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«Кричев – территория здоровья»
07.10.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Под таким названием в рамках празднования Дня города УЗ «Кричевский райЦГЭ» совместно с УЗ «Кричевская ЦРБ» была проведена акция парке Победы.
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Под таким названием в рамках празднования Дня города УЗ «Кричевский райЦГЭ» совместно с УЗ «Кричевская ЦРБ» была проведена акция парке
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