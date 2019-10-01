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Ученые не советуют употреблять помидоры людям с заболеваниями сердца

02.10.2019 15:39 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые не советуют употреблять помидоры людям с заболеваниями сердца
shutterstock.com

Комментарий «АиФ»: томаты могут быть опасны даже для здоровых людей.

Ученые не советуют употреблять помидоры людям с заболеваниями сердца Война огурцов с помидорами. Опасен ли салат из этих овощей для здоровья

Такую точку зрения высказал  кардиолог Стивен ГАНДРИХ в своей книге «Парадокс растений».

Он пишет, что, помимо ликопена, который снижает риск возникновения злокачественных опухолей, в помидорах содержатся лектины - разновидность белков, которые вырабатываются растениями для защиты от вредителей. Эти белки не только убивают патогены, но и вредят клеткам тела, что выражается в синдроме хронической усталости, высыпаниях на коже, снижении показателей мозговой активности, потере волос.

Исходя из этого медик советует отказаться от томатов вовсе.

 
 
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ГОВОРЯТ, ЧТО людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы помидоры не только не полезны, но даже вредны…
 
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