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Режим первоклассника. Как адаптироваться к школе без ущерба для здоровья

24.09.2019 12:26 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Режим первоклассника. Как адаптироваться к школе без ущерба для здоровья
shutterstock.com
  • Ребенок пошел в первый класс, и у него, и у нас всех стресс, потому что он не может адаптироваться к новым условиям. Постоянно капризничает, не хочет рано вставать… Что делать? С. Королева, Минск

Помощник врача-гигиениста ГУ «Минский ОБЛЦГЭОЗ» Татьяна ЛЯШКЕВИЧ советует родителям наладить режим дня ребенка, который позволит ему адаптироваться к школе без ущерба для здоровья. Четкий распорядок дня дисциплинирует, помогает легче привыкнуть к новым условиям и избежать нервных перегрузок. Доказано на практике, что соблюдение режима дня помогает школьнику стать самостоятельным, организованным, успешным в учебе.

Татьяна Ляшкевич рассказала, что включает понятие «режим дня»: полноценный сон, рациональное питание, чередование нагрузок и отдыха, физическую активность, соблюдение личной гигиены, психоэмоциональный комфорт.

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Полноценный сон

Сон – это основной фактор, который влияет на физическую и умственную активность ребенка. В возрасте 6-7 лет рекомендуется спать не менее 10 часов. Идеально, если ваш ребенок будет ложиться спать в 21.00, а просыпаться около 7.00. Приложите все усилия, чтобы за час до сна у ребенка не оставалось никаких срочных дел, уроков, обязанностей. Примерно за час до сна сходите с ребенком на короткую прогулку или просто хорошо проветрите его комнату, пусть ребенок примет теплый душ, выпьет стакан молока (можно с печеньем или с ложечкой меда). Перед сном не разрешайте ребенку играть в подвижные игры или подолгу сидеть за компьютером.

Рациональное питание

Питание школьника должно быть своевременным и регулярным, лучше всего – пятиразовым. Рацион должен удовлетворять все потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементах.

Утренний приём пищи очень важен для первоклассника. Он запускает работу пищеварительной системы, глюкоза организует работу мозга. Для завтрака идеально подойдут каши, блюда из яиц или творога. Для питья лучше использовать воду, какао или некрепкий чай. Кофе и газировка недопустимы!

Режим первоклассника. Как адаптироваться к школе без ущерба для здоровья Из чего должен состоять полноценный завтрак школьника?

Не отказывайтесь от горячего питания в школе: первоклашек на большой перемене около 10 часов утра обязательно кормят. Даже если ребенок утром что-то поел дома, к десяти часам он имеет полное право проголодаться.

Обед не должен быть всухомятку. Пусть это будут простые сытные блюда: супы, паровые котлеты, рыба или мясо с гарниром, овощной салат, полезный напиток.

На полдник можно дать ребенку продукты, богатые углеводами: оладьи, блинчики, кашу.

Ужин должен быть сытным, но легким. Не стоит злоупотреблять жирными, мясными блюдами.

Режим первоклассника. Как адаптироваться к школе без ущерба для здоровья
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Чередование нагрузок и отдыха

Дети приходят из школы на спаде работоспособности, поэтому ни в коем случае не следует сразу же усаживать их за уроки. Даже тот ребенок, который давно уже перестал спать днем, придя домой из школы, может лечь и заснуть – и лучше дать ему такую возможность, иначе он «выдохнется» к вечеру.

Оптимальное время для выполнения уроков – с 15 до 16 часов у школьников младших классов (на это время суток приходится очередной всплеск работоспособности).

Режим первоклассника. Как адаптироваться к школе без ущерба для здоровья Кружки здоровья. Как понять, какие нагрузки для ребёнка непосильны?

Во время занятий чтением и письмом нужно делать маленькие перерывы на двигательную активность: можно сделать зарядку, встать из-за стола и размяться, пройтись по комнате. После выполнения одного урока лучше устроить десятиминутный перерыв и затем приступить к следующему предмету.

Физическая активность

Ребенку необходимо проводить на воздухе не менее 3 часов – в любую погоду и каждый день, при этом желательно активно двигаться: это улучшает самочувствие и повышает работоспособность. Лучше всего ребенку гулять вместе со сверстниками, восполняя потребность в свободном общении.

Первокласснику очень полезно в свободное время заниматься физкультурой, посещать бассейн.

Режим первоклассника. Как адаптироваться к школе без ущерба для здоровья
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Соблюдение личной гигиены

Личная гигиена ученика является первоочередным правилом, которое заключается в требованиях к содержанию в чистоте тела, одежды, а также жилища. Ребенка необходимо приучать каждое утро умывать лицо, руки, шею, чистить зубы. Умываться также необходимо и после прогулки. Вечером, перед сном, следует принять водные процедуры и надеть чистое белье. Особого ухода требуют руки, а также ногти на пальцах рук и ног. Для того чтобы под длинными ногтями не скапливалась грязь, их необходимо аккуратно подстригать 1 раз в неделю. Очень важно мыть руки перед едой, после какой-либо грязной работы, после посещения туалета и различных общественных мест. Личная гигиена также включает в себя соблюдение гигиены быта – проветривание помещения, уход за личной одеждой и постельными принадлежностями, создание благоприятных условий для сна и отдыха.

Режим первоклассника. Как адаптироваться к школе без ущерба для здоровья Начать сегодня! Устанавливаем режим дня будущего первоклассника

Эмоциональный комфорт

Переутомление - состояние, возникающее при долгом отсутствии отдыха у ребенка. Обычно возникает на фоне утомления, продолжающегося долгое время. Оно может привести к снижению иммунитета и возникновению психосоматических расстройств.

Основные симптомы переутомления: головные боли, рассеянность, раздражительность, плохой аппетит, снижение веса, сонливость, повышение частоты сердечных сокращений, понижение артериального давления, шумы в сердце, учащенная дыхательная активность, ребенок начинает легко заболевать вирусными инфекциями.

Конечно, без консультации педиатра вам не обойтись, но самое главное, что может помочь переутомленному ребенку, – это забота родителей. Окружите малыша вниманием и любовью, не ждите от него высоких достижений, не требуйте слишком многого.

 
Теги: Минск
 
 
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Четкий распорядок дня дисциплинирует детей, помогает легче привыкнуть к новым условиям и избежать нервных перегрузок.
 
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