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Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

24.09.2019 14:50 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В прошлый раз на виртуальной экскурсии в глазную клинику «Новое зрение» мы узнали, что для проверки зрения любому посетителю понадобится около двух часов. Но ведь в обычной поликлинике визит к офтальмологу занимает 10-15 минут (конечно, не считая ожидания в очереди). А учитывая, что в «Новом зрении» все идут по записи и очереди вообще отсутствуют, то все должно быть еще быстрее? Или нет?

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

И сегодня мы вместе с Ольгой - одной из пациенток «Нового зрения» - прошли все шаги двухчасового обследования. Выяснили, что происходит на каждом из них, какие параметры получает доктор и почему весь процесс занимает столько времени. Теперь делимся этой информацией с вами.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Весь комплекс диагностического обследования можно разделить на три больших этапа. На первом из них производится сбор аппаратных параметров. На втором выполняется биомикроскопия на щелевой лампе. На заключительном этапе производится сбор анамнеза (истории заболевания) и беседа с доктором.

Кабинет первый: светлый

Люди в белом, загадочное оборудование и много свободного пространства - такое впечатление оставляет в первые секунды кабинет, где снимают начальные показания. Однако через минуту понимаешь, что бояться здесь совсем нечего: персонал - доброжелательный и аккуратный, оборудование - полностью современное, а методы диагностики - абсолютно безболезненные (и почти везде - бесконтактные, т.е. глаза не чувствуют никакого дискомфорта).

Авторефрактокератометрия

Первый аппарат, с которым сталкивается пациент - автоматизированный рефрактокератометр. За несколько секунд он определяет преломляющую силу всего глазного яблока и отдельно роговицы.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Полученные данные пригодятся в дальнейшем, если по итогам обследования человеку будет предложено хирургическое вмешательство.

Пневмотонометрия

Также на этапе диагностики в обязательном порядке выполняется измерение внутриглазного давления (ВГД) бесконтактным и абсолютно безболезненным методом пневмотонометрии.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

При наличии особых показаний выполняется контактный метод измерения ВГД специальными грузиками (более точный). По отпечаткам грузиков от поверхности роговицы определяется тонометрическое и истинное ВГД у пациента.

Биометрия

Следующий прибор, с которым придется столкнуться при обследовании, производит точное измерение силы преломляющих структур глаза-роговицы и хрусталика, а также различных размеров в глазу.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Называют его просто: биометр. Аппарат рассчитан на определение незрелых катаракт и направлен на идеальное попадание послеоперационного фокуса в глазу в центр сетчатки.

Кабинет второй: темный

Далее мы с доктором и Ольгой переходим в следующий кабинет. В нем нет окон, а из источников света - только тусклая настольная лампа.

Кератотопография

Такие условия необходимы для корректной работы кератотопографа.. Этот сложный прибор формирует 3D-модель роговицы. Напомним, что роговица - это передняя линза глаза, обладающая определенной преломляющей силой. И зачастую это значение требует небольшой коррекции, чтобы человек начал четко видеть вдаль без очков и контактных линз.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Кератотопография - основопологающее исследование перед лазерной коррекцией. Во время нее оцениваются перепады высот передней и задней поверхности роговицы, ее толщина во всех отделах, каркасные и прочностные характеристки. Все происходит без контакта с поверхностью глаза, пациент просто смотрит в определенную точку.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Чем больше данных получит хирург во время этого обследования, тем точнее он сможет прогнозировать лечение, а также правильно подготовить пациента к лазерной коррекции (при необходимости таковой).

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

ВАЖНО: клиника «Новое зрение» в Бресте - единственное медицинское учереждение в регионе, где применяется расширенная двухэтапная кератотопография.

Кабинет третий: «да будет свет!»

А мы снова возвращаемся в светлый кабинет, где комплексное обследование продолжает оптометрия.

Оптометрия

На этом этапе выявляются оптические дефекты глаза и возможности их коррекции с помощью оптических средств (пробных линз).

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Показания авторефкератометра, полученные в самом начале, хороши как опорная точка при подборе линз, но изготавливать очки используя только его результаты нежелательно. Ключевую роль играет субъективная переносимость пациентом подобранного рецепта. Именно оптометрия и расставляет все точки над «i» в данном вопросе, проверяя остроту зрения и подбирая правильную оптику для очков.

После этого пациент продолжает обследование.

Щелевая лампа и ОКТ

Данный микроскоп позволяет хирургу детально исследовать передний отрезок глаза.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Если в процессе врач заподозрит изменения на сетчатке, которые могут снизить остроту зрения после хирургии на хрусталике, то пациенту предложат пройти ОКТ (оптическая компьютерная томография) обследование сетчатки.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Благодаря высочейшей разрешающей способности, ОКТ в клинике «Новое зрение» показывает строение сетчатки фактически на гистологическом уровне, т.е. клеточное соотношение 10 слоев сетчатки, взаимодействие сетчатки со стекловидным телом и сосудистой оболочкой глаза. Если на этапе обследования выявляется патология центральной зоны сетчатки, то хирург оговаривает предварительно возможные послеоперационные прогнозы.

Эндотелиальная микроскопия

При помощи бесконтактного автоматического микроскопа TOMEY определяется качественное и количественное состояние эндотелия роговицы.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Прибор охватывает более 13 зон для исследования. Ведь один из важнейших параметров роговицы, интересующий офтальмолога - это плотность клеток эндотелия. У человека с нормальной роговицей плотность клеток эндотелия составляет больше 2000 кл/мм2. Диагностика состояния эндотелия помогает определить причину некоторых заболеваний и правильно планировать лечение. Эндотелиальную микроскопию рекомендуется делать при глаукоме, увеите, дистрофии Фукса. Длительное ношение мягких контактных линз, операции с постановкой ИОЛ тоже могут вызывать изменения эндотелия.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Благодаря эндотелиальной микроскопии, можно еще до операции оценить риск возникновения отека роговицы и информировать пациента об этом. Исследовании роговицы данным методом не имеют возрастных ограничений. Само оборудование работает очень быстро, а неприятные ощущения у пациента полностью отсутствуют.

Финальные шаги

Итак,мы прошли все этапы аппаратного исследования и точку в нашем обследовании ставит такой прибор как щелевая лампа.

Щелевая лампа и фундус-линза

С ее помощью доктор рассматривает все структуры глаза под большим увеличением. Помогает в этом трехзеркальная линза. Такая оптическая комбинация позволяет заглянуть в самые сокровенные уголки глазного яблока. Ведь зачастую там прячется много всего «интересного» (начиная от разрывов на периферии сетчатки и заканчивая надвигающимися признаками повышения внутриглазного давления).

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Как это происходит? Пациенту капают анестетик, он чувствует онемение в глазу, пугается вида линзы, пугается перспективы постановки ее «на глаз», выдыхает, а дальше... Дальше доктор максимально незаметно ставит линзу через иммерсионную гелевую среду, происходит соприкосновение линзы и переднего отрезка глазного яблока и начинается осмотр. Ощущения от осмотра с фундус-линзой можно сравнить с ощущениями, испытываемые при открытии глаз под водой.

Сама линза позволяет, меняя углы освещения, рассматривать детально структуры переднего отрезка глаза (роговицу, радужку, хрусталик) и задний полюс глаза (зрительный нерв, макулярную зону, периферию сетчатки, стекловидное тело). В процессе осмотра доктор может менять линзы, если пристального изучения требует какой-то специфический отрезок глаза, до которого невозможно добраться стандартными методами. В плане информативности и объема информации, получаемого с помощью этого обследования, методу нет равных.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Что выявляется? Практически все. Анализируя параметры, полученные аппаратно, и увиденное в микроскоп, доктор складывает «клинический пазл». Также метод незаменим при выявлении такой патологии, как дистрофия и разрыв сетчатки. Ведь в большинстве случаев они никак себя не проявляют, хотя для здоровья глаза представляют большую опастность. Например, разрыв на периферии сетчатки - это риск развития отслойки сетчатки.

Скажи-ка, доктор...

Даже самый мощный диагностический комплекс не способен поставить точку в обследовании и решении клинического вопроса. Финальный этап - это беседа с доктором.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Здесь на основании собранных данных вырабатывается оптимальный путь лечения. Это может быть как ношение очков или контактных линз, так и лазерная коррекция зрения или другое хирургическое вмешательство.

Доктора в клинике работают по принципу «диагност-хирург-консультант». Пациент, планирующий операцию, начинает общение с доктором с этапа диагностики. На консультации он получает исчерпывающую информацию о состоянии зрительного анализатора.

Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

Если есть показания для хирургического лечения, проводиться оно будет тем же доктором, с учетом всех особенностей выясненных на диагностике.

Как записаться и сколько это стоит?


Стоимость обследования в клинике «Новое зрение» составляет 50 рублей. Предварительная запись полностью исключает ожидание в очередях, а ровно в назначенное время пациента приглашают для прохождения диагностики. Вежливый и приятный персонал клиники в процессе обследования ответит на все интересующие вопросы, расскажет о ситуации с глазами пациента и, конечно же, в случае необходимости предложит решение для исправления проблемы. Записаться на прием можно по указанным ниже телефонам или через сайт.

Телефоны: +375 162 52-59-99 или +375 162 53-09-99

Сайт: eyes.by

Время работы: 9.00-19.00 (без выходных)

Адрес: ул. Советских Пограничников, 34

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Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало? Брестчанка провела два часа на приеме у офтальмолога. Это много или мало?

*На правах рекламы
ИУП "Медицинский центр "Новое зрение"
УНП 690655452

 
Теги: Брест
 
 
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  В прошлый раз на виртуальной экскурсии в глазную клинику «Новое зрение» мы узнали, что для проверки зрения любому посетителю понадобится около двух часов. Но...
 
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