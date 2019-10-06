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Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей
07.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пожалуй, уже сложно найти родителей, которые не знали бы, что на время уроков мобильник должен находиться вне зоны доступа для ребенка.
В нескольких школах областного центра еще в конце прошлого года на учительских столах прочно обосновались системы хранения телефонов – деревянные боксы. Такая практика в летний сезон была актуальна и для многих оздоровительных лагерей Принеманья, а сегодня – уже закреплена во всех школах Гродненщины. Медики же в свою очередь ограничительной тактики в отношениях пары «мобильник и школьник» рекомендуют придерживаться и за школьным порогом.
– Существуют вполне конкретные проблемы, к которым может привести долгое пребывание ребенка за мобильным устройством. Причиной возникновения некоторых может стать электромагнитное излучение от экранов смартфонов. Его влияние на ребенка в несколько раз выше, чем на взрослого человека, ведь растущий детский организм обладает повышенной чувствительностью к электромагнитному полю. Как результат, дети, которые часто и долго используют мобильное устройство, рискуют получить проблемы с памятью, снижение концентрации внимания, нарушение сна, – рассказала заведующая отделом общественного здоровья Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Дубок.
Не стоит лишний раз напоминать и о том, что при длительном использовании телефона ухудшается зрение ребенка. И это не миф. Продолжительные «диалоги» глаз и экрана могут стать причиной развития близорукости.
Кроме того, как рассказала Ирина Дубок, долгое использование смартфона вредит позвоночнику. Наиболее подверженная рискам зона у детей – шейный отдел. Позвоночнику ребенка нужно не так много времени, чтобы «заработать» проблему. Исправлять ее придется гораздо дольше.
Помимо очевидных минусов для физического здоровья, от не самого удачного сочетания «ребенок + мобильный телефон» не стоит забыть и о социальной составляющей. Ведь в виртуальном мире не только уменьшается двигательная активность ребенка. Он не получает полноценного общения, и в дальнейшем это может стать причиной еще одного ряда проблем: приведет к сложностям в налаживании живого диалога со сверстниками.
С тем, что телефоны могут приносить немалую пользу человеку, если их используют правильно и в разумных пределах, не поспоришь. И все же, когда речь идет о «дружбе» еще совсем маленького гражданина и телефона, важно не забывать о правилах и, конечно, «игровых» ограничениях.
Чтобы минимизировать негативное воздействие мобильных телефонов на школьников специалисты отдела общественного здоровья областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендуют научить детей придерживаться следующих правил:
● разговаривать по телефону только по необходимости;
● отдавать предпочтение беседе по громкой связи;
● класть телефон на расстоянии минимум 50 сантиметров от себя;
● носить телефон только в сумке и рюкзаке, а не в кармане или на шее;
● не использовать телефон в тех местах, где плохой прием связи: в лифте, транспорте (излучение мобильника в таком случае усиливается в несколько раз);
● сильнее всего излучение мобильного телефона в момент поиска оператора сети, так что лучше не прикладывать его в это время к уху.
В каждой семье родители сами решают, как выстраивать так называемую экранную политику. Включает в себя она не только время, проведенное за компьютером и перед телевизором, но и с телефоном в руках. Советы медицинской общественности здесь хорошо знакомы многим мамам и папам: до десяти лет – не более 15 минут непрерывного контакта.
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Ребенок и «сотовый»: не более 15 минут. Советы специалистов, как сделать «мобильную» современность безопасной для детей
Пожалуй, уже сложно найти родителей, которые не знали бы, что на время уроков мобильник должен находиться вне зоны доступа для ребенка. В нескольких школах...
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