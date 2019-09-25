В схватке с алкогольным недугом вы не одиноки

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых и актуальных. Это негативное явление причиняет огромный материальный и нравственный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Конфликты в семье, лишение родительских прав, совершение дорожно-транспортных происшествий и преступлений, потеря здоровья или вовсе смертельное отравление спиртным — перечень проблем, связанных с потреблением алкоголя, который можно долго продолжать. Нет никаких сомнений, что пьянство и алкоголизм по масштабам своего распространения, величине экономических и нравственных потерь представляют самую серьезную угрозу демографической безопасности, стабильности развития государства, благополучию нации.

Медики давно бьют тревогу и неустанно твердят, что употребление спиртных напитков относится к числу важнейших факторов риска, приводящих к развитию целого ряда заболеваний и ухудшению их прогноза. Так, результаты многочисленных исследований доказывают негативную роль алкоголя в развитии сердечной патологии «алкогольная кардиомиопатия», панкреатита и поражении печени. Нередко хроническое употребление алкоголя приводит к атрофическому гастриту и нарушению функций кишечника, также оказывает отрицательное влияние на систему кроветворения. И, конечно же, различного рода повреждения центральной и периферической нервной системы обусловлены непосредственным воздействием на них алкоголя. Длительное злоупотребление спиртным приводит к поражению половых желез как у мужчин, так и у женщин, что «аукнется» врожденными уродствами у будущих детей.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Минской области под наркологическим наблюдением находились 24540 лиц, страдающих синдромом зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом), и 17080 лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями. В рамках реализации Плана мероприятий по повышению эффективности профилактических мероприятий с гражданами, злоупотребляющими или склонными к злоупотреблению спиртными напитками, во всех районах столичной области разработаны справочники контактов и видов помощи субъектов профилактики правонарушений и семейного неблагополучия, разработан и внедрен алгоритм межведомственного взаимодействия по работе с гражданами, злоупотребляющими алкоголем, поведение которых в общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни дают основание полагать о возможности совершения ими правонарушений. Проводились и иные мероприятия антиалкогольной направленности. В комплексе всё это позволило снизить негативные последствия пьянства и алкоголизма. Так, за 8 месяцев текущего года, в связи с улучшением, наркологическое наблюдение было прекращено в отношении 1242 человек, страдающих хроническим алкоголизмом, и 2661 человека, употребляющего алкоголь с вредными последствиями.

Одним из важных аспектов профилактики развития вредных последствий от злоупотребления спиртным является своевременное обращение граждан, употребляющих алкоголь, за наркологической помощью к врачу-психиатру-наркологу. Причем за консультацией к специалисту может обратиться любой человек, и наркологическая помощь ему может быть оказана на районном, межрайонном, областном и республиканском уровнях. Первичная консультация врача поможет узнать об особенностях вредного употребления алкоголя и возможных вариантах помощи, проанализировать причины проблем, связанных с употреблением алкоголя и найти способы избежания рискованного поведения. Также специалист разработает конкретный план действий по лечению и минимизации последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Консультацию врача-нарколога можно получить в наркологическом кабинете поликлиники Несвижской ЦРБ или в психоневрологическом диспансере. Для жителей Мин-ской области наркологическая помощь областного уровня оказывается в учреждении здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (г. Минск, ул. П. Бровки, 7, телефоны для записи на прием: 8-017-331-90-64, А1 8-029-101-73-73, МТС 8-029-774-66-59).

Наркологическая помощь может быть оказана анонимно в порядке, установленном законодательством. Информацию об условиях оказания наркологической помощи, в том числе анонимно, можно получить по месту жительства в наркологическом кабинете районной поликлиники или в психоневрологическом диспансере.

«НН».