Терапевт, психолог и валеолог проконсультируют пенсионеров Пинска и района в День пожилых людей

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском зональном ЦГиЭ, в рамках акции ко Дню пожилых людей 1 октября организованы «горячие линии» врача-терапевта, психолога и валеолога. Так, на волнующие пожилых людей вопросы ответят по телефонам:

33-06-66 (с 8.00 до 10.00) – Пашковец Анна Вячеславовна, врач-терапевт, заведующая отделением профилактики филиала «Городская поликлиника № 1» УЗ «ПЦП»;

37-55-15 (с 12.00 до 14.00) – Каленкович Елена Анатольевна, психолог межрайонного психоневрологического диспансера;

37-38-72 (с 8.00 до 10.00) – Бут-Гусаим Татьяна Александровна, врач-валеолог отдела общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ.

– Целью проведения Дня пожилых людей является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, проблеме демографического старения общества в целом, а также возможности улучшения качества жизни людей преклонного возраста, – добавили в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии.