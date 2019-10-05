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Красота требует жертв? Врачи призвали отказаться от опасного наращивания ресниц

06.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Красота требует жертв? Врачи призвали отказаться от опасного наращивания ресниц

Эксперты рассказали, почему женщинам не стоит злоупотреблять наращенными ресницами и с какими последствиями они могут столкнуться после распространенной процедуры.

Посещая кабинет лешмейкера регулярно, вы рискуете лишиться своих «родных» ресниц. В ходе наращивания к одной ресничке прикрепляются два–три дополнительных волоска. Корень ресницы не справляется с дополнительным весом, может травмироваться и атрофироваться. 

Выпадение и прекращение роста ресниц – пожалуй, самое невинное последствие такой процедуры. Многие вещества, которые используются для приклеивания ресниц могут вызвать ожоги кожи ресничного края века, а при прямом попадании в глаз – ожоги роговицы и конъюнктивы. 

Если вовремя не обратиться за офтальмологической помощью, последствия могут быть плачевные. Травматизация роговицы может привести к снижению зрения.

ОНТ
 
 
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Эксперты рассказали, почему женщинам не стоит злоупотреблять наращенными ресницами и с какими последствиями они могут столкнуться после распространенной...
 
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