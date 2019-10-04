Сегодня каждый желающий сможет проверить своё здоровье на «Ярмарке здоровья» в ГДК

Источник материала: Полесская правда

Сегодня в городском Доме культуры состоится «Ярмарка здоровья». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Во время «Ярмарки здороьвя» каждый желающий сможет измерить артериальное и внутриглазное давление, рассчитать индекс массы тела, определить уровень глюкозы крови (натощак) и сделать электрокардиограмму.

Бесплатные консультации проведут врачи-специалисты: терапевт, кардиолог, эндокринолог, онколог, гинеколог, валеолог, психотерапевт-нарколог и психолог.

Что: «Ярмарка-здоровья».

«Ярмарка-здоровья». Где: городской Дом культуры (2-й этаж).

городской Дом культуры (2-й этаж). Когда: 5 октября с 10.00 до 15.00.



