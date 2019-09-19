Худеем на макаронах. Звездная диета Софи Лорен

Источник материала: Аргументы и факты

Пожизненно обладать сногсшибательной фигурой 20-летней красотки — мечта всех женщин. Жаль только, что удается это совсем немногим. Похоже, в Италии актрисы знают какой-то секрет. Ведь 85-летняя Софи Лорен уже долгие годы радует нас замечательным внешним видом и стройностью. Причем звезда рассказывает всем, что не отказывается от любимой итальянской пасты, даже наоборот, сделала ее основой своей диеты.

Основные принципы

Актриса уверена, что самое важное — это не запускать фигуру. То есть следить за своим питанием всегда и стараться не переедать, ведь сбрасывать лишний вес и приводить фигуру в порядок сложнее, чем соблюдать простые правила здорового питания.

При этом звезда не отказывается от определенных продуктов, она ест все, что захочется, но только очень маленькими порциями. Тарелка макарон обязательно присутствует в ее рационе, но это маленькая тарелочка, на 100-120 г.

Софи Лорен обязательно включает в свой рацион много фруктов и овощей. А вот тяжелые сливочные и майонезные соусы, наоборот, ограничивает или же вовсе исключает. В ее арсенале немало овощных соусов или сделанных на основе низкокалорийного сыра.

Кроме того, актриса не признает перекусы, питается три раза в день, не употребляет алкоголь, не курит, ест только свежеприготовленную еду, пьет свежевыжатые соки, любит смузи из овощей и фруктов.

Каждый день Софи Лорен выпивает коктейль для улучшения пищеварения: натуральный йогурт с одной столовой ложкой сухих пивных дрожжей. А раз в два дня съедает ананас, ведь это один из лучших фруктов-жиросжигателей.

И, наконец, ежемесячно, актриса устраивает себе три разгрузочных дня.

Паста пасте рознь

В основе разгрузочных дней Софи Лорен — паста, т. е. обычные макароны. Но не совсем те, к которым мы привыкли. Актриса употребляет только пасту из твердых сортов пшеницы. Она несколько дороже, зато в ее составе сложные углеводы. Она не дает быстрой энергии, как паста из мягких сортов пшеницы, белый хлеб, сладости (простые углеводы). Сложные углеводы перерабатываются постепенно, поэтому насыщение от них дольше, уровень сахара в крови повышается, а потом понижается плавно, без скачков. Это очень важно для сохранения отличной фигуры.

Пасту в Италии варят до состояния аль денте, она остается немного твердой. И подают обязательно с соусом. К его выбору звезда подходит очень тщательно: никаких тяжелых сырных соусов, никаких жирных сливок или сметаны. Карбонара и болоньезе — это не то, что нужно для разгрузочных дней. Софи Лорен выбирает легкие томатные соусы с травами и чесноком, с другими овощами. Иногда к пасте добавляется низкокалорийный сыр.

Меню трехдневной диеты

Первый день

Завтрак. 1 стакан свежевыжатого апельсинового сока и вареное яйцо

Обед. Овощной салат, кусочек отварного мяса индейки и чуть-чуть легкого сыра.

Ужин. Паста из твердых сортов пшеницы с креветками и зелеными овощами. На десерт — яблоко.

2 день

Завтрак. Каша из злаков грубого помола с нежирным йогуртом.

Обед. Творог и фруктовый салат.

Ужин. Паста с фрикадельками из птицы и зеленый салат. На десерт — груша.

3 день

Завтрак. Злаковый тост с нежирным сыром.

Обед. Отварная куриная грудка и салатные листья.

Ужин. Лазанья с низкокалорийным сыром и овощным салатом. Десерт — персик.

В ходе разгрузочных дней нужно укладываться в 1000 калорий. Разумеется, это довольно мало. Поэтому подобная диета не считается безопасной, ее нельзя соблюдать долго, максимум несколько дней. После нужно переходить на более разнообразное питание.

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Правила активной жизни Софи Лорен

То, что стоит на столе, очень важно для хорошей фигуры, активной жизни и отличного настроения. Но одной только едой дело не ограничивается. Актриса придерживается некоторых правил в распорядке дня, которые также помогают ей сохранять здоровье и отличную фигуру.

— Высыпаться. Софи Лорен ложится в постель в 10 часов вечера и спит 8 часов. Качественный сон очень важен и для здоровья, и для контроля над аппетитом. Да и для внешнего вида, разумеется, тоже.

— Ежедневная гимнастика. Она не должна быть слишком тяжелой, всего 15 минут по утрам. Зато каждый день.

— Прохладный душ. Он заряжает бодростью и энергией.

— Частые пешие прогулки.

— Об отказе от табака и алкоголя мы уже говорили, но можно и повторить.

Паста орекьетте с овощами

Рецепт Алексея Беседина, шеф-повара ресторана il FORNO

280 г пасты орекьетте

80 г оливок каламата

80 г зеленых оливок

240 г розовых помидоров

5 г перца чили

5 г чеснока

40 г шпината

60 г кенийской фасоли

60 г стручкового гороха

200 г томатного соуса

400 мл овощного бульона

Оливковое масло

Шаг 1. Отварить пасту до готовности.

Шаг 2. Обжарить на сковороде перец чили и мелко нарезанный чеснок, добавить фасоль, горох, оливки без косточек, овощной бульон, томатный соус и тушить 3-4 минуты.

Шаг 3. Нарезать томаты крупными дольками.

Шаг 4. Добавить в соус пасту, томаты, шпинат, соль, перец.

Шаг 5. Готовить на огне 3 минуты, постоянно перемешивая.