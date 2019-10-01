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От молодости до долгожительства

02.10.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Человек может жить до ста лет. Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры».
И.П. Павлов

Старение — это закономерный биологический процесс, который неизбежно развивается с возрастом и характеризуется постепенным снижением приспособительных возможностей организма.
В историческую эпоху средняя продолжительность жизни составляла 25-30 лет. Человека, достигшего 14 лет, считали взрослым, 20-летнего — зрелым, а 30-летнего — пожилым. Во времена античности мало что изменилось: средняя продолжительность жизни колебалась в пределах 30-40 лет. В настоящее время продолжительность жизни значительно увеличилась. Так, Всемирная организация здравоохранения делит людей на следующие группы и категории: 18-44 года – молодость; 45-59 — средний возраст; 60-74 — пожилой возраст; 75-89 лет — старческий возраст; старше 90 лет – долгожители.

В молодости человек обычно не задумывается о своем здоровье, наивно полагая, что и спустя годы он будет таким же бод-рым и выносливым. Различают нормальное (физиологическое) и преждевременное старение. При физиологическом старении возрастные изменения в организме происходят относительно плавно. Поэтому нормальное старение нельзя отождествлять с болезнью. Преждевременное старение обычно обусловлено перенесенными ранее заболеваниями, неблагоприятными факторами окружающей среды и вредными привычками. Очевидно, что употребление алкоголя, курение, нерациональное питание значительно снижают приспособительные возможности организма и способствуют развитию болезней, которые свойственны старческому возрасту.

Ограничение приспособительных возможностей стареющего организма во многом определяется возрастными изменениями сердечно-сосудистой системы. При значительных физических нагрузках сердечные сокращения резко учащаются, возникает несоответствие между притоком крови к сердцу через коронарные сосуды и внезапным усилением обменных процессов в сердечной мышце, что приводит к недостаточности ее кровоснабжения. В процессе старения развиваются атрофические и склеротические изменения в эндокринной и дыхательной системах: несколько увеличивается частота дыхания, более часто возникают дыхательные аритмии, снижается вентиляция легких. В процессе старения нарушаются функции пищеварительной и выделительной систем, костно-суставного аппарата, атрофируются скелетные мышцы.
В пожилом возрасте необходимо уменьшить общую калорийность питания. Суточная энергетическая потребность организма в пище для мужчины 60-70 лет составляет 2300 ккал, для женщин — 2100 ккал. По достижении 75 лет потребность организма в калориях снижается до 2000 ккал у мужчин и до 1900 ккал — у женщин. Итак, обязательно нужно включить в рацион: злаки в виде каш и мюсли, богатые медленными углеводами, которые обеспечат организм энергией; свежие овощи и фрукты (400-500 грамм ежедневно) — источник пищевых волокон и клетчатки, витаминов; орехи, особенно грецкий и миндаль, благотворно влияют на весь организм и являются источником полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, микроэлементов; кисломолочные продукты: натуральные йогурты (без добавления сахара), кефир, обезжиренный творог обеспечивают кальцием и улучшают работу ЖКТ; морская рыба содержит белок и незаменимые жирные кислоты омега-3; нежирное мясо – куриная грудка, крольчатина, говядина – источник белка.

Физические упражнения — отличное средство профилактики ряда расстройств и заболеваний, а лечебная гимнастика улучшает качество жизни при многих заболеваниях. Когда человек двигается, суставы и связки укрепляются, объем мышц увеличивается, повышаются их эластичность, сила и скорость сокращения. В процессе физических нагрузок кровоток усиливается, кровь доставляет мышцам кислород и необходимые питательные вещества, распадающиеся в процессе обмена веществ с выделением энергии. Когда мышцы бездействуют, их питание ухудшается, они уменьшаются в объеме, теряют силу, понижаются их эластичность и упругость (мышцы становятся слабыми и дряблыми). Ежедневные пешие прогулки в умеренном темпе не менее 30 минут — обязательное условие сохранения молодости.

Кроме всего прочего, для комфортного самочувствия в пожилом возрасте очень важны два условия — востребованность в семье и сохранность других социальных функций: чем дольше человек чувствует, что он нужен, тем дольше он живет.
Нелли Крайтман,
врач-геронтолог.

 
 
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«Человек может жить до ста лет. Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным организмом сводим этот
 
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