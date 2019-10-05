Врачи: эти 3 продукта повышают давление

Источник материала: Газета Авангард





Склонным к гипертонии людям следует знать о том, что некоторые продукты питания обладают серьезным побочным эффектом повышения давления.

Медики называют эти 3 продукта:

1. Кофе. Следует учитывать тот факт, что поднимает давление кофеин, который содержится и в других напитках, например, в зеленом чае. Врачи считают, что в небольшой дозировке кофеин допустим даже гипертоникам, однако эту информацию лучше уточнить у своего лечащего врача.

2. Соль. Ее количество следует свести к минимальным показателям, поскольку в том или ином количестве она присутствует практически во всех покупных продуктах питания. Поэтому, когда готовите блюдо дома, старайтесь добавлять поменьше соли. В качестве альтернативы можно попробовать лимонный сок.

3. Спиртные напитки. Особенно опасно их свойство для мужчин. Опасен не столько сам алкоголь, сколько его неумеренное употребление.

Источник: белновости