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Владимир Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве
02.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент
Прививочная кампания в стране началась. «Надеюсь, что если она пройдет успешно, эпидемии гриппа в этом году не будет», — сказал Владимир Караник.
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Вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник,...
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