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Волочкова предположила, что Заворотнюк заболела раком мозга из-за ЭКО
24.09.2019 07:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Анастасия Волочкова. © / Виталий Безруких /
Российская балерина Анастасия Волочкова в эфире телеканала
«Эта болезнь и опухоль - после того, как Настя сделала ЭКО», - сказала Волочкова и отметила, что опирается на имеющуюся у нее информацию.
Кроме того, она вспомнила про певицу Жанну Фриске, которая также сделала данную процедуру и скончалась от рака.
13 сентября в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Тогда концертный директор Стас Христов опроверг эти данные, а позже заявил, что ему запрещено комментировать состояние артистки.
Позже появились сведения, что медики подключили Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. В среду, 18 сентября, средства массовой информации сообщили, что артистка вышла из комы. Пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова, в свою очередь, заявила, что они «преувеличивают» данные о ее болезни.
Ранее сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой одного из московских медцентров, рассказала, что врачи прекратили лечение Заворотнюк.
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Информация о болезни Анастасии Заворотнюк появилась в СМИ 13 сентября
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