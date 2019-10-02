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Правильные драники. Какой рецепт этого блюда можно считать «самым-самым»?

03.10.2019 11:45 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Правильные драники. Какой рецепт этого блюда можно считать «самым-самым»?
Фото из открытых источников

Об этом мы спросили шеф-повара, эксперта белорусской кухни Елены МИКУЛЬЧИК.

«Кухар добра навучаны»


Правильные драники. Какой рецепт этого блюда можно считать «самым-самым»?
Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни Фото: Фото из открытых источников

- Давайте начнём с истории их появления. Первое упоминание о драниках было зафиксировано в книге «Кухар добра навучаны» польского кулинара Яна Шитлера, вышла она в 1830 году, а описываются там картофельные оладьи. Рецепт имел немецкое происхождение, что неудивительно: Германия была одной из первых европейских стран, в которой освоили картофель. Потому многие рецепты с использованием этого корнеплода имеют немецкие корни. Правильные драники - это картофель, немного соли, лук, чтобы картошка не потемнела, и всё. Жарить драники положено на сале, точнее на смальце - это вытопленный из сала жир. Никакой муки, яиц и прочего в классическом рецепте драников быть не должно.

- Почему же в драниках нет муки и жарятся они не на растительном масле?

- Пшеничная мука долгое время была привозной, если брать рубеж до середины XIX века, массово пшеница не выращивалась. Потому пшеничную муку использовали для праздничных изделий, а в драники не добавляли. Существует также понятие «бедные драники»: их делают только из картофеля, добавив по вкусу соль. Главное условие - картофель с высоким содержанием крахмала. Если говорить о жарении, почему же жарили именно на смальце? Да потому что не на чем было больше жарить. Растительное масло появилось только в начале XIX века, до этого времени подсолнечник был просто цветком, в лучшем случае семечки из него можно было съесть, но никому и в голову не приходило, что из них можно сделать что-то ещё.

Драники было принято жарить на сале, гусином жире и топлёном сливочном масле. Оливковое масло было слишком дорогим, и его старались использовать для праздничных блюд, а конопляное и льняное масла термической обработке не подлежат. А вытопленный жир применяли для консервации продуктов: кусок свинины или утятины томили в печи, складывали в глиняный горшок и заливали жиром животного происхождения, таким образом продукт мог храниться до полугода в холодном месте, появлялся готовый полуфабрикат. В общественном питании драники стали популярны только в XX веке, когда в свободном доступе появилось растительное масло. Прежде это блюдо так массово не готовили, а если и делали, то чаще большого размера: один драник на целую сковороду. К тому же драники скорее запекали, а не жарили.

Правильные драники. Какой рецепт этого блюда можно считать «самым-самым»?
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Чье блюдо?

- Если рецепт пришёл к нам из Германии, можно ли считать драники традиционным белорусским блюдом?

Правильные драники. Какой рецепт этого блюда можно считать «самым-самым»? Верещака и тюря от шеф-повара и эксперта белорусской кухни Елены Микульчик
- В истории кухни нельзя точно позиционировать блюдо как рецепт только одной страны. Абсолютно аутентичное блюдо может быть только у каких-то племен, которые не имеют контакта с внешним миром. У нас же существует постоянный культурный взаимообмен, поэтому одно и то же блюдо может кочевать по разным странам, трансформируясь под влиянием местных технологий приготовления и особенностей продуктов. Поэтому точно сказать, где родились драники, нельзя. Но, если какое-то блюдо готовится больше 50 лет на одной территории, его можно считать региональным. А значит, драники - это уже блюдо белорусской кухни, но похожие рецепты присутствуют в кухнях многих народов мира: в Германии, Швеции, Австрии, Польше, Израиле и других. Белорусские же драники отличаются тем, что готовятся из нашего картофеля, который содержит много крахмала. Однако современные кулинарные традиции допускают добавление в рецепт яйца, муки, потому что сортов картофеля с высоким содержанием крахмала осталось мало.

«Колдуны»

- Если в рецепт добавляют мясо и рыбу - блюдо всё ещё можно назвать драниками?

- Именно так и нужно называть. Начинка, кстати, может быть разнообразная: яблоки, чернослив, мак, к слову, это очень вкусно. Часто у нас драники с мясом называют «колдуны», однако это совсем другое блюдо. Колдуны - это тестяные изделия, «потомки» татарского блюда кундюмы, чем-то похожи на пельмени. Появились они в белорусско-литвинской кухне в начале XVI века, они значительно старше пельменей, те получили своё распространение только в XIX веке. Ну а картошка - это еда простых людей, которым всегда хотелось питаться лучше, есть то, что потребляют в пищу богатые, поэтому по принципу «тесто снаружи - начинка внутри» стали готовить из простых ингредиентов: картошки и мяса. Так и появилась эта путаница с колдунами. Правильные белорусские колдуны - маленькие, их можно поместить в рот, не надкусывая, чтобы сок, который внутри, остался во рту, а не на тарелке, они делаются из тоненького теста, которое замешивается на луковом соке, а внутри начинка.

Существует множество вариантов приготовления колдунов: с грибами, со свининой, с тыквой, с творогом, с гречкой и другие, но в классическом варианте для начинки чаще используется рубленая баранина. Изменение рецептуры - это способ разнообразить рацион, обогатить пищевую культуру, сделать стол богаче. Во многих регионах могут быть свои правильные колдуны, свои правильные драники. Кстати, в Шарковщинском районе драники делают на кефире, добавляют яйца, муку, а начинки у них очень интересные: к примеру, грибы с квашеной капустой или яйцо и зелёный лук. А на Полесье колдуны готовят во фритюре.

Белорусская кухня уникальна тем, что из небольшого количества продуктов создаётся огромное количество разнообразных блюд, а в одном рецепте часто может сочетаться сразу несколько технологий приготовления: варка, жарение, запекание и другое.

 
 
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Рецептов драников существует огромное множество, но для каждого вкуснее всего те, что готовила мама в детстве. Однако сегодня мы решили выяснить: а какие же драники...
 
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