Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке

Овсяная каша считается одним из самых здоровых и полезных завтраков. Но часто можно услышать, что она не так уж и полезна. В чем же дело? Мифы об овсянке разобрала диетолог Юлия Хохолкова:
Миф № 1. Овсянка не так уж и полезна, это пустые калории
Тут дело в том, какую именно овсянку вы выбираете. Овсяная крупа — это зерна овса, полученные в результате пропаривания, отшелушивания и шлифования. Такая овсянка варится около часа, становится плотной и слизистой. Хлопья же получаются путем дробления и прессования зерен. В зависимости от размера и зависит время их варки и степень полезности. Самые мелкие практически не имеют клетчатки, поэтому менее питательные и более калорийные.
От вида каши зависит ее польза. Зерно или хлопья вы выбираете, а если хлопья, то какого размера. Зерно всегда полезнее, так как там сохранены все минералы и витамины, а главное, клетчатка, которая так полезна для пищеварения. Если же выбирать хлопья, то только самые крупные и длительной варки.
В целом овсянка — очень полезный продукт, она богата белками — 10-11 г на 100 г продукта. Содержит такие витамины и минералы, как магний, калий, натрий, кальций, фосфор, железо, витамины В1, В2, РР . Калорийность каши — 250 ккал на 100 г, если это зерно, 300 ккал — крупа из дробленого зерна, 305 ккал — хлопья. Так как каша из цельного зерна содержит много клетчатки (10,5 г, а это 50% от дневного потребления), соответственно помогает желудочно-кишечному тракту справляться с пищеварением: улучшает перистальтику, впитывает токсины и выводит их естественным путем.
Но при всей полезности овсянку не стоит есть на голодный желудок, перед завтраком нужно выпить стакан воды, а потом есть кашу. Сочетать овсянку лучше всего с ягодами, орехами. А если к этому добавить яйцо, то получится идеальный завтрак.
Миф № 2. Овсянка затрудняет усвоение кальция
Миф № 3. Самая полезная каша — на воде
На чем готовить кашу, зависит от вкусовых предпочтений. На воде — менее калорийная, для худеющих — отличный вариант. Если варите на молоке, то нужно учитывать дополнительные калории. И, разумеется, если есть непереносимость лактозы и казеина, молоко лучше заменить на растительные аналоги. На кокосовом молоке — отличная альтернатива, так как оно богато полезными жирами.
Противопоказания
Овсяная каша противопоказана людям с непереносимостью глютена: этот белок есть и в овсе. Также не рекомендуется овсяная каша аллергикам, так как овсянка — аллергенный продукт.
Смузи с манго и овсяными хлопьями
Рецепт Виталия Глотова, шеф-бармена ресторана «La Fabbrica»
- 80 г пюре манго
- 50 г миндального молока
- 80 г красного яблока
- 50 г зеленого яблока
- 10 г овсяных хлопьев
- 10 г апельсинового джема
- 50 мл апельсинового сока
- 3 кубика льда
Шаг 1. Яблоки нарезать кубиком.
Шаг 2. Смешать все ингредиенты и пробить блендером.
Овсяная каша на миндальном молоке
Рецепт Игоря Гришечкина, шеф-повара ресторана «Кококо» (г. Санкт-Петербург)
- 200 г овсяных хлопьев
- 400 мл миндального молока
- 600 мл воды
- 120 г коричневого сахара
- 80 г клубники
- 10 г сахара
- 60 г свежих сезонных ягод
Шаг 1. Кастрюлю наполнить миндальным молоком и водой, довести до кипения и засыпать овсянку, варить 10-15 минут.
Шаг 2. Добавить немного сахара.
Шаг 3. Выложить в посуду для подачи, сверху равномерно присыпать коричневым сахаром и с помощью горелки сделать карамельную корочку. (Или обжечь в духовке при максимальной температуре — прим. ред.)
Шаг 4. Кашу положить на тарелку, украсить клубникой и другими ягодами, кислицей и мятой.
Овсяная каша с бананом
Рецепт Михаила Коломацкого, бренд-шефа ресторанов «TGI Fridays»
- ½ стакана овсяных хлопьев
- 1 стакан молока
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. сливочного масла
- 2-3 кусочка свежего банана
- 1 ч. л. сахарной пудры
- 5 мл карамельного сиропа
- Листья мяты
Шаг 1. В кипящее молоко засыпать хлопья, чуть посолить, проварить, засыпать сахар, варить на медленном огне до готовности. Добавить сливочное масло.
Шаг 2. Выложить готовую кашу в глубокую супницу.
Шаг 3. В верхней части тарелки аккуратно выложить слайсы банана.
Шаг 4. Посыпать кашу пудрой, полить карамельным соусом и украсить мятой.
Кранахан
Рецепт Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»
- 30 мл взбитых сливок
- 50 г малины
- 15 г виски
- 10 г меда
- 1-2 горсти овсяных хлопьев
Шаг 1. Малину смешать с медом и виски. Настоять пару часов.
Шаг 2. Полученный ягодный соус перемешать с хлопьями, положить в бокал для мартини.
Шаг 3. Сверху положить взбитые сливки и украсить мятой и свежей малиной.