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Применяется ли в Беларуси клоунотерапия?

26.09.2019 10:46 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Применяется ли в Беларуси клоунотерапия?
Фото из открытых источников

Белорусское общество Красного Креста (БОКК) и Итальянский Красный Крест (ИКК) намерены подписать Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируется осуществить 2 проекта, сообщила генеральный секретарь БОКК Ольга МЫЧКО.

Один из проектов, по словам Флавио ЧИРИАЧИ, регионального координатора Европейского и Балканского регионов ИКК, касается клоунотерапии и будет реализован в Минске, Гомеле, Гродно и Витебске. «Исследования доказали эффективность клоунотерапии для психологической помощи детям, которые проходят через тяжелые стадии заболевания», - сказал эксперт.

В рамках проекта пройдут тренинги для тренеров, которые уже будут обучать других волонтеров.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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За границей очень популярна клоунотерапия для реабилитации больных детей, но у нас пока не так много волонтеров в этой области. Планируют ли что-то предпринимать в...
 
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