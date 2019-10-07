Дом в Майами не за горами. 5 принципов успешной визуализации

Источник материала: Аргументы и факты

Представьте себе, как вы едете за рулем роскошного автомобиля, ваши руки спокойно лежат на кожаном руле, ноги уверенно нажимают педаль газа, в салоне играет любимая музыка и вы подъезжаете к роскошному особняку где-нибудь в Майами. Представили? Поздравляем, вы стали на шаг ближе к машине и дому своей мечты, ведь, если верить экспертам, визуализация своих желаний неизбежно приводит к тому, что они исполняются. Однако далеко не у всех этот метод достижения целей работает. Почему так происходит и как правильно визуализировать, рассказывает коуч, бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай.

1. Формулируйте цель четко и лаконично

Визуализация — это не фея с волшебной палочкой или магическая пыль. Речь идет о навыке, который помогает создавать изменения в той реальности, в которой находится конкретный человек. Для его реализации нужны вера и умение чётко формулировать цель. Что это означает?

Желание должно быть сформулировано в настоящем времени, как свершившееся событие. Забудьте о сложных оборотах, частицах «не», предлоге «без», а также словах с приставками «не», «без» или «бес». Формулировка должна быть позитивной, чёткой и конкретной, не вызывающей сопротивления как на уровне ума, так и на уровне ощущений в теле.

Например: «Я хочу получать (или я получаю) доход (обязательно назовите конкретную сумму в определенной валюте) в месяц от своей деятельности максимально комфортным образом для меня и моего окружения».

А вот как выглядит неправильная формулировка: «Мой босс увеличивает мне зарплату и дает повышение, что вызывает восхищение коллег». Такие сложные желания лучше разделять на несколько простых и понятных формулировок.

2. Представьте желаемое максимально подробно

Визуализация — это навык, который формирует картинки на «внутреннем» экране во время мыслительного процесса. Условно говоря, когда мы читаем книги, то представляем себе не буквы, а фактически смотрим кино.

Итак, ваша задача увидеть четко сформулированное желание на этом «внутреннем» экране. Постарайтесь представить цель максимально подробно, в деталях. Нужно соединиться с тем кино, которое вы смотрите. Не отвлекайтесь! Процесс требует максимальной концентрации.

Замечу, что визуализация работает в абсолютно любой сфере жизни. Её можно применять для достижения целей любого масштаба, но не стоит забывать о том, что каждому даётся по вере его. Это значит, что если кто-то хочет привнести в свою жизнь определённые изменения, то реализоваться может всё желаемое, вопрос только в силе веры и доверии себе самому.

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3. Определите желаемую дату реализации мечты

Дата должна быть комфортной и не вызывать состояния внутреннего сопротивления или аргументации, почему результат не может быть воплощён. Представьте день получения желаемого и прочувствуйте максимально эффективно, как достигнутое повлияет на вас как личность. Осмотритесь внимательно. Что меняется в вашей жизни, комфортны ли для вас произошедшие перемены. Не вызывает ли это новое состояние каких-то внутренних сопротивлений?

Если вы понимаете, что присутствует отрицание, которое можно ощутить на физическом уровне, необходимо провести работу с убеждениями. Это может быть трудоемкий процесс, который потребует вытащить из сознания и подсознания всё то, что ограничивает вас и не даёт возможности привнести желаемый результат в жизнь.

4. Продумайте реальные шаги, которые помогут осуществиться цели

Когда ограничивающие убеждения проработаны, все страхи и сомнения уничтожены, подумайте о том, что вы можете сделать для воплощения своей мечты. Как можете помочь ей сбыться и превратить картинку в реальность, которая останется с вами.

Визуализация — процесс не для ленивых. Вы не сможете получать желаемое, как в сказках «Золотая рыбка» или «По щучьему велению». Но ваша преданность личным целям и желаниям способна создать невероятные изменения, которые могут перевернуть всю жизнь. И главный вопрос здесь: вы к этому готовы?



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5. Работайте над ошибками

Почему у некоторых не получается исполнить свои желания с помощью визуализации? Если есть какие-то сомнения, мысли о том, что мечта не сможет воплотиться в жизнь, то и результаты будут соответствующие. Нет ничего невозможного, но сознание конкретного человека может ограничить вероятность осуществления целей и мечтаний. Для того чтобы они действительно сбывались, должна быть полная готовность принять желаемые результаты в реальной жизни.

Это не шутки и не игра. Физика веры работает, но порой даже неимоверно сильное желание не может прийти в жизнь человека. Ограничения могут быть абсолютно разными. Если то, чего вы, вроде бы, так страстно хотите, не сбывается, однозначно причину стоит искать в системе убеждений конкретной личности.

Кстати, нередко бывают ситуация, когда в качестве ограничителя срабатывает не система убеждений, а бессознательные вторичные выгоды. Что это значит. Допустим, кто-то хочет выздороветь после продолжительной болезни, но в картине мира этого человека на подсознательном уровне есть уверенность: «Когда я болею, я получаю должную заботу и внимание». Это и будет вторичной выгодой, которая мешает реализации желаемого. Убедитесь, что у вас нет подобных мыслей, и действуйте.