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Названы ягоды, снижающие риск возникновения онкологии
08.10.2019 09:35 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала ягоды, которые оказывают самый положительный эффект на организм – это черника, голубика и клюква, пишет
«Они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение», — заявила Соломатина.
Она добавила, что ягоды являются антиоксидантами и усиливают регенерацию клеток.
Ранее ученые рассказали, какой продукт помогает снизить риск развития рака мочевого пузыря и толстого кишечника, а также сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
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shutterstock.com Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала ягоды, которые оказывают самый положительный эффект на...
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