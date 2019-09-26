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Клещи: зона риска. С 20 по 26 сентября в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 42 человека

27.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи: зона риска. С 20 по 26 сентября в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 42 человека

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

24

6

 Загородные дачные участки Квасовский с/с, Одельский с/с – 2 случая

Лесные массивы: Коптевский (4) с/с, Квасовский с/с, Одельский с/с, Озерский с/с, Гожский с/с, Поречский с/с, Путришковский с/с, ур.Пышки (3), ур.Румлево, м-н Девятовка, м-н Понемунь — 16

Другие территории: Щучинский район (2), Лидский район, Свислочский район, Литва — 5

Местность не установлена – 1 случай
Берестовицкий район

1

 

 Местность не установлена
Волковысский район

1

1

 Лесной массив г.Волковысск (р-н ул. Победы)
Дятловский район

1

 

 Лесной массив д.Руда Яворская
Зельвенский район

1

1

 Приусадебный участок аг.Князево
Лидский район

4

1

 Лесные массивы д.Новоселки, д.Белица, г.Брезовка, д.Доржи
Новогрудский район

2

0

 Частные домовладения д.Кмитянка, д.Осмолово
Островецкий район

1

 

 Лесной массив д.Дубники
Свислочский район

1

1

 Приусадебный участок д.Михалки
Слонимский район

2

1

 Лесные массивы Поречского лесничества (2)
Сморгонский район

1

 

 Лесной массив г.Сморгонь (р-н ул.Асланова)
Щучинский район

3

2

 Частное домовладение аг.Василишки – 1 случай

Лесной массив аг.Гурнофель, г.Щучин (р-н ул.Советская) — 2
По области:

42

13

  

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Теги: Гродно
 
 
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 24 6...
 
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