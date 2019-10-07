Брестская областная больница готовится стать клинической

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская областная больница выходит на новый уровень развития - она становится клинической, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Александр Карпицкий.





С 1 августа в больнице открыт филиал кафедры общей хирургии Гродненского государственного медицинского университета. Соглашение предусматривает обмен опытом практической и научной деятельности, совместные публикации, подготовку квалифицированных специалистов. На базе облбольницы будут проходить курсы повышения квалификации врачей-хирургов. Первые занятия начинаются 14 октября. Группа в количестве восьми человек уже укомплектована, учебный цикл рассчитан на две недели.

"Мы подготовили преподавателей, общежитие - у нас все готово для встречи курсантов. Учебные циклы будем стараться делать интересными врачам-практикам, показывать им то, что сами умеем, рассказывать об инновационных технологиях в медицине. Параллельно этому готовимся на получение больницей статуса "клиническая". С нашей стороны уже оформлены соответствующие документы и отправлены в Гродно на согласование. Добро дает Министерство здравоохранения. Надеемся, что это произойдет уже в текущем году", - сказал Александр Карпицкий.

Клинику от обычной больницы отличает то, что наряду со стационарным лечением больных здесь ведется учебная и научная работа. В Брестской облбольнице для этого есть необходимые материально-техническая база и кадровый потенциал. Сейчас в учреждении здравоохранения работают два доктора и три кандидата медицинских наук. Еще один специалист в этом году поступает в аспирантуру, другой - ее заканчивает. В следующем году, по словам главврача, предполагается защита как минимум одной диссертации.

Брестская областная больница активно взаимодействуют с учреждениями здравоохранения Франции, Израиля, Литвы, Украины. Зарубежные стажировки медицинских специалистов позволяют перенимать передовой опыт, способствуют повышению профессионального уровня. Благодаря этому в областной больнице за последние годы внедрено более 20 новых методик в лечении пациентов.