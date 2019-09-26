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Клещи: зона риска. С 20 по 26 сентября в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 42 человека
27.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Клещи: зона риска. С 20 по 26 сентября в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 42 человека
Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 24 6...
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