В рамках Всемирного дня легких 25 сентября будет работать «горячая линия»

Источник материала: Газета Авангард





25 сентября – Всемирный день легких. Дыхательная система человека, по словам медиков, не всегда справляется со своими функциями и выполняет отведенные ей самой природой задачи. В этом случае речь может идти о разнообразных заболеваниях органов дыхания, в частности, легких.

Болезни легких развиваются на фоне проникновения в организм патогенных микробов, часто причиной является курение и алкоголизм, плохая экология, вредные условия производства. Большинство заболеваний имеют выраженную клиническую картину, требует незамедлительного лечения, в противном случае в тканях начинают происходить необратимые процессы, что чревато тяжелыми осложнениями, летальным исходом.

Чем опасны болезни легких: асфиксия; на фоне сужения просвета дыхательных путей развивается гипоксия, все внутренние органы страдают от недостатка кислорода, что негативно сказывается на их работе; острый приступ астмы может закончиться летальным исходом; развиваются серьезные сердечные заболевания.

Чтобы снизить риск развития заболеваний органов дыхания и их осложнений, необходимо укреплять иммунную систему, вести здоровый образ жизни, а при появлении первых тревожных признаков следует обратиться к специалисту.

Как избежать проблем с легкими и бронхами: отказаться от пагубных пристрастий; избегать переохлаждения; больше времени проводить на свежем воздухе; поддерживать оптимальные показатели температуры и влажности в помещении, регулярно делать влажную уборку; заниматься спортом, принимать контрастный душ, высыпаться, избегать стрессов; употреблять здоровую и полезную пищу, соблюдать питьевой режим; каждый год проходить обследование, делать рентген легких или флюорографию.

В рамках Всемирного дня легких 25 сентября с 11.00 до 13.00 в центральной районной больнице будет работать «горячая линия». Вопросы можно задать заведующей отделением профилактики И.С. Ковтун по телефону 7-11-78.