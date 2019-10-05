ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи: эти 3 продукта повышают давление

06.10.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Врачи: эти 3 продукта повышают давление

Склонным к гипертонии людям следует знать о том, что некоторые продукты питания обладают серьезным побочным эффектом повышения давления.

Медики называют эти 3 продукта:

1. Кофе. Следует учитывать тот факт, что поднимает давление кофеин, который содержится и в других напитках, например, в зеленом чае. Врачи считают, что в небольшой дозировке кофеин допустим даже гипертоникам, однако эту информацию лучше уточнить у своего лечащего врача.

2. Соль. Ее количество следует свести к минимальным показателям, поскольку в том или ином количестве она присутствует практически во всех покупных продуктах питания. Поэтому, когда готовите блюдо дома, старайтесь добавлять поменьше соли. В качестве альтернативы можно попробовать лимонный сок.

3. Спиртные напитки. Особенно опасно их свойство для мужчин. Опасен не столько сам алкоголь, сколько его неумеренное употребление.

Источник: белновости

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Склонным к гипертонии людям следует знать о том, что некоторые продукты питания обладают серьезным побочным эффектом повышения давления. Медики...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Названы 6 натуральных продуктов от закупорки артерий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Газета Авангард

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика