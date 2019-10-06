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Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек

07.10.2019 10:37 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
shutterstock.com

Взять ягоды и фрукты и залить их водкой (можно, впрочем, взять виски, ром, коньяк или даже чачу) — это одна из лучших идей по утилизации урожая на даче. Да и безо всякого урожая вкусная настойка на ягодах или травах очень украсит холодные осенние и зимние вечера. Тем более что делаются подобные напитки крайне просто: положил ягоды в банку, залил водкой — получилась настойка, добавил сахар — уже наливка. Все остальное зависит от фантазии. Делимся рецептами вкусных настоек и наливок на яблоках, ягодах, травах и так далее.

Настойка на черноплодной рябине

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: Ресторан «Честная кухня»

Рецепт Сергея Ерошенко, шеф-повара ресторана «Честная кухня»

  • 1 л водки
  • 1 кг черноплодной рябины
  • 1 палочка корицы
  • 1 стручок острого перца

Шаг 1. Все ингредиенты соединить и настаивать в течение месяца в стеклянной банке. Желательно подальше от солнечного света, в темном помещении.

Шаг 2. Настойку процедить, разлить по бутылкам.

Водка и печеное яблоко

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: Shutterstock.com

Рецепт Артема Лукьянова, бар-менеджера ресторана Junk Food and Bar

  • 1 л водки
  • 500 г свежего ананаса
  • 1 кг антоновских яблок
  • 1 кг тростникового сахара
  • Корица, гвоздика, кардамон — по вкусу

Шаг 1. Антоновку режем на четвертинки (с семечками, не чистим).

Шаг 2. Ананас не чистим, нарезаем на фрагменты.

Шаг 3. Фрукты и специи смешиваем и засыпаем сахаром. Полученную массу запекаем в духовке в течение полутора часов при температуре 160-180 градусов. На выходе получается карамель из яблок и специй.

Шаг 4. Полученную массу помещаем в банку и заливаем водкой.

Шаг 5. Настаиваем неделю. Потом фильтруем и разливаем по бутылкам. В итоге получается янтарный напиток крепостью 20-25 градусов.

Можжевеловая настойка 

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: Ресторан Lesnoy

Рецепт Евгения Максимова, бар-менеджера ресторана LESNOY

  • 3 л водки
  • 6 г сушеной ромашки
  • 15 г лимонника
  • 9 г можжевеловых ягод
  • 150 мл меда

Шаг 1. Лимонник мелко нарезать.

Шаг 2. Можжевельник и лимонник слегка подавить.

Шаг 3. Ромашку, лимонник и можжевельник залить водкой и настаивать 2 дня. 

Шаг 4. Процедить через вафельное полотенце. 

Шаг 5. Добавить мёд, размешать. Разлить по бутылкам для хранения.

Домашний лимончелло с грейпфрутом

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: FARRO Pasta Bar

Автор рецепта — Асэн Сафиуллин, бар-менеджер FARRO Pasta Bar 

  • 1 кг грейпфрутов
  • 150 г сахара
  • 1 стручок ванили
  • 700 мл водки
  • 150 мл воды
  • 150 мл лимонного фреша
  • 150 мл молока

Шаг 1. Цедру грейпфрута натираем на мелкой терке, стараясь не задеть белую часть, иначе лимончелло будет горчить.

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек Ягодные наливки и жгучие настойки. Готовим традиционные старинные напитки

Шаг 2. Цедру заливаем водкой и оставляем в темном месте при комнатной температуре на неделю.

 

Шаг 3. Потом добавляем стручок ванили, предварительно очищенный от зерен, и настаиваем еще 2 дня, ежедневно взбалтываем.

Шаг 4. Настойку процеживаем через сито.

Шаг 5. Оставшуюся цедру кладем в сотейник и добавляем сахар и воду. Нагреваем до полного растворения сахара. Остужаем.

Шаг 6. Вливаем в массу настойку и лимонный фреш. Оставляем на 1 день. 

Шаг 7. Вливаем молоко. Примерно через 2 часа молоко должно отслоиться. 

Шаг 8. Процеживаем через бумажные фильтр-пакеты. Подаем лимончелло охлажденным.

Чача на фейхоа

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: Винный бар Megobari

Рецепт Николоза Мирцхулавы, бар-менеджера Megobari

  • 3,5 л водки
  • 1,5 л чачи
  • 2,5 кг фейхоа (по желанию можно больше)
  • 400 г сахара (желательно тростниковый)

Шаг 1. Обязательно стерилизуем банку. 

Шаг 2. Фейхоа хорошенько моем и вытираем насухо, затем нарезаем на 3 части и закидываем в банку. 

Шаг 3. Заливаем все ингредиенты, добавляем сахар и закрываем крышкой, ставим в темное место. 

Совет: старайтесь взбалтывать настойку каждый день.

Шаг 4. Через две недели ваша настойка готова к употреблению. Надо её только профильтровать. Подавать лучше охлажденной.

Вишневая настойка

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: Ресторан «Никита»

Рецепт Андрея Павлова, шеф-повара ресторана «Никита»

  • 1,5 кг вишни
  • 700 мл водки
  • 500 г сахара
  • 10 г гвоздики
  • 10 г корицы

Шаг 1. Вишню промыть, удалить хвостики и немного просушить.

Шаг 2. В банку засыпаем ягоды, чередуя их с сахаром и специями, заливаем водкой.

Шаг 3. Убираем в прохладное место на 2 месяца, встряхивая каждые 2-3 дня.

Шаг 4. Готовую настойку процедить через марлю и разлить по бутылкам, плотно закрыв крышкой.

Настойка на ароматных травах

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: Гастробар «Русский паб»

Рецепт Алексея Семенова, бренд-шефа ресторана «Русский паб»

  • 1 л водки
  • 100 мл меда
  • 1 большая груша
  • 1 г тимьяна
  • 2 г душицы
  • 2 г аниса
  • 3 г зверобоя 
  • 2 г шалфея
  • 4 г кардамона
  • 5 г ромашки
  • Цедра лимона

Совет: травы можно взять свежие или высушенные. Главное — они должны быть ароматными. 

Шаг 1. Грушу очистить от кожуры и удалить семенную коробку. 

Совет: лучше всего взять твердую грушу, чтобы она больше выстаивалась.

Шаг 2. В трехлитровую банку заливаем водку и остальные компоненты для настойки.

Шаг 3. Настаиваем в прохладном месте 3 недели. 

Совет: спустя 2 недели можно продегустировать и оценить вкус. Как только вы поймете, что настойка достигла своего вкуса, она готова.

Шаг 4. Настойку фильтруем и разливаем по бутылкам.

Облепиховая наливка

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: Ресторан «Шинок»

Рецепт Андрея Кутьянова, бар-менеджера ресторана «Шинок»

  • 200 г облепихи
  • 200 мл водки

Совет: можно облепиху заменить смородиной, клюквой или малиной.

Шаг 1. Промыть и просушить ягоды, затем залить ягоды водкой (пропорции 1/1) и настаивать 2 недели. 

Шаг 2. Процедить — и наливка готова. Для хранения перелить в бутылку. 

Настойка «Красная смородина»

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: ресторан-рюмочная «Рюмка водки»

Рецепт Евгения Максимова, бар-менеджера ресторана «Рюмка водки Лепс»

  • 5,5 л водки
  • 5 кг красной смородины
  • 5 г листьев смородины

Шаг 1. Настаивать 5 литров водки на ягодах и листьях смородины не менее 7 дней. 

Шаг 2. Процедить, перетереть ягоды через два сита и добавить 0,5 литра водки.

Настойка «Дыня-йогурт»

Травы, банка, алкоголь. Простые рецепты вкусных осенних настоек
Фото: Ресторан «Винодельня № 1»

Рецепт Кирилла Михеева, шеф-бармена ресторана «Винодельня № 1» 

  • 900 г дыни
  • 3,5 г кафирского лайма
  • 150 мл ликера «йогурт»
  • 100 мл сиропа дыни (можно заменить фрешем)
  • 1 л водки

Шаг 1. Все ингредиенты вакуумируем в специальном вакуумном пакете.

Шаг 2. В сотейнике нагреваем воду до 40 градусов, кладем туда вакуумный пакет и держим там на протяжении 8 часов, поддерживая правильную температуру.

Шаг 3. При подаче по желанию украшаем кусочком дыни.

Примечание редактора: для поддержания правильной температуры, если нет специального оборудования (су-вида), можно воспользоваться мультиваркой, йогуртницей или же обычным термосом. Туда вы заливаете подогретые ингредиенты и выдерживаете их под плотно закрытой крышкой.

 
 
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Делимся рецептами вкусных настоек и наливок на яблоках, ягодах, травах и так далее.
 
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