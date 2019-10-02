Современные игры. Во что играют сегодня дети во дворах?

Источник материала: Аргументы и факты

Конечно же, первыми прозвучали всем известные «Прятки», «Классики», «Догонялки», «Крокодил», «Съедобное-несъедобное», «Слова», «Войнушка», «Выбивалы», «Горячая картошка». Многие даже играют в «Резиночки». Игры передаются из поколения в поколение, взрослые рассказывают детям о том, во что играли сами, а те слушают и зачастую лишь меняют их на новый лад. Потому оказалось, что многие «современные игры» - это лишь модернизированные забавы детей 90-х, 80-х, 70-х и др.

Стоп, земля

«Али-Баба»: играют 2 команды друг напротив друга, участники каждой держатся за руки. Игроки одной команды называют имя игрока-соперника. Названный играющий оставляет свою команду и бежит к команде противника с целью разорвать цепь, т. е. расцепить руки игроков. Если ему это удаётся, то он забирает в команду игрока, который расцепил руки, если же нет, то остаётся в команде противника. Играют до тех пор, пока в одной команде не останется участников.

«Пол - это лава»: играть можно как вдвоём, так и большой командой. Когда один игрок выкрикивает фразу: «Пол - это лава», все остальные должны за 5 секунд «спастись», взобравшись на что-то возвышающееся над поверхностью.

«Стоп, земля!»: играть в эту игру надо на детских площадках или приспособлениях для лазанья. Выбирается водящий, ему завязывают глаза, раскручивают и разбегаются. Водящий ходит вокруг лестницы или «паутинки» и пытается поймать кого-нибудь из игроков и наощупь опознать его. Залезать наверх ему запрещено, но поймать другого игрока за ногу можно. Убегать от площадки дальше, чем на метр, нельзя. За один кон водящий может дать команду «Стоп, земля!» - игроки, находящиеся на земле, замирают на 5 секунд, или же «Стоп, луна!» - игроки, которые находятся сверху, замирают также на 5 секунд. Первый пойманный игрок завершает кон и становится новым водящим.

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Особые прятки

«Московские прятки»: модернизированная версия всем знакомой игры «прятки». При старте игры на камень кладётся доска, по краю которой выкладываются палочки (сколько игроков - столько и палочек). Один из участников с криком: «Гони!» сбрасывает доску с палочками, и участники разбегаются. Как только ведущий собирает конструкцию по новой, он отправляется на поиски игроков. Задача тех: разбросать все палочки снова, тогда игра повторяется заново.

«Краски»: роли в игре делятся на «продавца», «покупателя» и «краски». «Продавец» задаёт цвет каждому участнику-«краске». «Покупатель» выбирает цвет, который он хочет приобрести. Если такой цвет есть, «покупатель» хлопает по ладошам «продавца» 5 раз, после чего участник с выбранным цветом вскакивает и начинает бегать вокруг места игры, если «продавец» его догоняет, то они меняются ролями.

Есть также другой вариант игры: в момент, когда игрок-«краска» начинает убегать, игрок-«покупатель» выкрикивает слова, условленные ведущим. «Краска» останавливается, а «покупатель» прикидывает, за сколько шагов он до неё доберётся.

А здесь уже появляются правила из знакомой всем игры «Хали-хало!»: шаги не обычные, «покупателю» говорят, как именно он должен добираться до «краски». Вариаций шагов много, к примеру, одни из распространённых: гигантские шаги, лилипутские шажки, шаги-кирпичики (пятка к носку), лягушки (прыжки), походка Золушки (прыжки на одной ноге туда, куда упадёт туфелька).