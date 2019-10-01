Ученые не советуют употреблять помидоры людям с заболеваниями сердца

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: томаты могут быть опасны даже для здоровых людей.

Такую точку зрения высказал кардиолог Стивен ГАНДРИХ в своей книге «Парадокс растений».

Он пишет, что, помимо ликопена, который снижает риск возникновения злокачественных опухолей, в помидорах содержатся лектины - разновидность белков, которые вырабатываются растениями для защиты от вредителей. Эти белки не только убивают патогены, но и вредят клеткам тела, что выражается в синдроме хронической усталости, высыпаниях на коже, снижении показателей мозговой активности, потере волос.

Исходя из этого медик советует отказаться от томатов вовсе.