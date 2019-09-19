Проблема алкоголизма волнует многих. Как принять решение и остановиться вовремя ?

Источник материала: Клiч Радзiмы

Неумеренное потребление спиртных напитков оказывает пагубное влияние на здоровье, быт, трудоспособность населения, благосостояние и нравственные устои общества. Алкоголизм несовместим со здоровым образом жизни. Среди умерших в районе за семь месяцев 13,5% составляют трудоспособные граждане. Среди них — 82% мужчины. Так же настораживает, что 60% из них умерли от прямой, либо косвенной причины употребления алкоголя (это 23 жителя). Прием алкоголя сопровождается опьянением. Однократное доведение себя до средней или тяжелой степени алкогольного опьянения расценивается как случай пьянства, а систематическое доведение себя до средней или тяжелой степени алкогольного опьянения считается привычным, или бытовым, пьянством. Выделяют следующие группы алкоголизма: 1) лица, не употребляющие алкоголь; 2) употребляющие умеренно, до 1 раза в месяц; 3) злоупотребляющие алкоголем: а) без признаков хронического алкоголизма; б) с начальными признаками хронического алкоголизма; в) с выраженными признаками хронического алкоголизма. Упоминания о спиртных напитках имеются в древнейших памятниках письменности. По мере усложнения социальной структуры общества употребление алкоголя становится все более индивидуальным, появляются личные мотивы и отношение к спиртному и в то же время увеличивается число факторов, обусловливающих злоупотребление им. Разнообразны и психологические причины пьянства, под которыми понимается совокупность мотивов, побуждающих отдельные личности к употреблению спиртного. Трудности приспособления к условиям среды, конфликт с окружением, неудовлетворенность, одиночество, непонятность, утомление, робость, осознание своей неполноценности в каком-либо отношении вызывают состояние психического дискомфорта, которое временно снимается под действием спиртного. Разумеется, далеко не все в сложной жизненной ситуации прибегают к помощи алкоголя. Здесь важна роль как нравственных установок личности, индивидуального отношения к алкоголю, так и социального контроля. Социальная ситуация способна не только создавать повод для приема спиртного, но и ограничивать его употребление. Это ограничение может быть формальным (законодательным) и неформальным (нравственным). Пьянство во многом зависит от отношения человека к установкам общества и общественной морали. Чем ниже способность личности к овладению трудной ситуацией, тем скорее прибегает такой человек к алкоголю и тем меньше вероятность волевого прекращения потребления спиртного. Однако эта группа составляет незначительную часть пьющих и нуждается не столько в социальном контроле, сколько в психиатрической, в частности в психотерапевтической, помощи. Можно считать, что чем снисходительнее относится общество к употреблению спиртных напитков и чем менее приемлет личность трезвенническую установку общества, тем распространеннее алкоголизм. Велико влияние ближайшего окружения (родителей, друзей), в значительной степени формирующего личность и определенное отношение к алкоголю. При исследовании роли семьи в возникновении и распространении алкоголизма установлено влияние злоупотребления алкоголем родителей, неправильного воспитания ребенка (излишняя опека, тепличные условия или, наоборот, безнадзорность, безразличие родителей, конфликты в семье и др.). Многие исследователи обращают внимание на несовершенство личности алкоголиков, на предрасположенность некоторых людей к алкоголизму. Однако эта предрасположенность, как правило, не проявляется при правильном воспитании и социальном контроле. Являясь универсальным ядом, разрушающим клетки, алкоголь разрушающе действует на все системы и органы человека. В результате систематического злоупотребления алкоголем развивается симптокомплекс хронического алкоголизма с патологическим влечением к опьянению, потере чувства меры и контроля над количеством потребляемого алкоголя, нарушением деятельности центральной и периферической нервной системы (психозы, невриты), функции внутренних органов и другими проявлениями. На фоне изменения психики, возникающего даже при эпизодическом приеме алкоголя (возбуждение, утрата сдерживающих влияний, подавленность и др.), чаще совершаются самоубийства. По данным официальной статистики, в Англии 70% самоубийств совершаются в состоянии опьянения; частота самоубийств среди алкоголиков в 8—10 раз выше, чем среди непьющих. Возникающие при опьянении нарушения равновесия, внимания, ясности восприятия окружающего, координации движений часто становятся причиной несчастных случаев. По официальным статистическим данным, в США ежегодно регистрируется 400 тыс. травм, произошедших в состоянии опьянения. Наряду с тяжелыми травмами, нередко причиной смерти при алкогольном опьянении являются острая сердечная недостаточность и отек головного мозга в возрасте до 60 лет. Систематическое употребление алкоголя приводит к преждевременной старости и инвалидности; продолжительность жизни лиц, склонных к пьянству, на 15—20 лет короче среднестатистической (74 года). Алкоголизм нарушает процесс общественного производства, многие предприятия и учреждения несут значительные потери от прогулов, травматизма, аварий, хищений, снижения производительности труда, связанных с алкоголизмом. Установлено, что продуктивность труда после употребления алкоголя значительно уменьшается. Нарушение координации движений и ослабление внимания после приема даже небольших доз спиртного снижают производительность труда у квалифицированных рабочих в среднем на 30%, а при умеренной степени опьянения — на 70%. При приеме 30 мл водки значительно увеличивается количество ошибок у наборщиков, машинисток, операторов; при приеме 150 мл водки у землекопов и каменщиков на 25% уменьшается мышечная сила и снижается производительность труда. Прогулы у неумеренно пьющих составляют от 35 до 75 рабочих дней в году. Под влиянием систематического употребления алкоголя формируется корыстный тип личности. Снижение интеллектуального и морального уровня, вытеснение всех интересов и постоянное стремление к употреблению алкоголя, замена социального окружения на новое, более соответствующее стремлению пьющего (ослабляются связи с друзьями семьи и товарищами по работе, зато возникают сомнительные знакомства с лицами, склонными к случайным заработкам, хищениям, мошенничеству, подлогам, воровству, грабежу и пьянству), приводят к тому, что ведущим мотивом поведения становится получение средств для приобретения спиртных напитков. Под влиянием этого мотива пьющий способен на унижение, разорение собственной семьи и даже на преступление. Злоупотребление спиртными напитками одним из супругов — частая причина распада семьи. Начавшие пьянство с юности обычно остаются холостяками. Около половины зависимых не имеют семьи (развод, раздельное проживание). У остальных семейная жизнь находится под угрозой распада. По данным исследований французских социологов, в результате пьянства одного из супругов семья теряет от 40 до 70% семейного бюджета. В этих данных, естественно, не учитываются многочисленные случаи иного влияния алкоголизма на распад семьи, когда непосредственной причиной расторжения брака явились ослабление взаимного влечения в связи с нарушениями половой функции или изменениями личностных свойств одного из супругов под влиянием алкоголя, факты супружеской неверности, венерические болезни, вызванные случайными связями. Дети лиц, злоупотребляющих алкоголем, медленнее развиваются физически и психически (позже начинают ходить, говорить и др.), у них чаще наблюдаются различные пороки развития, умственная отсталость, эпилепсия и др. По мнению советского исследователя В. И. Дульнева, число умственно отсталых детей прямо пропорционально длительности злоупотребления алкоголем родителями. Даже однократное опьянение одного из супругов в день, когда произошло зачатие, как и употребление спиртных напитков беременной женщиной приводят к различным уродствам плода. Установлено, что патологическое пристрастие к алкоголю у подростков развивается быстрее, чем у взрослых: у юношей, начавших употреблять спиртные напитки в 15—17 лет, — через 2—3 года; у подростков, регулярно употребляющих спиртные напитки с 13—15 лет, — в течение 1 года. При наследственной отягощенности алкоголизмом у больных женщин чаще отмечаются психозы, депрессии, ранние органические поражения мозга, такой вариант преморбидного развития как неустойчивый тип личности. У больных чаще и быстрее развиваются нравственно-этические компоненты "алкогольной деградации" (притупление чувства материнского долга, профессионального долга, легкомыслие, неряшливость, эмоциональное огрубление), т.е. фактор наследственной отягощенности влияет как на скорость формирования алкоголизма, так и особенности его проявлений. Алкогольная зависимость приходит гораздо раньше, чем человек начинает осознавать всю тяжесть проблемы. Поэтому, когда врач указывает на признаки алкоголизма — пациент в большинстве случаев реагирует негативно, даже агрессивно, вместо того, чтобы проанализировать причины и сделать выводы. С. СТОМА, главный врач Шарковщинской ЦРБ.