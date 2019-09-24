Источник материала: Полесская правда



25 сентября в деревне Лосичи состоялось долгожданное и радостное событие — здесь открылся ФАП, который разместился в новом здании по улице Светлой.

Мы уже рассказывали о том, что раньше ФАП размещался на краю деревни , куда было тяжело добираться пожилым людям, к тому же, в помещении не было водопровода и канализации, плохо работала печка. Одним словом, условия и для медицинского работника, и для населения не соответствовали современным требованиям.





Вариантом решения наболевшей проблемы стало предложение местных жителей перенести фельдшерско-акушерский пункт в центр Лосичей, тем более, нашелся и подходящий дом, находящийся на балансе ОАО «Плещицы». Пинский райисполком, руководство Пинской центральной поликлиники, Плещицкого сельисполкома, ОАО «Плещицы» поддержали эту инициативу. Местные жители также активно подключились к работе, доказав не только словом, но и делом, что неравнодушны к своей малой родине. Они провели несколько субботников и во всем помогали строителям, совместными усилиями с работниками ОАО «Плещицы» расчистили территорию у дома. За короткое время здание преобразилось – заменены окна, внутри проведен ремонт, обновлена мебель и завезено необходимое оборудование для работы ФАПа. Теперь медицинское учреждение полностью соответствует всем требованиям и нормам, готово принимать пациентов и оказывать медицинскую помощь.























В торжественном открытии ФАПа принимали участие местные жители, заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский, главврач УЗ «Пинская центральная поликлиника» И.Ю. Киктенко, председатель Плещицкого сельисполкома О.В. Медведь.







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Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.