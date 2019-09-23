Малышева рассказала, связаны ли рак мозга и ЭКО

Телеведущая Елена Малышева в свой программе «Жить здорово» выясняла , связан ли рак мозга с экстракорпоральным оплодотворением.

Вопрос о связи ЭКО и онкологии был поднят на фоне сообщений о раке головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая перенесла ЭКО.

По словам директора Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Геннадия Сухих, беременность не может стать причиной онкологических заболеваний. Он также рассказал, что некоторые пациентки клиники во время беременности прошли курс химиотерапии и после этого смогли родить детей.

Акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани также считает, что ЭКО не провоцирует рак мозга, если опухоли не было до этого. Медик уточнила, что «беременность может провоцировать рост опухоли».

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова предположила , что болезнь Анастасии Заворотнюк связана с процедурой ЭКО, которую год назад сделала 48-летняя актриса.

Напомним, первые сообщения в СМИ о госпитализации Заворотнюк, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, появились 13 сентября. Сначала концертный директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию, а позже заявил, что ему запрещено комментировать состояние артистки.

18 сентября журналисты сообщили, что актриса вышла из комы. Пиар-директор Заворотнюк Марина Потапова заявила, что СМИ «преувеличивают» данные о ее болезни.

Сегодня, 23 сентября, женщина, назвавшая себя пациенткой одного из московских медцентров, рассказала , что врачи прекратили лечение Заворотнюк.