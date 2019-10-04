|
Сегодня каждый желающий сможет проверить своё здоровье на «Ярмарке здоровья» в ГДК
05.10.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня в городском Доме культуры состоится «Ярмарка здоровья». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Во время «Ярмарки здороьвя» каждый желающий сможет измерить артериальное и внутриглазное давление, рассчитать индекс массы тела, определить уровень глюкозы крови (натощак) и сделать электрокардиограмму.
Бесплатные консультации проведут врачи-специалисты: терапевт, кардиолог, эндокринолог, онколог, гинеколог, валеолог, психотерапевт-нарколог и психолог.
Напомним, в течение двух дней, 5 и 6 октября, пройдут торжественные мероприятия ко Дню города.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)