Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что без вреда для здоровья в день можно выпивать около 200-300 миллилитров сока, передает РИА Новости.

«В принципе сок можно пить каждый день. Но есть несколько моментов, которые нужно учитывать – если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200-300 миллилитров вполне допустимо», — пояснил он.

Специалист уточнил, что из-за большого количества сахара в соке людям, которые хотят похудеть, лучше отказаться от напитка.

Врач-диетолог Елена Тихомирова пояснила, что содержащиеся в соке углеводы быстро всасываются в кровь и затем могут отложиться в жир.

По ее словам, в соке также содержится фруктоза, которая может вызывать ожирение печени, кроме того соки не дают чувство сытости, наоборот усиливая чувство голода.

Ранее ученые заявили , что подавляющее большинство соков в пластиковой и бумажной упаковках не так натуральны, как утверждают их производители, в таких соках очень часто содержаться всевозможные усилители вкуса, пищевые и ароматические добавки.