Питание минских школьников разнообразят 10 новинками

Источник материала: Аргументы и факты

Для питания минских школьников разработано 10 новых наименований блюд и кондитерских изделий, сообщила журналистам заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Марина Дьякова.

"К новому учебному году разработано 10 наименований блюд и мучных кондитерских изделий. Многие из них дети уже опробовали в осеннем меню, и они им очень понравились", - рассказала Марина Дьякова.

В числе новинок - пирог "Смак". "Это пирог с яблоками. Мы предлагаем его детям в полдник и в виде буфетной продукции. Котлета "Знайка" из свинины с добавлением овсяных хлопьев, филе птицы с запеченным помидором, итальянские тефтели с рикоттой. В прошлом году у нас появился пудинг из рикотты, который очень понравился детям", - отметила представитель ГУПР.

Что касается любимой детьми шаурмы, то она тоже осталась - в виде ролла. "Мы в этом году немного внесли корректировку в рецептуру, и он называется у нас ролл "Оригинальный". Мы заменили капусту морковью. Технология приготовления осталась прежней - это разрешенные к применению продукты и щадящие способы приготовления", - добавила Марина Дьякова.