Владимир Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве

Источник материала: Вороновская газета





Вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА .

Прививочная кампания в стране началась. «Надеюсь, что если она пройдет успешно, эпидемии гриппа в этом году не будет», — сказал Владимир Караник.