Мама, рядом с которой опасно. Синдром патологической жестокости у женщин

Источник материала: Аргументы и факты

Историй, когда женщины буквально издеваются над своими детьми, огромное количество. И каждый раз версий много: от традиционной послеродовой депрессии, на которую удобно списать любое преступление, до патологической жестокости самой женщины. О том, что происходит с женщинами, буквально уничтожающими своих детей, АиФ.ru рассказала Татьяна Буцкая, педиатр, руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей», автор ряда книг, посвященных материнству и детству.

Леденящие кровь новости

Время от времени интернет взрывают новости, от которых стынет кровь. В феврале этого года мать надела на голову шестилетнего сына пакет, закрепила его скотчем и отвезла ребенка в лес. Мальчик вышел на проезжую часть, и его увидели автомобилисты. Когда задержали мать, она заявила, что хотела таким образом наказать ребенка за то, что он мучил собаку. Надела пакет, а сын «бесноватый», поэтому убежал.

Не успело общество оправиться от шока, как стало известно, что в Кирове от голода умерла трехлетняя девочка. Молодая мать оставила ее на неделю в запертой квартире без воды и еды, а сама поехала с друзьями по клубам. Как позже удалось выяснить судмедэкспертам, пытаясь спастись от мучительной смерти, малышка ела стиральный порошок.

Несколькими годами ранее, все в том же злополучном феврале, в Санкт-Петербурге молодая мать взяла на руки трехмесячного младенца и совершила попытку самоубийства. Женщина умерла на месте, ребенок с тяжелейшими травмами был госпитализирован в больницу. Знакомые погибшей были шокированы: семья казалась благополучной, а молодая мама — жизнерадостной. Еще несколько похожих случаев: в Самаре женщина совершила самоубийство с пятилетней дочерью на руках, а в Иркутске молодая мама убила двоих своих детей, а после покончила с собой.

Главный вопрос, который возникает при знакомстве с этими историями: что должно произойти с матерью, чтобы она оставила собственного ребенка в опасности или убила его? Неужели все дело в послеродовой депрессии и эмоциональном выгорании, о которых в последнее время говорят все чаще?

Какими бы похожими ни казались эти истории, причины преступных действий этих женщин разные. В первом случае, на мой взгляд, это жестокость. Во втором — ужасающий микс легкомысленности и жестокости, граничащей с психиатрической патологией. Даже если это был эмоциональный срыв, у женщины было время вернуться за ребенком. Через 10 минут, через час, на следующий день. Но она этого не сделала. А в третьем случае, скорее всего, это было сиюминутное решение. У нее, думаю, была послеродовая депрессия. В последних двух случаях на фоне послеродовой депрессии развилось сильнейшее эмоциональное выгорание. Оно и погубило матерей с детьми.



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Как отличить патологическую жестокость от депрессии?

С чего начинается послеродовая депрессия? Это один из основных вопросов. Начинается все с синдрома baby blues. После родов, по статистике, он развивается у 4-8 женщин из 10.

Беби-блюз — это мини-депрессия, которая «накрывает» женщину в первые недели после родов. Ее причина — гормоны.

Всю свою жизнь женщина живет как на «американских горках». Гормоны скачут то вверх, то вниз. Вот и после родов — в течение 3 дней — происходит очередной перепад. Уровень эстрогенов и прогестерона резко падает. И это тут же сказывается на работе щитовидной железы. Она замедляет свою работу, а женщина чувствует упадок сил, слабость и подавленное настроение.

Молодая мама ощущает усталость, ей отчего-то грустно и иногда даже хочется всплакнуть. Такое состояние длится от нескольких минут до нескольких часов в день.

Через 2 недели, как правило, беби-блюз проходит и молодая мама снова чувствует себя бодрой и счастливой. Если через пару недель после родов беби-блюз не отступил, женщина рискует заработать послеродовую депрессию во всей ее красе. Стоит помнить, что послеродовая депрессия может развиться в течение двух (!) лет после родов. Чтобы этого не произошло, в первый месяц после родов близкие должны поддерживать молодую маму и помогать ей по максимуму. Причем без ядовитых комментариев: «мать-ехидна», «все делаешь не так», «тоже мне мамаша».

Стадии эмоционального истощения.

Эмоциональное истощение копится изо дня в день, проходит стадию за стадией и только потом дает о себе знать опустошением. Вот 4 стадии, которые проходят заложницы эмоционального выгорания:

1 стадия — «я готова свернуть горы, никто не помогает, ну и пусть: сама все успею»;

2 стадия — «я страшно устаю, но ничего, только бы дожить до ночи, уложить детей и забыться во сне»;

3 стадия — «я чувствую адскую усталость, все время ору»;

4 стадия — «я устала, все бесит, ничего не хочу».

Самые опасные — 2 и 3 стадии. Очень важно не доводить себя до них. Если появляются мысли о самоубийстве, их нужно гнать от себя. Если не получается, надо обращаться к психологу или в службу доверия. В большинстве случаев проблему удается решить без лекарств. Антидепрессанты назначаются достаточно редко.



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Синдром патологической жестокости

Жестокость, как говорят психологи, — это, по сути, эгоистичное себялюбие, зависть, ненависть и злоба по отношению к другим людям, жизни в целом и себе самому. Появляется в результате отсутствия успехов в достижении собственных целей и поставленных задач. Обычно происходит с умышленным или случайным причинением вреда всему окружающему. В случае с матерью под ее каток попадает тот, кто больше других от нее зависит: ее ребенок. Он бесправен, молчалив и вытерпит что угодно. Чем младше малыш, тем больше власти у матери над ним.

Причинами жестокости женщины по отношению к ее ребенку в большинстве случаев бывают:

Проблемы с самооценкой и неприятие себя, а также неудовлетворенность своей жизнью: например, женщине кажется, что она не может устроить свою жизнь из-за ребенка.

Отсутствие понятия о морали или нравственности у женщины: если она воспитывалась в сложных условиях и атмосфере ненависти, для нее насилие становится нормальной частью жизни.

Самоутверждение за счет более слабого.

Демонстрация своего величия через унижения и уничижения, притеснение, подавление и т. д.

Личные комплексы, которые маскируются таким способом.

Получение удовольствия от страдания другого.



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Специалисты склонны утверждать, что патологическая жестокость присуща людям с психическими нарушениями, которые могут быть спровоцированы психологическими травмами и критическими моментами в жизни.

Симптомы жестокости можно обнаружить, если присмотреться к человеку. Так, у женщины могут отмечаться неконтролируемые смены настроения, она может вести себя слишком идеально, у нее встречается эмоциональная нестабильность (она взрывная, вспышки гнева яркие и бурные, например, она может слишком громко и чересчур активно отреагировать на то, что ей наступили на ногу в транспорте или ребенок размазал кашу по полу), она нередко пытается навязывать свою точку зрения другим, а также является патологической вруньей. И нередко таким женщинам требуется помощь психиатра.

В любом случае, как отмечают психологи, надо уделять внимание молодой матери. Одной — страдающей от депрессии — следует просто дать разгрузку и отдых. Другую необходимо вовремя распознать и обратить внимание на нее, чтобы не дать произойти трагедии.