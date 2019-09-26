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Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке

27.09.2019 11:27 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке
shutterstock.com

Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянкеОвсяная каша считается одним из самых здоровых и полезных завтраков. Но часто можно услышать, что она не так уж и полезна. В чем же дело? Мифы об овсянке разобрала диетолог Юлия Хохолкова:

Миф № 1. Овсянка не так уж и полезна, это пустые калории

Тут дело в том, какую именно овсянку вы выбираете. Овсяная крупа — это зерна овса, полученные в результате пропаривания, отшелушивания и шлифования. Такая овсянка варится около часа, становится плотной и слизистой. Хлопья же получаются путем дробления и прессования зерен. В зависимости от размера и зависит время их варки и степень полезности. Самые мелкие практически не имеют клетчатки, поэтому менее питательные и более калорийные.

Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке Овсянка, сэр. Почему эта каша стала самой популярной

От вида каши зависит ее польза. Зерно или хлопья вы выбираете, а если хлопья, то какого размера. Зерно всегда полезнее, так как там сохранены все минералы и витамины, а главное, клетчатка, которая так полезна для пищеварения. Если же выбирать хлопья, то только самые крупные и длительной варки.

В целом овсянка — очень полезный продукт, она богата белками — 10-11 г на 100 г продукта. Содержит такие витамины и минералы, как магний, калий, натрий, кальций, фосфор, железо, витамины В1, В2, РР . Калорийность каши — 250 ккал на 100 г, если это зерно, 300 ккал — крупа из дробленого зерна, 305 ккал — хлопья. Так как каша из цельного зерна содержит много клетчатки (10,5 г, а это 50% от дневного потребления), соответственно помогает желудочно-кишечному тракту справляться с пищеварением: улучшает перистальтику, впитывает токсины и выводит их естественным путем.

Но при всей полезности овсянку не стоит есть на голодный желудок, перед завтраком нужно выпить стакан воды, а потом есть кашу. Сочетать овсянку лучше всего с ягодами, орехами. А если к этому добавить яйцо, то получится идеальный завтрак.

Миф № 2. Овсянка затрудняет усвоение кальция

Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке Кому нельзя есть овсянку по утрам?
Овсянка никак не снижает усвояемость микроэлементов, так как это продукт питания, богатый витаминами и микроэлементами, она только их отдаёт. И никак на замедление всасывания кальция не влияет. А влияет на всасывание витаминов и микроэлементов состояние тонкого кишечника, так как всасывание полезных веществ происходит именно там.

Миф № 3. Самая полезная каша — на воде

На чем готовить кашу, зависит от вкусовых предпочтений. На воде — менее калорийная, для худеющих — отличный вариант. Если варите на молоке, то нужно учитывать дополнительные калории. И, разумеется, если есть непереносимость лактозы и казеина, молоко лучше заменить на растительные аналоги. На кокосовом молоке — отличная альтернатива, так как оно богато полезными жирами.

Противопоказания

Овсяная каша противопоказана людям с непереносимостью глютена: этот белок есть и в овсе. Также не рекомендуется овсяная каша аллергикам, так как овсянка — аллергенный продукт.

Смузи с манго и овсяными хлопьями


Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке
Фото: Ресторан La Fabbrica (г. Ростов-на-Дону)

Рецепт Виталия Глотова, шеф-бармена ресторана «La Fabbrica»

  • 80 г пюре манго
  • 50 г миндального молока
  • 80 г красного яблока
  • 50 г зеленого яблока
  • 10 г овсяных хлопьев
  • 10 г апельсинового джема
  • 50 мл апельсинового сока
  • 3 кубика льда

Шаг 1. Яблоки нарезать кубиком.

Шаг 2. Смешать все ингредиенты и пробить блендером.

Овсяная каша на миндальном молоке

Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке
Фото: Ресторан «Кококо» (г. Санкт-Петербург)

Рецепт Игоря Гришечкина, шеф-повара ресторана «Кококо» (г. Санкт-Петербург)

  • 200 г овсяных хлопьев
  • 400 мл миндального молока
  • 600 мл воды
  • 120 г коричневого сахара
  • 80 г клубники
  • 10 г сахара
  • 60 г свежих сезонных ягод

Шаг 1. Кастрюлю наполнить миндальным молоком и водой, довести до кипения и засыпать овсянку, варить 10-15 минут. 

Шаг 2. Добавить немного сахара.

Шаг 3. Выложить в посуду для подачи, сверху равномерно присыпать коричневым сахаром и с помощью горелки сделать карамельную корочку. (Или обжечь в духовке при максимальной температуре — прим. ред.)

Шаг 4. Кашу положить на тарелку, украсить клубникой и другими ягодами, кислицей и мятой.

Овсяная каша с бананом

Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке
Фото: Рестораны TGI Fridays

Рецепт Михаила Коломацкого, бренд-шефа ресторанов «TGI Fridays»

  • ½ стакана овсяных хлопьев
  • 1 стакан молока
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. сливочного масла
  • 2-3 кусочка свежего банана
  • 1 ч. л. сахарной пудры
  • 5 мл карамельного сиропа
  • Листья мяты

Шаг 1. В кипящее молоко засыпать хлопья, чуть посолить, проварить, засыпать сахар, варить на медленном огне до готовности. Добавить сливочное масло. 

Шаг 2. Выложить готовую кашу в глубокую супницу.

Шаг 3. В верхней части тарелки аккуратно выложить слайсы банана.

Шаг 4. Посыпать кашу пудрой, полить карамельным соусом и украсить мятой.

Кранахан

Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке
Фото: ресторан «Шотландская клетка»

Рецепт Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»

  • 30 мл взбитых сливок
  • 50 г малины
  • 15 г виски
  • 10 г меда
  • 1-2 горсти овсяных хлопьев

Шаг 1. Малину смешать с медом и виски. Настоять пару часов.

Шаг 2. Полученный ягодный соус перемешать с хлопьями, положить в бокал для мартини.

Шаг 3. Сверху положить взбитые сливки и украсить мятой и свежей малиной.

 
 
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