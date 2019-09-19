Доброго здоровьица. Врачи — о советах Геннадия Малахова

Источник материала: Аргументы и факты

Программа Геннадия Малахова для многих телезрителей была глотком свежего воздуха. Простой и понятный мужчина, близкий многим, дает советы из народной медицины, тяга к которой у нас очень сильна, ведь препараты такого рода доступны и недороги. Естественно, что советы народного врача быстро разбирали на цитаты. Однако специалисты из медицинского мира отнеслись к рекомендациям Малахова более настороженно. Многие советы нередко подвергались жесткой критике. Но были и те, которые специалисты одобрили.

Советы народной медицины

Советов из области народной терапии разного рода Геннадий Петрович дает довольно много: часть из них он указывает и детально прописывает в своих книгах, другие упоминает в интервью.

Рис вместо хлеба

В одном из своих интервью Геннадий Петрович отмечал, что дома исключил хлеб и питается вместо него рисом: так полезнее, отказ от пшеничной муки и т. д. Однако официальная медицина с ним в этом пункте согласна не на 100%.

«При выборе между рисом и хлебом, я думаю, самое важное — вопрос качества этих продуктов: из какого зерна — цельного или нет — сделан хлеб, какой рис используется — обычный, круглый и переваренный или сваренный грамотно аль денте, бурый, неочищенный и т. д. В нашей стране, наверное, проще найти качественный хлеб, чем качественный рис. Да и для бутерброда больше подходит именно хлеб. Оптимальным решением будет выпекать хлеб дома самостоятельно или найти частную небольшую пекарню, в качестве продукта которой вы уверены», — отметила иммунолог Анна Шуляева.

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Уринотерапия от всего

В своей книге «Система оздоровления в пожилом возрасте» Геннадий Малахов отвел уринотерапии целый раздел. Автор уверен, что многие заболевания возникают из-за того, что в организме накапливаются отмершие клетки, шлаки, «сдвигающие внутреннюю среду организма в сторону загнивания». По мнению Малахова, применение собственной мочи помогает восстанавливать внутреннюю среду организма, ведь она стерильна и обладает антибактериальными свойствами. Лечебный эффект жидкости объясняется гомеопатическим принципом: подобное лечит подобное.

«Исходя из логики, если организм выводит что-то, то он решил, что это ему не нужно. Есть жидкости, с помощью которых выводятся те или иные отработанные вещества: с дыханием выводится определенное количество CO2, с кожей — тоже определенное количество влаги, некоторые соли. Изначально непонятна логика: зачем это нужно обратно употреблять? Второе — ни одного нормального клинического исследования на эту тему не проводилось. У нас нет таких достоверных данных, это все равно, что ткнуть пальцем в небо. Можно только предполагать, поэтому это нельзя рекомендовать массово людям», — говорит Ирина Ярцева, врач-терапевт, иммунолог.

Специалист и вовсе уверена, что людям не стоит надеяться на какую-то мифическую чудо-таблетку или жидкость, которая сможет излечить мгновенно. «Акцент должен стоять на том, что ответственность за собственное здоровье лежит в первую очередь на самом пациенте. Что он со своим организмом делает такое, что это привело к тому, что у него развиваются заболевания? Обратить внимание на свой образ питания, сна, жизни, на свой подход к работе, стрессовость, курение, алкоголь, и это приводит к дисбалансу. Если за собой следить, не будет заболеваний. Добивать организм каким-то волшебным средством или таблеткой не стоит», — говорит Ирина Ярцева.

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Лимоном и маслом по печени

Ратует Геннадий Петрович и за своевременное очищение печени. Для этого он предлагает агрессивную, но действенную методику, при которой используются оливковое масло и сок лимона. Также надо выбирать и идеальное время для данной процедуры, согласовываясь с лунным календарем: оптимальным решением станет полнолуние.

«Это опасная рекомендация. В первую очередь она противопоказана тем, у кого уже есть заболевания гепатобиллиарной системы (камни в желчном пузыре, патологии желчного пузыря), есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва). Это будет только провоцировать ухудшение ситуации. Кроме того, вообще такого понятия, как чистка печени, не существует. Это обывательское понимание. Чтобы печень не надо было чистить, ее не нужно засорять. Глупо, когда человек ест что попало, пьет, курит, и вдруг он начинает заливаться маслом, чтобы печень почистить. Абсурднее некуда. Получается, что, если вы хотите, чтобы ваша печень, так скажем, очистилась, перейдите на здоровое питание, уберите вредные привычки. И она сама через некоторое время восстановится. И без таких экспрессивных методик. Конечно, это время — месяц, два, а то и полгода. Потом можно прийти на анализы, сделать УЗИ и посмотреть, какой будет результат. Я вас уверяю, без этих процедур в 99% случаев будет положительный результат», — отмечает Ирина Ярцева.

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Физкультурой по диабету

В одном из эфиров программы «Малахов +» активно обсуждали диабет и способы его лечения. Во время передачи был сделан вывод, что физическая активность, например, приседания, позволяет вылечиться от этой страшной болезни. В студии присутствовал герой, утверждавший, что после бега сахар падает буквально за 40 минут.

«Верно. И когда он приседает, и когда ходит, и когда он бегает, и когда он занимается любой физической нагрузкой, снижается уровень сахара в крови. Любая физическая нагрузка, здоровый спорт приводит к снижению сахара в крови. В первую очередь это снижение массы тела, это и подход к инъекциям инсулина. Например, люди с первым типом диабета подсчитывают хлебные единицы и углеводы. Если он съест углевод и пойдет заниматься после этого, то получится, что он преобразует энергию в энергию. И скачка сахара не будет.

Диабет первого типа не лечится, это аутоиммунное заболевание, диабет второго типа — это просто нарушение диеты. Не лечится только из-за того, что многие люди говорят: „Я не буду менять свой образ жизни, я не буду менять свой образ питания. Я не могу, это все вкусненькое. Это моя последняя радость“. В таком случае не лечится. А вообще, диабет второго типа на любой стадии можно взять под контроль, чтобы он не разрушал жизнь.

Этот совет адекватен. Но тут стоит учитывать и тот нюанс, что люди, у которых диагностируют сахарный диабет второго типа, — это те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы. И если он с давлением начнет приседать, то риски высоки. Поэтому тут можно начинать с ходьбы: в парке, на дорожке, чтобы человек чувствовал, что у него пульс начинает потихонечку нарастать, чтобы он чувствовал нагрузку. И постепенно следует эту нагрузку увеличивать», — отмечает терапевт Ярцева.

Советы Геннадия Малахова, несмотря на свою большую популярность, все же панацеей от всех бед не являются. И следует хорошенько думать и взвешивать все риски перед тем, как их использовать.