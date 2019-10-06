Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек

Взять ягоды и фрукты и залить их водкой (можно, впрочем, взять виски, ром, коньяк или даже чачу) — это одна из лучших идей по утилизации урожая на даче. Да и безо всякого урожая вкусная настойка на ягодах или травах очень украсит холодные осенние и зимние вечера. Тем более что делаются подобные напитки крайне просто: положил ягоды в банку, залил водкой — получилась настойка, добавил сахар — уже наливка. Все остальное зависит от фантазии. Делимся рецептами вкусных настоек и наливок на яблоках, ягодах, травах и так далее.
Настойка на черноплодной рябине
Рецепт Сергея Ерошенко, шеф-повара ресторана «Честная кухня»
- 1 л водки
- 1 кг черноплодной рябины
- 1 палочка корицы
- 1 стручок острого перца
Шаг 1. Все ингредиенты соединить и настаивать в течение месяца в стеклянной банке. Желательно подальше от солнечного света, в темном помещении.
Шаг 2. Настойку процедить, разлить по бутылкам.
Водка и печеное яблоко
Рецепт Артема Лукьянова, бар-менеджера ресторана Junk Food and Bar
- 1 л водки
- 500 г свежего ананаса
- 1 кг антоновских яблок
- 1 кг тростникового сахара
- Корица, гвоздика, кардамон — по вкусу
Шаг 1. Антоновку режем на четвертинки (с семечками, не чистим).
Шаг 2. Ананас не чистим, нарезаем на фрагменты.
Шаг 3. Фрукты и специи смешиваем и засыпаем сахаром. Полученную массу запекаем в духовке в течение полутора часов при температуре 160-180 градусов. На выходе получается карамель из яблок и специй.
Шаг 4. Полученную массу помещаем в банку и заливаем водкой.
Шаг 5. Настаиваем неделю. Потом фильтруем и разливаем по бутылкам. В итоге получается янтарный напиток крепостью 20-25 градусов.
Можжевеловая настойка
Рецепт Евгения Максимова, бар-менеджера ресторана LESNOY
- 3 л водки
- 6 г сушеной ромашки
- 15 г лимонника
- 9 г можжевеловых ягод
- 150 мл меда
Шаг 1. Лимонник мелко нарезать.
Шаг 2. Можжевельник и лимонник слегка подавить.
Шаг 3. Ромашку, лимонник и можжевельник залить водкой и настаивать 2 дня.
Шаг 4. Процедить через вафельное полотенце.
Шаг 5. Добавить мёд, размешать. Разлить по бутылкам для хранения.
Домашний лимончелло с грейпфрутом
Автор рецепта — Асэн Сафиуллин, бар-менеджер FARRO Pasta Bar
- 1 кг грейпфрутов
- 150 г сахара
- 1 стручок ванили
- 700 мл водки
- 150 мл воды
- 150 мл лимонного фреша
- 150 мл молока
Шаг 1. Цедру грейпфрута натираем на мелкой терке, стараясь не задеть белую часть, иначе лимончелло будет горчить.
Шаг 2. Цедру заливаем водкой и оставляем в темном месте при комнатной температуре на неделю.
Шаг 3. Потом добавляем стручок ванили, предварительно очищенный от зерен, и настаиваем еще 2 дня, ежедневно взбалтываем.
Шаг 4. Настойку процеживаем через сито.
Шаг 5. Оставшуюся цедру кладем в сотейник и добавляем сахар и воду. Нагреваем до полного растворения сахара. Остужаем.
Шаг 6. Вливаем в массу настойку и лимонный фреш. Оставляем на 1 день.
Шаг 7. Вливаем молоко. Примерно через 2 часа молоко должно отслоиться.
Шаг 8. Процеживаем через бумажные фильтр-пакеты. Подаем лимончелло охлажденным.
Чача на фейхоа
Рецепт Николоза Мирцхулавы, бар-менеджера Megobari
- 3,5 л водки
- 1,5 л чачи
- 2,5 кг фейхоа (по желанию можно больше)
- 400 г сахара (желательно тростниковый)
Шаг 1. Обязательно стерилизуем банку.
Шаг 2. Фейхоа хорошенько моем и вытираем насухо, затем нарезаем на 3 части и закидываем в банку.
Шаг 3. Заливаем все ингредиенты, добавляем сахар и закрываем крышкой, ставим в темное место.
Совет: старайтесь взбалтывать настойку каждый день.
Шаг 4. Через две недели ваша настойка готова к употреблению. Надо её только профильтровать. Подавать лучше охлажденной.
Вишневая настойка
Рецепт Андрея Павлова, шеф-повара ресторана «Никита»
- 1,5 кг вишни
- 700 мл водки
- 500 г сахара
- 10 г гвоздики
- 10 г корицы
Шаг 1. Вишню промыть, удалить хвостики и немного просушить.
Шаг 2. В банку засыпаем ягоды, чередуя их с сахаром и специями, заливаем водкой.
Шаг 3. Убираем в прохладное место на 2 месяца, встряхивая каждые 2-3 дня.
Шаг 4. Готовую настойку процедить через марлю и разлить по бутылкам, плотно закрыв крышкой.
Настойка на ароматных травах
Рецепт Алексея Семенова, бренд-шефа ресторана «Русский паб»
- 1 л водки
- 100 мл меда
- 1 большая груша
- 1 г тимьяна
- 2 г душицы
- 2 г аниса
- 3 г зверобоя
- 2 г шалфея
- 4 г кардамона
- 5 г ромашки
- Цедра лимона
Совет: травы можно взять свежие или высушенные. Главное — они должны быть ароматными.
Шаг 1. Грушу очистить от кожуры и удалить семенную коробку.
Совет: лучше всего взять твердую грушу, чтобы она больше выстаивалась.
Шаг 2. В трехлитровую банку заливаем водку и остальные компоненты для настойки.
Шаг 3. Настаиваем в прохладном месте 3 недели.
Совет: спустя 2 недели можно продегустировать и оценить вкус. Как только вы поймете, что настойка достигла своего вкуса, она готова.
Шаг 4. Настойку фильтруем и разливаем по бутылкам.
Облепиховая наливка
Рецепт Андрея Кутьянова, бар-менеджера ресторана «Шинок»
- 200 г облепихи
- 200 мл водки
Совет: можно облепиху заменить смородиной, клюквой или малиной.
Шаг 1. Промыть и просушить ягоды, затем залить ягоды водкой (пропорции 1/1) и настаивать 2 недели.
Шаг 2. Процедить — и наливка готова. Для хранения перелить в бутылку.
Настойка «Красная смородина»
Рецепт Евгения Максимова, бар-менеджера ресторана «Рюмка водки Лепс»
- 5,5 л водки
- 5 кг красной смородины
- 5 г листьев смородины
Шаг 1. Настаивать 5 литров водки на ягодах и листьях смородины не менее 7 дней.
Шаг 2. Процедить, перетереть ягоды через два сита и добавить 0,5 литра водки.
Настойка «Дыня-йогурт»
Рецепт Кирилла Михеева, шеф-бармена ресторана «Винодельня № 1»
- 900 г дыни
- 3,5 г кафирского лайма
- 150 мл ликера «йогурт»
- 100 мл сиропа дыни (можно заменить фрешем)
- 1 л водки
Шаг 1. Все ингредиенты вакуумируем в специальном вакуумном пакете.
Шаг 2. В сотейнике нагреваем воду до 40 градусов, кладем туда вакуумный пакет и держим там на протяжении 8 часов, поддерживая правильную температуру.
Шаг 3. При подаче по желанию украшаем кусочком дыни.
Примечание редактора: для поддержания правильной температуры, если нет специального оборудования (су-вида), можно воспользоваться мультиваркой, йогуртницей или же обычным термосом. Туда вы заливаете подогретые ингредиенты и выдерживаете их под плотно закрытой крышкой.