Клетчатка, белки и витамины. Мифы и правда об овсянке

Источник материала: Аргументы и факты

Овсяная каша считается одним из самых здоровых и полезных завтраков. Но часто можно услышать, что она не так уж и полезна. В чем же дело? Мифы об овсянке разобрала диетолог Юлия Хохолкова:

Миф № 1. Овсянка не так уж и полезна, это пустые калории

Тут дело в том, какую именно овсянку вы выбираете. Овсяная крупа — это зерна овса, полученные в результате пропаривания, отшелушивания и шлифования. Такая овсянка варится около часа, становится плотной и слизистой. Хлопья же получаются путем дробления и прессования зерен. В зависимости от размера и зависит время их варки и степень полезности. Самые мелкие практически не имеют клетчатки, поэтому менее питательные и более калорийные.

От вида каши зависит ее польза. Зерно или хлопья вы выбираете, а если хлопья, то какого размера. Зерно всегда полезнее, так как там сохранены все минералы и витамины, а главное, клетчатка, которая так полезна для пищеварения. Если же выбирать хлопья, то только самые крупные и длительной варки.

В целом овсянка — очень полезный продукт, она богата белками — 10-11 г на 100 г продукта. Содержит такие витамины и минералы, как магний, калий, натрий, кальций, фосфор, железо, витамины В1, В2, РР . Калорийность каши — 250 ккал на 100 г, если это зерно, 300 ккал — крупа из дробленого зерна, 305 ккал — хлопья. Так как каша из цельного зерна содержит много клетчатки (10,5 г, а это 50% от дневного потребления), соответственно помогает желудочно-кишечному тракту справляться с пищеварением: улучшает перистальтику, впитывает токсины и выводит их естественным путем.

Но при всей полезности овсянку не стоит есть на голодный желудок, перед завтраком нужно выпить стакан воды, а потом есть кашу. Сочетать овсянку лучше всего с ягодами, орехами. А если к этому добавить яйцо, то получится идеальный завтрак.

Миф № 2. Овсянка затрудняет усвоение кальция

Миф № 3. Самая полезная каша — на воде

На чем готовить кашу, зависит от вкусовых предпочтений. На воде — менее калорийная, для худеющих — отличный вариант. Если варите на молоке, то нужно учитывать дополнительные калории. И, разумеется, если есть непереносимость лактозы и казеина, молоко лучше заменить на растительные аналоги. На кокосовом молоке — отличная альтернатива, так как оно богато полезными жирами.

Противопоказания

Овсяная каша противопоказана людям с непереносимостью глютена: этот белок есть и в овсе. Также не рекомендуется овсяная каша аллергикам, так как овсянка — аллергенный продукт.

Смузи с манго и овсяными хлопьями

Рецепт Виталия Глотова, шеф-бармена ресторана «La Fabbrica»

80 г пюре манго

50 г миндального молока

80 г красного яблока

50 г зеленого яблока

10 г овсяных хлопьев

10 г апельсинового джема

50 мл апельсинового сока

3 кубика льда

Шаг 1. Яблоки нарезать кубиком.

Шаг 2. Смешать все ингредиенты и пробить блендером.

Овсяная каша на миндальном молоке

Рецепт Игоря Гришечкина, шеф-повара ресторана «Кококо» (г. Санкт-Петербург)

200 г овсяных хлопьев

400 мл миндального молока

600 мл воды

120 г коричневого сахара

80 г клубники

10 г сахара

60 г свежих сезонных ягод

Шаг 1. Кастрюлю наполнить миндальным молоком и водой, довести до кипения и засыпать овсянку, варить 10-15 минут.

Шаг 2. Добавить немного сахара.

Шаг 3. Выложить в посуду для подачи, сверху равномерно присыпать коричневым сахаром и с помощью горелки сделать карамельную корочку. (Или обжечь в духовке при максимальной температуре — прим. ред.)

Шаг 4. Кашу положить на тарелку, украсить клубникой и другими ягодами, кислицей и мятой.

Овсяная каша с бананом

Рецепт Михаила Коломацкого, бренд-шефа ресторанов «TGI Fridays»

½ стакана овсяных хлопьев

1 стакан молока

1 ч. л. сахара

1 ч. л. сливочного масла

2-3 кусочка свежего банана

1 ч. л. сахарной пудры

5 мл карамельного сиропа

Листья мяты

Шаг 1. В кипящее молоко засыпать хлопья, чуть посолить, проварить, засыпать сахар, варить на медленном огне до готовности. Добавить сливочное масло.

Шаг 2. Выложить готовую кашу в глубокую супницу.

Шаг 3. В верхней части тарелки аккуратно выложить слайсы банана.

Шаг 4. Посыпать кашу пудрой, полить карамельным соусом и украсить мятой.

Кранахан

Рецепт Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»

30 мл взбитых сливок

50 г малины

15 г виски

10 г меда

1-2 горсти овсяных хлопьев

Шаг 1. Малину смешать с медом и виски. Настоять пару часов.

Шаг 2. Полученный ягодный соус перемешать с хлопьями, положить в бокал для мартини.

Шаг 3. Сверху положить взбитые сливки и украсить мятой и свежей малиной.