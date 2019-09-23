Ученые выяснили, почему мозг «стирает» сны

Группа клеток в мозге, производящих меланин-концентрирующий гормон (МСН), не дает хранить сновидения. К такому выводу пришли ученые Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США, передает издание Science .

Исследователи провели опыты на мышах, уделяя внимание работе гипоталамуса, который является центром контроля многих гормонов и вегетативных функций. В нем расположены клетки, которые производят МСН, отвечающий за аппетит и участвующий в регуляции фазы сна.

Во время исследования одной группе мышей во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, и в итоге грызуны хуже узнавали ранее изученное. Те животные, у которых клетки МСН были выключены, наоборот, демонстрировали лучшие результаты тестов на память.

Как отметил ученый Шунтаро Идзава, забывание является активным процессом. Другой исследователь Томас Килдаф добавил, что сновидения появляются во время фазы быстрого сна, когда активны клетки МСН. Деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, в результате человек забывает, что ему снилось.

По мнению ученых, механизм стирания информации у людей схож с мышиным.