Красота требует жертв? Врачи призвали отказаться от опасного наращивания ресниц

Источник материала: Вороновская газета





Эксперты рассказали, почему женщинам не стоит злоупотреблять наращенными ресницами и с какими последствиями они могут столкнуться после распространенной процедуры.

Посещая кабинет лешмейкера регулярно, вы рискуете лишиться своих «родных» ресниц. В ходе наращивания к одной ресничке прикрепляются два–три дополнительных волоска. Корень ресницы не справляется с дополнительным весом, может травмироваться и атрофироваться.

Выпадение и прекращение роста ресниц – пожалуй, самое невинное последствие такой процедуры. Многие вещества, которые используются для приклеивания ресниц могут вызвать ожоги кожи ресничного края века, а при прямом попадании в глаз – ожоги роговицы и конъюнктивы.

Если вовремя не обратиться за офтальмологической помощью, последствия могут быть плачевные. Травматизация роговицы может привести к снижению зрения.

ОНТ