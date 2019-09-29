ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возьми болезнь под контроль

30.09.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Возьми болезнь под контроль

Осень — пора когда обостряются все болезни, особенно это ощутимо в преклонном возрасте. Артериальная гипертония — это, пожалуй, самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы.


Возьми болезнь под контроль

В преддверии Дня пожилого человека в клубе «Школа безопасного проживания» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Вороновского ТЦСОН прошла встреча с врачом-эндокринологом Вороновской ЦРБ Т.Ф. Паневкиной. Беседуя на тему «Профилактика артериальной гипертонии и методы предотвращения давления», слушатели смогли  получить ответы по медикаментозному лечению и  предотвращению болезни, узнали о факторах, влияющих на искажение показаний давления. На практике научились правильно измерять давление в домашних условиях и, конечно, определили степень подверженности заболеванию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осень — пора когда обостряются все болезни, особенно это ощутимо в преклонном возрасте. Артериальная гипертония — это, пожалуй, самое распространенное...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Терапевт, психолог и валеолог проконсультируют пенсионеров Пинска и района в День пожилых людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика