, повышенное трение в системе может увеличить время активного лечения.

Встречаются варианты комбинаций брекетов. Наиболее часто применяемые керамические брекеты на зубы верхней челюсти и металлические на зубы нижней. Так они менее заметны и стоят гуманно.

Как фиксируются брекеты?

По способу фиксации брекеты могут быть двух видов.

Вестибулярные брекеты — фиксируются к передней (вестибулярной) поверхности зубов. Они видны окружающим, особенно металлические системы. Привыкание к наружным брекетам проходит быстро. Травмы слизистой оболочки возникают редко. Возникновение сложностей в произношении звуков единичны.

Лингвальные брекеты — фиксируются на внутреннюю поверхность зубов. Толчком к их созданию явилась необходимость сделать исправление прикуса незаметным для окружающих. Привыкнуть к лингвальным брекетам бывает значительно труднее. Конструкция часто натирает язык. Возникают проблемы с дикцией. Период адаптации может длиться от двух недель до нескольких месяцев.

Портят ли брекеты эмаль зубов?

Есть мнение, что ношение брекетов портит зубы и приводит к кариесу. Это неправда.

Ношение брекетов не является причиной кариеса, причиной того, что после их снятия зубы разрушаются, становятся слабее и т. д. Но прослеживается определённая зависимость: «Сняли брекеты — зубы поражены кариесом». Почему так происходит? Всему виной — недостаточно качественная гигиена, нерегулярное проведение или отсутствие домашних процедур для укрепления и питания зубов.

Что делать, чтобы после снятия брекетов не пришлось лечить кариес

До установки брекетов необходимо пролечить все зубы.

Непосредственно перед фиксацией брекетов следует провести профессиональную гигиену. После чистки покрывать зубы фторлаком не следует. Это усложнит процесс фиксации «замочков» на зубы.

Желательно в период ношения брекетов каждые 3–4 месяца проводить профессиональную гигиену с последующим покрытием всех зубов фторлаком.

Дома чистить зубы щёткой и пастой. Существуют специальные зубные щётки для тех, кто носит брекеты.

Пользоваться специальными ёршиками после каждого перекуса, чтобы вычистить все остатки пищи из-под дуг.

Регулярно после чистки пользоваться реминерализирующими средствами. Наносить на зубы дважды в день после чистки. Они питают ткани зубов кальцием, фосфором, магнием. Дополнительно защищают от кариеса.

А что после брекетов?

После достижения должного результата брекеты снимаются. Но работа над красивой улыбкой на этом не заканчивается. Теперь нужно «заставить» зубы остаться в таком же положении. Это задача ретейнеров и капп. Ретейнер — это металлическая проволока, которая устанавливается с внутренней поверхности передних центральных зубов. Крепится она с помощью специального пломбировочного материала. Служит своего рода стабилизатором и не позволяет зубам разъехаться.

Каппа — полностью прозрачная накладка, плотно прилегающая к зубной эмали. Выполнена из биополимерных материалов. Это исключает риск возникновения аллергических реакций.

Каппы удобны в ношении, незаметны для окружающих.

Зубы должны привыкнуть к новому положению, ведь организм постоянно сопротивляется и требует вернуть всё на свои места. Если пренебречь установкой ретейнеров или капп, то результат от многомесячного ношения брекетов может быстро исчезнуть.