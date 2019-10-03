Жир, аллергия, паразиты. Почему мясо — вредный продукт

Источник материала: Аргументы и факты

Разбираемся в пользе и вреде мяса млекопитающих и птицы вместе с Анной Ивашкевич, нутрициологом, клиническим психологом-диетологом, членом союза Национальной ассоциации клинического питания:

Употребление большого количества красного мяса не слишком полезно. Есть исследования, которые говорят о том, что оно — употребление — может способствовать развитию онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Да, эти исследования часто подвергаются сомнению, к ним есть вопросы, но тем не менее такие результаты были получены и нужно их учитывать.

Свинина

Если брать по показателям и анализам, то я бы сказала, что самое вредное мясо — свинина. Она очень жирная и в больших количествах нарушает липидный профиль крови, что плохо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть если у вас уже есть проблемы, если повышен уровень холестерина, если в семье были сердечно-сосудистые заболевания, то вы в группе риска и вам нужно быть со свининой очень осторожным. Если всего этого нет, то вряд ли свинина окажет на вас большое негативное влияние. Но все же лучше ограничивать ее потребление, так как в ней много насыщенных жиров.

Курица

Если вы аллергик, то нужно ограничивать потребление курятины. Куриный белок считается самым аллергенным, особенно по сравнению с индейкой, кроликом, даже говядиной. Так что курица — хоть и самый доступный вид мяса, но не самый полезный.

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Утка и гусь

Из мяса птицы самым вредным я бы назвала именно утиное. Оно очень жирное. Сейчас уток специально выращивают так, чтобы они были очень жирными, раньше, кстати, такого не было. В результате получается мясо, оказывающее влияние на организм, близкое к свинине. Оно повышает холестериновый профиль, что вредно для сосудов и сердца.

Гусятина — неплохое мясо, хотя и тоже жирноватое. Но оно более плотное, чем утка, вы наедитесь им быстрее. Если гусь хорошо приготовлен, правильно запечен, например, то по пользе он приближается к перепелиному или даже индюшачьему мясу.

Дичь

Медвежатина, лосятина, кабанятина и прочие виды дикого мяса гораздо менее жирные. Но они тоже таят в себе опасность: вы не знаете, чем могло заразиться животное, обитающее в дикой природе. Дичь часто едят вяленой или не слишком хорошо прожаренной. Охотники в лесу, когда готовят свою добычу, недостаточно обрабатывают ее термически. Из-за этого часто бывают заражения паразитами.

Дикое мясо надо хорошо вываривать или жарить. Не должно быть никакой крови, ничего сырого. В идеале — сначала сварить, а потом обжарить.

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Мраморная говядина

Суть мраморного мяса в том, что в нем имеется большое количество жировых прослоек. Из-за их мраморного цвета мясо так называется. При готовке этот жир плавится и делает мясо очень вкусным.

Но если вы придерживаетесь диеты, снижаете вес, если у вас есть проблемы с уровнем холестерина, с поджелудочной (начинает болеть с правой стороны, если съели что-то жирное, потому что не хватает желчи на его переработку), то для вас мраморное мясо — плохой вариант. Вам нужно что-то попостнее.

В идеале вам нужно выбирать мясо коров и бычков, которые росли на травяном откорме, а не на зерновом. Кстати, зерновой откорм еще плох тем, что откармливают кукурузой, другим зерном, а сейчас много аллергиков и непереносимость кукурузы — частое явление.

Мясо коровы, которая выращена на траве, будет плотным, постным, оно содержит меньше жира, зато больше мышечных волокон. Но оно и дороже, так как зерном кормить получается дешевле.

Методы приготовления

Еще одна опасность жирного мяса в том, что его мы обычно жарим. Это особенно касается мраморного мяса: его обжаривают в масле, иногда после этого запекают. Жарка — не самый полезный способ приготовления, лучше мясо запекать или готовить на пару. Если вы все же жарите, то я бы рекомендовала делать это на сливочном масле, лучше на топленом. Лучше всего не смешивать растительные и животные жиры в одном блюде, так они сложнее усваиваются. А сейчас у половины людей нездоровый кишечник, плохая ферментация, лучше не затруднять работу органам пищеварения, иначе будете чувствовать дискомфорт, тяжесть, ком в пищеводе.

Для мужчин стейки не настолько вредны, как для женщин. Особенно если мужчина занимается спортом, двигается. У него вырабатывается тестостерон, который помогает в переработке жирного мяса. Для женщин лучше выбирать мясо более постное, филе миньон, например, и сочетать его с овощами, зелеными салатами. Клетчатка поможет усвоению жирной пищи.

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Сколько можно съесть

Считается, что красное мясо не нужно есть больше 2 раз в неделю. Сейчас есть много исследований, показывающих, что перебор с мясной пищей (имеется в виду не только красное мясо, но и мясо птицы тоже) — это не слишком здорово. Раз в день, не чаще. Порция будет зависеть от вашего образа жизни. Если вы обычный сидячий офисный работник, то за норму принимайте вашу ладонь. Мясо должно быть размером с ладонь без пальцев.

Если вы часто тренируетесь или работаете на тяжелой физической работе, то норма будет больше.

Какое мясо наиболее полезно

Пожалуй, самое хорошее мясо — крольчатина. Оно низкоаллергенное, нежирное, рекомендуется для детского питания. Правда, если ребенок увидит тушку кролика (а еще на тушке остается пушистая лапка, чтобы показать, что это действительно кролик)... Я видела немало случаев, когда дети навсегда отказывались есть крольчатину после такого зрелища.

Хорошо есть телятину, молодую баранину. Баранина — достаточно чистое мясо. Бараны едят траву, их не накормить зерном. И молодая баранина не имеет специфического запаха. Так что лучше всего выбирать ее. Из птицы самыми полезными считаются перепела, индейка.

Хочу уточнить, что в случае с птицей я рекомендую всегда готовить ее без кожи. И утку, и курицу, и индейку. Кожа не даст ничего полезного, под ней находится очень много жира (особенно это актуально для утки и гуся). Кроме того, кожа считается самой аллергенной частью птицы.