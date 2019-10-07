Пей кофе и не бойся сотовых. Хирург Джоли опровергла 6 мифов о раке груди

Источник материала: Аргументы и факты

Рак груди, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем лечить. А потому наши женщины во имя здоровья своего бюста часто готовы идти на радикальные меры. Забывают об антиперспирантах (в них же соли алюминия!), выкидывают лифчики с косточками, которые якобы сдавливают лимфоузлы, отказываются от вредного кофе и т. д. А зря, подобные рекомендации часто не имеют никакой доказательной базы! "АиФ" убедился в этом, изучив бестселлер известного американского хирурга Кристи Фанк «SiSi: книга для тех, у кого есть, будет или когда-то была грудь».

Миф № 1. Кофе вызывает рак груди

Многие женщины, с которыми я общаюсь, считают, что кофе вызывает рак груди, но между вашим священным утренним напитком и злокачественной опухолью не существует вообще никакой связи. Более того, появляется все больше доказательств, что кофе может обладать профилактическим эффектом. Впрочем, кофеин в кофе не всегда полезен для груди: он может усиливать болезненные ощущения в ней и влиять на формирование кист, особенно у молодых женщин с мастопатией, но это все же не рак. В общем, если бюст вас не беспокоит, от чашечки латте с ним ничего не случится.

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Миф № 2. Бюстгальтеры с косточками опасны

Ни лифы с косточками, ни тугие лифы, ни сон в бюстгальтере, ни ношение его более 12 часов в день никак не связаны с риском. Я часто сталкиваюсь с двумя популярными мнениями. Первое: тугие бюстгальтеры сдавливают лимфатическую систему груди, что приводит к накоплению в ее тканях токсинов, которые наносят вред клеткам. Но это противоречит и анатомии, и физиологии молочных желез. Мы лечим лимфедему груди (застой лимфатической жидкости) с помощью в том числе сдавливания бюста.

Другая умная с виду гипотеза утверждает, что проволочный каркас лифа проводит электромагнитные поля (ЭМП) из окружающей среды. В исследовании 2014 года сравнили привычки в ношении бюстгальтеров у пожилых женщин, больных инвазивным раком груди, и здоровых. Ученые обнаружили, что такие факторы, как размер чашечки, присутствие косточек, возраст начала ношения лифчика и среднее время ношения в день, не связаны с повышенным риском развития рака молочных желез.

Миф № 3. Антиперспиранты наносят вред женскому здоровью

Можете смело прекращать поиски наилучших натуральных замен, потому что никакие научные данные не подтверждают заявления о том, что антиперспиранты или дезодоранты вызывают рак груди: ни из-за накопления токсинов, ни из-за содержания алюминия, ни из-за парабенов.

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Миф № 4. Мобильные телефоны стоит держать подальше от груди

Для связи с вышками мобильные телефоны излучают ЭМП. Ткани организма поглощают некоторую часть этой радиации во время разговоров по телефону. Обычно это мышцы лица и мозг, но, чтобы освободить руки, некоторые женщины убирают телефоны за корсаж или в нагрудные карманы. Вот главное, что нужно знать: электромагнитные поля от сотовых не являются ионизирующим излучением, и, соответственно, их энергетические волны слишком слабые, чтобы разрушить ДНК или другие биохимические связи.

В нескольких известных исследованиях рассматривали связь мобильных телефонов и рака, в частности, опухолей мозга. Только один из авторов отметил повышение количества опухолей мозга при использовании мобильных телефонов, но ни в одном последующем исследовании эту корреляцию воспроизвести не удалось. Если вы носите сотовый в бюстгальтере, то я бы больше беспокоилась из-за того, что он случайно пошлет фотографию вашей груди начальнику, а не вызовет повреждение ДНК в тканях.

Миф № 5. Оральные контрацептивы повышают риск рака груди из-за эстрогена

Многие женщины беспокоятся, что оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) повышают риск рака груди из-за эстрогена, ведь мы знаем, что последний подпитывает многие злокачественные опухоли молочной железы. Однако не стоит паниковать. Ведь если у вас нет дополнительных факторов риска, то неожиданная беременность доставит куда больше беспокойства, чем ОК. Данные 54 исследований показывают, что у женщин, принимавших контрацептивы, риск рака груди повышается всего на 24% во время приема таблеток. Через 1-4 года после прекращения приема он снижается до 16%, до 7% — через 5-9 лет после прекращения приема, до нуля — через 10 лет.

Еще раз замечу, что оральные контрацептивы незначительно повышают риск развития рака молочной железы, который сходит на нет после окончания приема и компенсируется снижением риска рака яичников и прямой кишки. В зависимости от особенностей вашего организма — на 43% и 14% соответственно.

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Миф № 6. Грудные имплантаты неминуемо приведут к онкологии

Неважно, солевые ваши имплантаты или силиконовые, выше или ниже грудной мышцы, установлены десятилетия назад или совершенно новые, текстурированные или гладкие, круглой или иной формы, — они не вызывают рак груди. Более того, исследование, в котором участвовали 3139 женщин, делавших увеличение груди в 1953-1980 гг., показало, что после среднего срока в 13,5 года рак груди у них развивался на 31% реже, чем ожидалось. Метаанализ 17 исследований тоже показал значительное снижение заболеваемости раком среди женщин, установивших косметические имплантаты, — примерно на одну треть.

Но, прежде чем бежать в ближайшую клинику и увеличивать бюст, стоит учесть, что снижение риска, скорее всего, коррелирует с другими фактами. У женщин, которые ставят имплантаты, в среднем ниже индекс массы тела, чем у тех, кто не ставит, и они рожают детей до 30 лет. Это два известных фактора, снижающих риск развития заболевания.

С другой стороны, имплантаты могут затруднить обнаружение уже существующей опухоли молочной железы, так что я рекомендую таким пациенткам проходить более тщательный скрининг.