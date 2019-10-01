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Владимир Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве

02.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве

Вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Прививочная кампания в стране началась. «Надеюсь, что если она пройдет успешно, эпидемии гриппа в этом году не будет», — сказал Владимир Караник.

 
https://www.belta.by/
 
 
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Вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник,...
 
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