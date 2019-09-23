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«Улыбаться начал, аппетит хороший». Как сейчас себя чувствует 1,5-годовалый мальчик, который отравился бледной поганкой
24.09.2019 10:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ещё две недели назад Мария и Мирослав были на волоске от смерти, а сегодня молодая мама по-особенному нежно обнимает сына. Новость о том, что семья с 1,5-годовалым ребёнком из Кобрина отравилась бледной поганкой, всколыхнула всю Беларусь. Надежду на спасение обоим подарили столичные доктора.
Мария Любимова, пациентка:
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«Улыбаться начал, аппетит хороший». Как сейчас себя чувствует 1,5-годовалый мальчик, который отравился бледной поганкой
Ещё две недели назад Мария и Мирослав были на волоске от смерти, а сегодня молодая мама по-особенному нежно обнимает сына. Новость о том, что семья с 1,5-годовалым...
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