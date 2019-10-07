Названы ягоды, снижающие риск возникновения онкологии

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала ягоды, которые оказывают самый положительный эффект на организм – это черника, голубика и клюква, пишет «Вечерняя Москва» .

«Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение», — заявила Соломатина.

Она добавила, что ягоды являются антиоксидантами и усиливают регенерацию клеток.

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