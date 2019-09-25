Применяется ли в Беларуси клоунотерапия?

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусское общество Красного Креста (БОКК) и Итальянский Красный Крест (ИКК) намерены подписать Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого планируется осуществить 2 проекта, сообщила генеральный секретарь БОКК Ольга МЫЧКО.

Один из проектов, по словам Флавио ЧИРИАЧИ, регионального координатора Европейского и Балканского регионов ИКК, касается клоунотерапии и будет реализован в Минске, Гомеле, Гродно и Витебске. «Исследования доказали эффективность клоунотерапии для психологической помощи детям, которые проходят через тяжелые стадии заболевания», - сказал эксперт.

В рамках проекта пройдут тренинги для тренеров, которые уже будут обучать других волонтеров.