﻿ Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей

07.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей

Пожалуй, уже сложно найти родителей, которые не знали бы, что на время уроков мобильник должен находиться вне зоны доступа для ребенка.

В нескольких школах областного центра еще в конце прошлого года на учительских столах прочно обосновались системы хранения телефонов – деревянные боксы. Такая практика в летний сезон была актуальна и для многих оздоровительных лагерей Принеманья, а сегодня – уже закреплена во всех школах Гродненщины. Медики же в свою очередь ограничительной тактики в отношениях пары «мобильник и школьник» рекомендуют придерживаться и за школьным порогом.

Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей

– Существуют вполне конкретные проблемы, к которым может привести долгое пребывание ребенка за мобильным устройством. Причиной возникновения некоторых может стать электромагнитное излучение от экранов смартфонов. Его влияние на ребенка в несколько раз выше, чем на взрослого человека, ведь растущий детский организм обладает повышенной чувствительностью к электромагнитному полю. Как результат, дети, которые часто и долго используют мобильное устройство, рискуют получить проблемы с памятью, снижение концентрации внимания, нарушение сна, – рассказала заведующая отделом общественного здоровья Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Дубок.

Не стоит лишний раз напоминать и о том, что при длительном использовании телефона ухудшается зрение ребенка. И это не миф. Продолжительные «диалоги» глаз и экрана могут стать причиной развития близорукости.

Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей

Кроме того, как рассказала Ирина Дубок, долгое использование смартфона вредит позвоночнику. Наиболее подверженная рискам зона у детей – шейный отдел. Позвоночнику ребенка нужно не так много времени, чтобы «заработать» проблему. Исправлять ее придется гораздо дольше.

Помимо очевидных минусов для физического здоровья, от не самого удачного сочетания «ребенок + мобильный телефон» не стоит забыть и о социальной составляющей. Ведь в виртуальном мире не только уменьшается двигательная активность ребенка. Он не получает полноценного общения, и в дальнейшем это может стать причиной еще одного ряда проблем: приведет к сложностям в налаживании живого диалога со сверстниками.

С тем, что телефоны могут приносить немалую пользу человеку, если их используют правильно и в разумных пределах, не поспоришь. И все же, когда речь идет о «дружбе» еще совсем маленького гражданина и телефона, важно не забывать о правилах и, конечно, «игровых» ограничениях.

Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей

● разговаривать по телефону только по необходимости;

● отдавать предпочтение беседе по громкой связи;

● класть телефон на расстоянии минимум 50 сантиметров от себя;

● носить телефон только в сумке и рюкзаке, а не в кармане или на шее;

● не использовать телефон в тех местах, где плохой прием связи: в лифте, транспорте (излучение мобильника в таком случае усиливается в несколько раз);

● сильнее всего излучение мобильного телефона в момент поиска оператора сети, так что лучше не прикладывать его в это время к уху.

В каждой семье родители сами решают, как выстраивать так называемую экранную политику. Включает в себя она не только время, проведенное за компьютером и перед телевизором, но и с телефоном в руках. Советы медицинской общественности здесь хорошо знакомы многим мамам и папам: до десяти лет – не более 15 минут непрерывного контакта.

Екатерина МОТЕВИЧ
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожалуй, уже сложно найти родителей, которые не знали бы, что на время уроков мобильник должен находиться вне зоны доступа для ребенка. В нескольких школах...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
«Кричев – территория здоровья»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика