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Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью

23.09.2019 08:45 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью
pixabay.com

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что без вреда для здоровья в день можно выпивать около 200-300 миллилитров сока, передает РИА Новости.

Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью Соки укорачивают жизнь. Вопреки традиционному мнению вредны даже фреши

«В принципе сок можно пить каждый день. Но есть несколько моментов, которые нужно учитывать – если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200-300 миллилитров вполне допустимо», — пояснил он.

Специалист уточнил, что из-за большого количества сахара в соке людям, которые хотят похудеть, лучше отказаться от напитка.

Врач-диетолог Елена Тихомирова пояснила, что содержащиеся в соке углеводы быстро всасываются в кровь и затем могут отложиться в жир.

По ее словам, в соке также содержится фруктоза, которая может вызывать ожирение печени, кроме того соки не дают чувство сытости, наоборот усиливая чувство голода.

Ранее ученые заявили, что подавляющее большинство соков в пластиковой и бумажной упаковках не так натуральны, как утверждают их производители, в таких соках очень часто содержаться всевозможные усилители вкуса, пищевые и ароматические добавки.

 
 
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Отмечается, что из-за большого количества сахара в соке людям, которые хотят похудеть, лучше отказаться от напитка
 
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