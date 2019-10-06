Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек

Источник материала: Аргументы и факты

Взять ягоды и фрукты и залить их водкой (можно, впрочем, взять виски, ром, коньяк или даже чачу) — это одна из лучших идей по утилизации урожая на даче. Да и безо всякого урожая вкусная настойка на ягодах или травах очень украсит холодные осенние и зимние вечера. Тем более что делаются подобные напитки крайне просто: положил ягоды в банку, залил водкой — получилась настойка, добавил сахар — уже наливка. Все остальное зависит от фантазии. Делимся рецептами вкусных настоек и наливок на яблоках, ягодах, травах и так далее.

Настойка на черноплодной рябине

Рецепт Сергея Ерошенко, шеф-повара ресторана «Честная кухня»

1 л водки

1 кг черноплодной рябины

1 палочка корицы

1 стручок острого перца

Шаг 1. Все ингредиенты соединить и настаивать в течение месяца в стеклянной банке. Желательно подальше от солнечного света, в темном помещении.

Шаг 2. Настойку процедить, разлить по бутылкам.

Водка и печеное яблоко

Рецепт Артема Лукьянова, бар-менеджера ресторана Junk Food and Bar

1 л водки

500 г свежего ананаса

1 кг антоновских яблок

1 кг тростникового сахара

Корица, гвоздика, кардамон — по вкусу

Шаг 1. Антоновку режем на четвертинки (с семечками, не чистим).

Шаг 2. Ананас не чистим, нарезаем на фрагменты.

Шаг 3. Фрукты и специи смешиваем и засыпаем сахаром. Полученную массу запекаем в духовке в течение полутора часов при температуре 160-180 градусов. На выходе получается карамель из яблок и специй.

Шаг 4. Полученную массу помещаем в банку и заливаем водкой.

Шаг 5. Настаиваем неделю. Потом фильтруем и разливаем по бутылкам. В итоге получается янтарный напиток крепостью 20-25 градусов.

Можжевеловая настойка

Рецепт Евгения Максимова, бар-менеджера ресторана LESNOY

3 л водки

6 г сушеной ромашки

15 г лимонника

9 г можжевеловых ягод

150 мл меда

Шаг 1. Лимонник мелко нарезать.

Шаг 2. Можжевельник и лимонник слегка подавить.

Шаг 3. Ромашку, лимонник и можжевельник залить водкой и настаивать 2 дня.

Шаг 4. Процедить через вафельное полотенце.

Шаг 5. Добавить мёд, размешать. Разлить по бутылкам для хранения.

Домашний лимончелло с грейпфрутом

Автор рецепта — Асэн Сафиуллин, бар-менеджер FARRO Pasta Bar

1 кг грейпфрутов

150 г сахара

1 стручок ванили

700 мл водки

150 мл воды

150 мл лимонного фреша

150 мл молока

Шаг 1. Цедру грейпфрута натираем на мелкой терке, стараясь не задеть белую часть, иначе лимончелло будет горчить.

Шаг 2. Цедру заливаем водкой и оставляем в темном месте при комнатной температуре на неделю.

Шаг 3. Потом добавляем стручок ванили, предварительно очищенный от зерен, и настаиваем еще 2 дня, ежедневно взбалтываем.

Шаг 4. Настойку процеживаем через сито.

Шаг 5. Оставшуюся цедру кладем в сотейник и добавляем сахар и воду. Нагреваем до полного растворения сахара. Остужаем.

Шаг 6. Вливаем в массу настойку и лимонный фреш. Оставляем на 1 день.

Шаг 7. Вливаем молоко. Примерно через 2 часа молоко должно отслоиться.

Шаг 8. Процеживаем через бумажные фильтр-пакеты. Подаем лимончелло охлажденным.

Чача на фейхоа

Рецепт Николоза Мирцхулавы, бар-менеджера Megobari

3,5 л водки

1,5 л чачи

2,5 кг фейхоа (по желанию можно больше)

400 г сахара (желательно тростниковый)

Шаг 1. Обязательно стерилизуем банку.

Шаг 2. Фейхоа хорошенько моем и вытираем насухо, затем нарезаем на 3 части и закидываем в банку.

Шаг 3. Заливаем все ингредиенты, добавляем сахар и закрываем крышкой, ставим в темное место.

Совет: старайтесь взбалтывать настойку каждый день.

Шаг 4. Через две недели ваша настойка готова к употреблению. Надо её только профильтровать. Подавать лучше охлажденной.

Вишневая настойка

Рецепт Андрея Павлова, шеф-повара ресторана «Никита»

1,5 кг вишни

700 мл водки

500 г сахара

10 г гвоздики

10 г корицы

Шаг 1. Вишню промыть, удалить хвостики и немного просушить.

Шаг 2. В банку засыпаем ягоды, чередуя их с сахаром и специями, заливаем водкой.

Шаг 3. Убираем в прохладное место на 2 месяца, встряхивая каждые 2-3 дня.

Шаг 4. Готовую настойку процедить через марлю и разлить по бутылкам, плотно закрыв крышкой.

Настойка на ароматных травах

Рецепт Алексея Семенова, бренд-шефа ресторана «Русский паб»

1 л водки

100 мл меда

1 большая груша

1 г тимьяна

2 г душицы

2 г аниса

3 г зверобоя

2 г шалфея

4 г кардамона

5 г ромашки

Цедра лимона

Совет: травы можно взять свежие или высушенные. Главное — они должны быть ароматными.

Шаг 1. Грушу очистить от кожуры и удалить семенную коробку.

Совет: лучше всего взять твердую грушу, чтобы она больше выстаивалась.

Шаг 2. В трехлитровую банку заливаем водку и остальные компоненты для настойки.

Шаг 3. Настаиваем в прохладном месте 3 недели.

Совет: спустя 2 недели можно продегустировать и оценить вкус. Как только вы поймете, что настойка достигла своего вкуса, она готова.

Шаг 4. Настойку фильтруем и разливаем по бутылкам.

Облепиховая наливка

Рецепт Андрея Кутьянова, бар-менеджера ресторана «Шинок»

200 г облепихи

200 мл водки

Совет: можно облепиху заменить смородиной, клюквой или малиной.

Шаг 1. Промыть и просушить ягоды, затем залить ягоды водкой (пропорции 1/1) и настаивать 2 недели.

Шаг 2. Процедить — и наливка готова. Для хранения перелить в бутылку.

Настойка «Красная смородина»

Рецепт Евгения Максимова, бар-менеджера ресторана «Рюмка водки Лепс»

5,5 л водки

5 кг красной смородины

5 г листьев смородины

Шаг 1. Настаивать 5 литров водки на ягодах и листьях смородины не менее 7 дней.

Шаг 2. Процедить, перетереть ягоды через два сита и добавить 0,5 литра водки.

Настойка «Дыня-йогурт»

Рецепт Кирилла Михеева, шеф-бармена ресторана «Винодельня № 1»

900 г дыни

3,5 г кафирского лайма

150 мл ликера «йогурт»

100 мл сиропа дыни (можно заменить фрешем)

1 л водки

Шаг 1. Все ингредиенты вакуумируем в специальном вакуумном пакете.

Шаг 2. В сотейнике нагреваем воду до 40 градусов, кладем туда вакуумный пакет и держим там на протяжении 8 часов, поддерживая правильную температуру.

Шаг 3. При подаче по желанию украшаем кусочком дыни.

Примечание редактора: для поддержания правильной температуры, если нет специального оборудования (су-вида), можно воспользоваться мультиваркой, йогуртницей или же обычным термосом. Туда вы заливаете подогретые ингредиенты и выдерживаете их под плотно закрытой крышкой.