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Малышева рассказала, связаны ли рак мозга и ЭКО
24.09.2019 16:15 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Кирилл Каллиников /
Телеведущая Елена Малышева в свой программе «Жить здорово»
Вопрос о связи ЭКО и онкологии был поднят на фоне сообщений о раке головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая перенесла ЭКО.
По словам директора Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадия Сухих, беременность не может стать причиной онкологических заболеваний. Он также рассказал, что некоторые пациентки клиники во время беременности прошли курс химиотерапии и после этого смогли родить детей.
Акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани также считает, что ЭКО не провоцирует рак мозга, если опухоли не было до этого. Медик уточнила, что «беременность может провоцировать рост опухоли».
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Напомним, первые сообщения в СМИ о госпитализации Заворотнюк, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, появились 13 сентября. Сначала концертный директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию, а позже заявил, что ему запрещено комментировать состояние артистки.
18 сентября журналисты сообщили, что актриса вышла из комы. Пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова заявила, что СМИ «преувеличивают» данные о ее болезни.
Сегодня, 23 сентября, женщина, назвавшая себя пациенткой одного из московских медцентров,
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Телеведущая во время своей программы подняла вопрос о связи онкологии и экстракорпорального оплодотворения
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