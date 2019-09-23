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Волочкова предположила, что Заворотнюк заболела раком мозга из-за ЭКО

24.09.2019 07:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Волочкова предположила, что Заворотнюк заболела раком мозга из-за ЭКО
Анастасия Волочкова. © / Виталий Безруких / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова в эфире телеканала НТВ выразила мнение, что болезнь Анастасии Заворотнюк связана с процедурой ЭКО, которую год назад сделала 48-летняя актриса.

Волочкова предположила, что Заворотнюк заболела раком мозга из-за ЭКО Особый рак. Что нужно знать об опухоли мозга

«Эта болезнь и опухоль - после того, как Настя сделала ЭКО», - сказала Волочкова и отметила, что опирается на имеющуюся у нее информацию.

Кроме того, она вспомнила про певицу Жанну Фриске, которая также сделала данную процедуру и скончалась от рака.

13 сентября в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Тогда концертный директор Стас Христов опроверг эти данные, а позже заявил, что ему запрещено комментировать состояние артистки.

Позже появились сведения, что медики подключили Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. В среду, 18 сентября, средства массовой информации сообщили, что артистка вышла из комы. Пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова, в свою очередь, заявила, что они «преувеличивают» данные о ее болезни.

Ранее сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой одного из московских медцентров, рассказала, что врачи прекратили лечение Заворотнюк.

 
 
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Информация о болезни Анастасии Заворотнюк появилась в СМИ 13 сентября
 
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