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Названы ягоды, снижающие риск возникновения онкологии

08.10.2019 09:35 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Названы ягоды, снижающие риск возникновения онкологии
shutterstock.com

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала ягоды, которые оказывают самый положительный эффект на организм –  это черника, голубика и клюква, пишет «Вечерняя Москва»

«Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение», — заявила Соломатина.  

Она добавила, что ягоды являются антиоксидантами и усиливают регенерацию клеток.

Названы ягоды, снижающие риск возникновения онкологии
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Ранее ученые рассказали, какой продукт помогает снизить риск развития рака мочевого пузыря и толстого кишечника, а также сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

 
 
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shutterstock.com Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала ягоды, которые оказывают самый положительный эффект на...
 
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