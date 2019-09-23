«Улыбаться начал, аппетит хороший». Как сейчас себя чувствует 1,5-годовалый мальчик, который отравился бледной поганкой

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё две недели назад Мария и Мирослав были на волоске от смерти, а сегодня молодая мама по-особенному нежно обнимает сына. Новость о том, что семья с 1,5-годовалым ребёнком из Кобрина отравилась бледной поганкой, всколыхнула всю Беларусь. Надежду на спасение обоим подарили столичные доктора.





Мария Любимова, пациентка:

Спасибо большое врачам! Спасли малышу и мне жизнь. 4 сентября, можно сказать, наш второй день рождения!