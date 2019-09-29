Возьми болезнь под контроль

Источник материала: Вороновская газета





Осень — пора когда обостряются все болезни, особенно это ощутимо в преклонном возрасте. Артериальная гипертония — это, пожалуй, самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы.







В преддверии Дня пожилого человека в клубе «Школа безопасного проживания» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Вороновского ТЦСОН прошла встреча с врачом-эндокринологом Вороновской ЦРБ Т.Ф. Паневкиной. Беседуя на тему «Профилактика артериальной гипертонии и методы предотвращения давления», слушатели смогли получить ответы по медикаментозному лечению и предотвращению болезни, узнали о факторах, влияющих на искажение показаний давления. На практике научились правильно измерять давление в домашних условиях и, конечно, определили степень подверженности заболеванию.