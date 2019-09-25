ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В схватке с алкогольным недугом вы не одиноки

26.09.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых и актуальных. Это негативное явление причиняет огромный материальный и нравственный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Конфликты в семье, лишение родительских прав, совершение дорожно-транспортных происшествий и преступлений, потеря здоровья или вовсе смертельное отравление спиртным — перечень проблем, связанных с потреблением алкоголя, который можно долго продолжать. Нет никаких сомнений, что пьянство и алкоголизм по масштабам своего распространения, величине экономических и нравственных потерь представляют самую серьезную угрозу демографической безопасности, стабильности развития государства, благополучию нации.

Медики давно бьют тревогу и неустанно твердят, что употребление спиртных напитков относится к числу важнейших факторов риска, приводящих к развитию целого ряда заболеваний и ухудшению их прогноза. Так, результаты многочисленных исследований доказывают негативную роль алкоголя в развитии сердечной патологии «алкогольная кардиомиопатия», панкреатита и поражении печени. Нередко хроническое употребление алкоголя приводит к атрофическому гастриту и нарушению функций кишечника, также оказывает отрицательное влияние на систему кроветворения. И, конечно же, различного рода повреждения центральной и периферической нервной системы обусловлены непосредственным воздействием на них алкоголя. Длительное злоупотребление спиртным приводит к поражению половых желез как у мужчин, так и у женщин, что «аукнется» врожденными уродствами у будущих детей.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Минской области под наркологическим наблюдением находились 24540 лиц, страдающих синдромом зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом), и 17080 лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями. В рамках реализации Плана мероприятий по повышению эффективности профилактических мероприятий с гражданами, злоупотребляющими или склонными к злоупотреблению спиртными напитками, во всех районах столичной области разработаны справочники контактов и видов помощи субъектов профилактики правонарушений и семейного неблагополучия, разработан и внедрен алгоритм межведомственного взаимодействия по работе с гражданами, злоупотребляющими алкоголем, поведение которых в общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни дают основание полагать о возможности совершения ими правонарушений. Проводились и иные мероприятия антиалкогольной направленности. В комплексе всё это позволило снизить негативные последствия пьянства и алкоголизма. Так, за 8 месяцев текущего года, в связи с улучшением, наркологическое наблюдение было прекращено в отношении 1242 человек, страдающих хроническим алкоголизмом, и 2661 человека, употребляющего алкоголь с вредными последствиями.

Одним из важных аспектов профилактики развития вредных последствий от злоупотребления спиртным является своевременное обращение граждан, употребляющих алкоголь, за наркологической помощью к врачу-психиатру-наркологу. Причем за консультацией к специалисту  может обратиться любой человек, и наркологическая помощь ему может быть оказана на районном, межрайонном, областном и республиканском уровнях. Первичная консультация врача поможет узнать об особенностях вредного употребления алкоголя и возможных вариантах помощи, проанализировать причины проблем, связанных с употреблением алкоголя и найти способы избежания рискованного поведения. Также специалист разработает конкретный план действий по лечению и минимизации последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Консультацию врача-нарколога можно получить в наркологическом кабинете поликлиники Несвижской ЦРБ или в психоневрологическом диспансере. Для жителей Мин-ской области наркологическая помощь областного уровня оказывается в учреждении здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»     (г. Минск, ул. П. Бровки, 7, телефоны для записи на прием: 8-017-331-90-64, А1 8-029-101-73-73, МТС 8-029-774-66-59).

Наркологическая помощь может быть оказана анонимно в порядке, установленном законодательством. Информацию об условиях оказания наркологической помощи, в том числе анонимно, можно получить по месту жительства в наркологическом кабинете районной поликлиники или в психоневрологическом диспансере.

«НН».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых и актуальных. Это негативное явление причиняет огромный материальный и
 
Новости дня
Новости здоровья
 
В деревне Лосичи состоялось долгожданное и радостное событие – здесь открылся ФАП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика