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Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью
23.09.2019 08:45 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что без вреда для здоровья в день можно выпивать около 200-300 миллилитров сока, передает
«В принципе сок можно пить каждый день. Но есть несколько моментов, которые нужно учитывать – если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200-300 миллилитров вполне допустимо», — пояснил он.
Специалист уточнил, что из-за большого количества сахара в соке людям, которые хотят похудеть, лучше отказаться от напитка.
Врач-диетолог Елена Тихомирова пояснила, что содержащиеся в соке углеводы быстро всасываются в кровь и затем могут отложиться в жир.
По ее словам, в соке также содержится фруктоза, которая может вызывать ожирение печени, кроме того соки не дают чувство сытости, наоборот усиливая чувство голода.
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Отмечается, что из-за большого количества сахара в соке людям, которые хотят похудеть, лучше отказаться от напитка
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