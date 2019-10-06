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«Кричев – территория здоровья»

07.10.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Под таким названием в рамках празднования Дня города УЗ «Кричевский райЦГЭ» совместно с УЗ «Кричевская ЦРБ» была проведена акция парке Победы.

«Кричев – территория здоровья»

Здоровье — самая наивысшая ценность. Теорема, не требующая доказательств. Это понимают многие, однако не все хотят менять свои привычки и образ жизни, которые зачастую не всегда способствуют укреплению здоровья, а нередко пагубно на него влияют. Именно для того, чтобы напомнить всем об основных здоровьесберегающих принципах и необходимости самоконтроля, и была проведена эта акция. Она стала уже традиционной для жителей нашего города, так как проводится ежегодно в конце сентября. В рамках акции все желающие имели возможность измерить свой рост, вес, узнать индекс массы тела. По полученным результатам медработником давались рекомендации о необходимости посещения специалистов (терапевта, кардиолога и пр.).
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Под таким названием в рамках празднования Дня города УЗ «Кричевский райЦГЭ» совместно с УЗ «Кричевская ЦРБ» была проведена акция парке
 
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