Окрепшими и отдохнувшими ребята Несвижчины сели за парты

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Закончилась летняя пора, в полном объеме началась учеба отдохнувших и набравшихся новых сил мальчишек и девчонок. А взрослые — организаторы их летнего отдыха — подвели итоги летней оздоровительной кампании в районе.

Летняя оздоровительная кампания 2019 года была направлена на укрепление здоровья школьников, социально защищая и поддерживая детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на учетах.

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2019 года в Несвижском районе началась в марте этого года. В летний период в регионе работало 28 оздоровительных лагерей: 8 из них — с круглосуточным пребыванием, в том числе 4 профильных оздоровительных лагеря («ИнфоЗнайка» на базе ГУО «Островский УПК детский сад-средняя школа Несвижского района», «ПравоЗнайка» на базе ГУО «Солтановщинский УПК детский сад-средняя школа», «Эрудит» на базе ГУО «Несвижская гимназия») и 1 спортивный («Олимпиец» на базе ГУО «Липский УПК детский сад-средняя школа»), в которых поправил свое здоровье 641 подросток, и 15 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 767 детей.

Для создания безопасных условий пребывания детей в детских оздоровительных лагерях ежедневно проверялись исправность оборудования на прогулочных площадках, перед прогулкой осматривались участки на наличие опасных для детей предметов.

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Утренняя гимнастика, игры и другие мероприятия организовывались на улице. Были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей.

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей детей.

Также дети каждый день получали фрукты, овощи, соки.

Четко спланированная система мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного характера обеспечивала необходимый уровень физического и психического развития детей. удовлетворялась потребность растущего организма в движении, отдыхе и творческой деятельности.

Для удешевления стоимости путевок для льготной категории райисполком выделил 3 470,68 рубля.

Согласно решению Минского облисполкома от 19.04.2019 г. № 299 «Об организации летнего оздоровления детей в 2019 году», в Несвижском районе при плане оздоровления 1403 несовершеннолетних, по факту оздоровились 1 408 ребят.

В четырех оздоровительных лагерях труда и отдыха оздоровлены 68 несовершеннолетних.

В летний период организовано оздоровление несовершеннолетних учетных категорий в оздоровительных лагерях, в том числе по профилям.

Согласно решению Несвижского районного исполнительного комитета от 4.05.2019 г. № 628 «Об организации летнего оздоровления детей в 2019 году в Несвижском районе», была создана координационная комиссия для руководства организацией летнего оздоровления и труда учащихся района.

В рамках работы комиссии был разработан план мероприятий по подготовке и проведению летнего оздоровления детей и подростков в 2019 году. Созданная комиссия в плановом порядке проводила выезды для контроля выполнения подготовительных мероприятий к приему оздоровительных лагерей.

Мониторинг оздоровления детей Несвижского района в летний период 2019 г. проводился с 29.05.2019 г. по 14.08.2019 г. (на основании регламентируемых документов).

Основные плановые количественные и финансовые показатели оздоровления детей в летний период 2019 года, выполнены согласно утвержденному решению райисполкома на 100,357 %.

Пристальное внимание уделено вопросам оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении, трудным подросткам, состоящим на профилактическом учете в ИДН. Организация занятости и отдыха таких детей — серьезная мера против безнадзорности, асоциального и девиантного поведения подростков данной категории.

Елена Бородина,

ведущий специалист представительства

Минского областного управления

Республиканского центра по оздоровлению

и санаторно-курортному лечению населения

по Несвижскому району.