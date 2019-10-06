Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей

Источник материала: Вороновская газета





Пожалуй, уже сложно найти родителей, которые не знали бы, что на время уроков мобильник должен находиться вне зоны доступа для ребенка.

В нескольких школах областного центра еще в конце прошлого года на учительских столах прочно обосновались системы хранения телефонов – деревянные боксы. Такая практика в летний сезон была актуальна и для многих оздоровительных лагерей Принеманья, а сегодня – уже закреплена во всех школах Гродненщины. Медики же в свою очередь ограничительной тактики в отношениях пары «мобильник и школьник» рекомендуют придерживаться и за школьным порогом.





– Существуют вполне конкретные проблемы, к которым может привести долгое пребывание ребенка за мобильным устройством. Причиной возникновения некоторых может стать электромагнитное излучение от экранов смартфонов. Его влияние на ребенка в несколько раз выше, чем на взрослого человека, ведь растущий детский организм обладает повышенной чувствительностью к электромагнитному полю. Как результат, дети, которые часто и долго используют мобильное устройство, рискуют получить проблемы с памятью, снижение концентрации внимания, нарушение сна, – рассказала заведующая отделом общественного здоровья Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Дубок.

Не стоит лишний раз напоминать и о том, что при длительном использовании телефона ухудшается зрение ребенка. И это не миф. Продолжительные «диалоги» глаз и экрана могут стать причиной развития близорукости.





Кроме того, как рассказала Ирина Дубок, долгое использование смартфона вредит позвоночнику. Наиболее подверженная рискам зона у детей – шейный отдел. Позвоночнику ребенка нужно не так много времени, чтобы «заработать» проблему. Исправлять ее придется гораздо дольше.

Помимо очевидных минусов для физического здоровья, от не самого удачного сочетания «ребенок + мобильный телефон» не стоит забыть и о социальной составляющей. Ведь в виртуальном мире не только уменьшается двигательная активность ребенка. Он не получает полноценного общения, и в дальнейшем это может стать причиной еще одного ряда проблем: приведет к сложностям в налаживании живого диалога со сверстниками.

С тем, что телефоны могут приносить немалую пользу человеку, если их используют правильно и в разумных пределах, не поспоришь. И все же, когда речь идет о «дружбе» еще совсем маленького гражданина и телефона, важно не забывать о правилах и, конечно, «игровых» ограничениях.





Чтобы минимизировать негативное воздействие мобильных телефонов на школьников специалисты отдела общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендуют научить детей придерживаться следующих правил:

● разговаривать по телефону только по необходимости;

● отдавать предпочтение беседе по громкой связи;

● класть телефон на расстоянии минимум 50 сантиметров от себя;

● носить телефон только в сумке и рюкзаке, а не в кармане или на шее;

● не использовать телефон в тех местах, где плохой прием связи: в лифте, транспорте (излучение мобильника в таком случае усиливается в несколько раз);

● сильнее всего излучение мобильного телефона в момент поиска оператора сети, так что лучше не прикладывать его в это время к уху.

В каждой семье родители сами решают, как выстраивать так называемую экранную политику. Включает в себя она не только время, проведенное за компьютером и перед телевизором, но и с телефоном в руках. Советы медицинской общественности здесь хорошо знакомы многим мамам и папам: до десяти лет – не более 15 минут непрерывного контакта.

Екатерина МОТЕВИЧ https://grodnonews.by/