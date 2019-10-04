Названы 6 натуральных продуктов от закупорки артерий

Источник материала: Вороновская газета





Закупоривание артерий — довольно распространенная проблема, которая опасна для здоровья и жизни. Тем важнее защититься от неё самыми разными способами.

Цельнозерновые продукты. Убедитесь в том, что ваш рацион содержит достаточное количество цельнозерновых продуктов. Они богатые нутриентами и волокнами, снижающими уровень холестерина и характерных бляшек в артериях. Кроме того, эти продукты укрепляют всю систему пищеварения.

Листовые овощи. Также содержат множество клетчатки, а еще зеленые листовые овощи помогают контролировать уровень сахара в крови и предотвращать ожирение. Это две основных причины закупоривания артерий.

Жирная рыба. Великолепная пища для укрепления здоровья и повышения уровня «хорошего» холестерина. Также известна своей способностью уменьшать воспалительные процессы, часто приводящие к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Цитрусовые фрукты. Это еще один источник волокон и нутриентов. Они помогают выводить токсины из организма. Цитрусовые содержат множество витаминов, укрепляющих иммунную систему. Наконец, эти фрукты очень полезны для здоровья стенок артерий.

Авокадо. Великолепный источник так называемых здоровых жиров, то есть «хорошего» холестерина. Считается, что авокадо забирают «плохой» холестерин и переносят его прямо в печень для того, чтобы быстро вывести из организма. А это укрепляет здоровье артерий.

Оливковое масло. Научные исследования показывают, что оливковое масло является превосходным очищающим агентом для очистки артерий. Добавляйте оливковое масло в салаты и овощи.

medikforum.ru