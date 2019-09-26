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Заболевание бешенством чаще всего выявляется среди лисиц

27.09.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Заболевание бешенством чаще всего выявляется среди лисиц

Бешенство – это острое вирусное заболевание, которым болеют все виды теплокровных животных, включая грызунов и птиц. Оно передается при контакте со слюной инфицированных животных – при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек.

Как сообщила корреспонденту pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского зонального ЦГиЭ Татьяна Грищенко, по состоянию на 18 июня 2019 года, на территории Пинского региона лабораторно подтвержденных случаев заболевания животных бешенством не зарегистрировано.

За 2018 год на территории Пинска и района было зарегистрировано 2 больных бешенством животных, а в 2017 году – 7 животных!

В большинстве случаев заболевание бешенством выявляется среди лисиц, однако регистрируются случаи заболевания домашних животных и других диких животных (еж, волк и др.).

За истекший период 2019 года в организации здравоохранения г.Пинска за оказанием антирабической помощи обратилось 83 человека, из которых детей и подростков до 18 лет – 33 (40,0% от общего числа обращений). Пострадавшие от безнадзорных животных составили 51,8% (43 человека).

Бешенство является смертельным заболеванием. В случае контакта с подозрительным животным, единственный способ предупредить его – курс антирабических прививок. Самым важным в оказании антирабической помощи является ее своевременностьи полнота. Полный курс составляет 6 прививок. В случаях, когда возможно проведение ветеринарного наблюдения за животным в течение 10 дней, достаточно 3 прививок. Отказ от прививок либо самовольное прерывание прививочного курса недопустимы, поскольку могут привести к трагическим последствиям. Благодаря проводимой профилактической работе случаев заболевания бешенством среди населения не регистрировалось.

Защитить себя и окружающих от бешенства можно, зная и выполняя ряд простых правил:

  • всех домашних животных необходимо регистрировать в порядке, установленном законодательством;
  • все собаки и кошки, вне зависимости от породы и принадлежности, должны ежегодно прививаться против бешенства;
  • домашних собак на улице необходимо держать на коротком поводке, обязательно в наморднике, не допускать общения с бродячими животными. Выгуливать собак нужно в специально отведенных местах;
  • при первых признаках несвойственного поведения немедленно показать животное ветеринарному врачу;
  • избегать контактов с дикими животными, забредшими в населенные пункты, личные подворья. Оприсутствии диких животных на личных подворьях необходимо срочно сообщить в ветеринарную службу;
  • при обнаружении трупов животных, не трогать их, не снимать шкурку, а в обязательном порядке сообщить в ветеринарную службу;
  • не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, за ним должно быть установлено 10-дневное ветеринарное наблюдение;
  • при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;
  • если произошел контакт с животным, даже внешне здоровым, необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны – тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и немедленнообратиться за медицинской помощью в травмопункт УЗ «Пинская центральная больница» по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, 191.


Заболевание бешенством чаще всего выявляется среди лисиц
В рамках информационно-образовательной акции ко Всемирному Дню борьбы против бешенства 28 сентября организована работа «горячей линии» с участием врачей-специалистов, которым можно задать вопросы, касающиеся профилактики бешенства:

  • 37-38-72 (с 9.00 до 10.00) – Бут-Гусаим Татьяна Александровна, врач-валеолог отдела общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ;
  • 37-38-83 (с 10.00 до 12.00) – Грищенко Татьяна Сергеевна, врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии Пинского зонального ЦГиЭ;
  •  38-91-68 (с 14.00 до 16.00) – Полюхович Руслан Федорович, врач-инфекционист, зам. заведующего филиалом «Больница «Молотковичи».

 

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