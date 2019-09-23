28 сентября — Всемирный День борьбы против бешенства. С целью профилактики

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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28 сентября — Всемирный день профилактики бешенства. А основная профилактика — это прививки. С 1993 года в практике стали использовать концентрированную культуральную антирабическую вакцину (КОКАВ) или другие концентрированные вакцины с короткими курсами вакцинации, что позволило сократить курс вакцинации и изменить разовую прививочную дозу. Схема вакцинации включает в себя 6 внутримышечных инъекций: в день обращения (0 день), на 3-й,7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни с момента начала вакцинации.

Обычная доза составляет 1,0 мл внутримышечно: взрослым и подросткам вводится в дельтовидную мышцу, детям — в наружную поверхность бедра. Нельзя вводить вакцину в ягодичную мышцу.

Вакцина против бешенства предупреждает развитие заболевания в 96 — 98 % случаев. Но вакцинацию желательно начать не позднее 14 дня от момента укуса. Антитела появляются через 2 недели после начала прививок, достигается максимум через 30 — 40 дней. Продолжительность поствакцинального иммунитета — 1 год. Вакцинация против бешенства переносится хорошо. Побочный эффект наблюдается в 0,02-0,03 % случаев в виде аллергической сыпи. Для введения антирабической вакцины отсутствуют противопоказания, поскольку заболевание смертельное.

Вакцина — самый лучший и надежный способ защитить себя от болезни. Но о том, как вести себя после прививки, люди знают мало. Особенно часто прививающиеся против бешенства взрослые задают вопрос: можно ли употреблять алкоголь? Прием алкоголя может дать нежелательную реакцию с любым лекарством, вакцина — не исключение. Известно, что злоупотребление алкогольными напитками нарушает работу иммунной системы, увеличивает риск инфекционных заболеваний и осложнений.

Учитывая, что бешенство — это смертельная инфекция, а вакцинация чаще провидится с целью экстренной профилактики (то есть имеется в виду, что в организм попал вирус бешенства), последнее, что надо делать — это мешать иммунитету в борьбе с потенциальной угрозой. Специалисты из разных стран единодушны в том, что от употребления алкоголя, по крайней мере, в день прививок, лучше воздержаться.

Следует помнить, что во время всего курса вакцинации и в течение 6 месяцев после окончания также необходимо избегать физического переутомления, перегревания на солнце или в бане, сауне, переохлаждения. Все эти факторы ослабляют действие вакцины, снижают выработку антител и подрывают иммунитет. Берегите себя и своих близких!

Кристина ГОРДИЕВИЧ,

помощник врача-эпидемиолога

ГУ «Несвижский РЦГиЭ».