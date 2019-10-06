Кардиохирург: атеросклероз возникает не из-за холестерина

Источник материала: Вороновская газета





Атеросклероз, при котором происходит сужение артерий, является одной из ведущих причин сердечного приступа и инсульта.

Вопреки общепринятой теории немецкий кардиохирург Аксель Хаверих утверждает, что атеросклероз возникает вовсе не из-за холестерина, скапливаемого изнутри сосудов.

Именно с накоплением холестериновых бляшек, прилипающих к внутренним стенкам сосудов и артерий, связывают сегодня наличие такой опасной патологии как атеросклероз. Считается, что жировые отложения на стенках кровеносных сосудов кальцифицируются и делают сосудистую ткань неэластичной, склонной к повреждениям. При этом сосуды сужаются, что затрудняет нормальный кровоток, снабжающий сердце и мозг – возникают предпосылки к инфаркту и инсульту.

Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих утверждает: на самом деле пусковым механизмом атеросклероза является нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов (например, возникающих при гриппе). По его словам, холестерин играет решающую роль в развитии атеросклероза только у людей, которые страдают от врожденного липидного обмена.

Кардиохирург указывает на то, что на наружной стенке артерий располагаются небольшие сосуды, которые снабжают их кислородом и питательными веществами. Когда эти сосуды повреждаются из-за воспалительных реакций, артериальные ткани лишаются нормального питания и кровоснабжения, начинается их регенерация.

«Атеросклероз следует рассматривать скорее как болезнь микрососудов. Артерии поражаются позже, только после них», — отмечает кардиолог.

В пользу такой теории Аксель Хаверих указывает на возрастание частоты сердечных приступов после эпидемий гриппа, при котором уровень воспаления в организме повышается. Эксперт убежден, что для предотвращения атеросклероза важно в первую очередь осуществлять профилактику инфекции и по возможности лечить все воспаления в организме.

«В качестве мер рекомендую обычную прививку от гриппа, а также реабилитацию хронических воспалений десен, слизистой желудка, носовых пазух, остеоартрита. Избавление от брюшного жира также способствует снижению риска атеросклероза, ведь он производит много воспалительных веществ. Среди обычных способов профилактики — здоровое питание, адекватный сон и большое количество физических упражнений», — поделился Аксель Хаверих.

Ранее МедикФорум писал о том, что сосуды могут разрушаться из-за постоянного воздействия шума.

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