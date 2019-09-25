Режим «война». 8 причин, почему мы пишем негативные посты в Instagram

Источник материала: Аргументы и факты

По своей популярности Instagram сегодня бьет рекорды. Все просто: разместил фотографию — и получай заветные лайки, которые повышают настроение! Однако и в этой бочке мёда найдётся место для ложки дёгтя, а иногда и для половника. Какой мотив движет людьми, которые регулярно создают негативные посты или «хейтят» других пользователей? Разобраться с причинами популярности отрицательных эмоций в социальных сетях "АиФ" помогла популярный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова.

Причина № 1. Реактивная агрессия

Агрессивные посты и комментарии часто являются ответной реакцией человека на те негативные эмоции, которые он «подхватил» в Instagram. Лидеры мнений борются за подписчиков, и основной приманкой для привлечения внимания становится демонстрация собственной успешности, востребованности и роскоши. Пользователи попадают под это влияние и постоянно наблюдают в ленте все новые и новые сигналы о чужой потрясающе интересной, насыщенной и красивой жизни! Если сначала это интересно, то через некоторое время начинает раздражать, возникает неосознанное чувство апатии, печали. Далее эти эмоции преобразуются в агрессию. Часто человек даже сам не понимает, почему он в тот или иной момент сорвался на странице друга и написал, например, возмущённый пост по поводу очереди в магазине. Дело в том, что при просмотре личных страниц других людей — красивых и успешных — некоторые пользователи получают ядовитые эмоции. Они нуждаются в разрядке. Тот, кто пишет негативный пост, снижает своё собственное напряжение и перемещается из состояния слабости и апатии в более сильное состояние, правда, как вы понимаете, по своей сути оно недоброе.

Особенно в зоне риска находятся завистливые натуры, у которых нет сил менять свою жизнь, преобразовывать пространство, добиваться целей. Им гораздо проще обесценивать объект зависти и стараться нанести ему хоть какой-то урон.

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Причина № 2. Давление на жалость

Посты, где некоторые люди делятся своей печалью и болью, часто пишутся для того, чтобы привлечь внимание других пользователей. Есть такой типаж — «демонстративная жертва», это человек с сильной потребностью получить ответную реакцию со стороны окружающих. Он с удовольствием рассказывает о своих проблемах, чтобы внушить другим чувство сострадания и желание помочь.

Причина № 3. Сильная эмоциональная боль

Невыносимые переживания, ощущение отвергнутости, предательства тоже подталкивают к написанию негативных постов. Например, человек расстался с любимым или любимой, вполне естественно, что эта боль лишит его критичного отношения к действительности. Он просто не сможет сдерживать чувства, которые у него внутри, и будет использовать Instagram как некий терапевтический инструмент.

Замечу, что, прописывая какие-то переживания, действительно, можно вынести дискомфорт изнутри наружу и на какое-то время получить реальное облегчение. Правда, на мой взгляд, эту технику лучше применять не на публичной странице в интернете, а в рамках личного письма. Пишешь и рвёшь. Пишешь и рвёшь. Никому не посылаешь. В социальных сетях эмоциональный эксгибиционизм наказуем, обязательно найдутся люди, которые будут ранить словом и нарушать границы человека, который страдает.

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Причина № 4. Дефицит ресурса

Такой дефицит — это состояние человека, когда он очень нуждается в поддержке, тепле, любви, комплиментах и сопереживании. Любые добрые слова становятся для него ресурсом. Человек делится и получает силы для того, чтобы справиться с ситуацией и начать действовать. Если это происходит единично, ничего страшного, но важно не подсесть на иглу «социальной поддержки». Если зачастить, можно постепенно превратиться в ту самую «демонстративную жертву», о которой я сказала ранее.

Причина № 5. Личная выгода

Человек использует Instagram для того, чтобы вынудить других оказывать ему различные безвозмездные услуги, даже если им этого совсем не хочется. Такие люди обожают давать экспертные оценки разным продуктам, брендам, местам или позиционируют себя как борцов за справедливость. Они прикрываются экспертной позицией, а по сути, вынуждают специалистов, собственников бизнеса, госслужащих и других людей бояться за свою репутацию! В результате такие пользователи потребляют все, что можно получить бесплатно, а если кто-то отказывается «платить дань», то создают негативный пост. К качеству услуги или продукта это не имеет отношения. Такие люди просто встраиваются в экспертную роль, не являясь таковыми.

Причина № 6. Режим «война»

Часто негативный контент публикуют люди с высоким уровнем агрессии. У них всегда включён режим «война», а значит, поиск врагов идёт постоянно. Они гуляют по Сети для того, чтобы найти какой-то факт, поступок, информацию, которая станет отправной точкой для выражения негативных чувств. Использовать бы их энергию в мирных целях!

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Причина № 7. Критика других как стиль жизни

Для некоторых людей критика, пусть и конструктивная, фактически является единственным способом самовыражения! Они привыкли с детства к критичному отношению родителей и сами мыслят точно так же. Все, что попадает в их поле зрения, моментально разбирается «до шурупчиков» и соотносится с недостижимыми идеалами. Установка всегда находить ошибки прочно встроилась в восприятие окружающего мира, поэтому такие пользователи легко находят недочеты.

Причина № 8. Отстаивание ценностей

Если человек встретился с чем-то, что его возмущает, и он считает невозможным пройти мимо, это еще один повод «взяться за перо». Это зов совести или зов его внутреннего понимания жизни, и он автоматически старается отстоять свою картину мира. Обычно подобные негативные включения происходят, когда люди обсуждают ценности, убеждения, привычные правила, национальные и религиозные вопросы и т. д.