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5 продуктов, которые можно есть на ночь и при этом худеть

08.10.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

5 продуктов, которые можно есть на ночь и при этом худеть

Для успешного похудения важно, чтобы в продуктах, употребляемых на ночь, не содержались рафинированные углеводы и крахмалы, а также не было много сахара. Существует как минимум пять продуктов, которые соответствуют данному требованию.

Исследование специалистов из Университета штата Флорида, опубликованное в Британском журнале питания в 2018 году, показало, что белок, употребляемый за полчаса до сна, может способствовать активации метаболических процессов и помогает таким образом похудеть. Продукты, которые содержат много белка и при этом не вызовут проблем с пищеварением, — это творог, сыр моцарелла, яйца, орехи, тофу.

Творог. В твороге не только много белка, он также богат кальцием, от недостатка которого особенно сильно страдают женщины во время и после прохождения менопаузы. На этом этапе жизни кальций буквально вымывается из их костей, суставов и зубов, делая их склонными к повреждениям.

Что важно: творог должен быть не особенно сильно, но все же жирным, чтобы кальций усваивался. Кроме того, молочный жир в определенной мере необходим для поддержания функций сосудов и сердца.

Орехи: миндаль и грецкие. Практически все виды орехов отличаются высоким содержанием белка, но в грецких орехах и миндале его концентрация особенно существенна. Горсть орехов на ночь — это очень хороший способ не страдать от голодных позывов, а также иметь стройную фигуру и крепкий иммунитет. В орехах много витамина Е, магния и селена – веществ, которые в таком комплексе эффективно оздоровляют сердце.

5 продуктов, которые можно есть на ночь и при этом худеть

Моцарелла. Этот сыр очень низкокалорийный и почти не содержит углеводов. При этом в моцарелле содержится много витамина D. В июле на Европейском собрании по эндокринологии прозвучало заявление о том, что достаточная концентрация этого витамина в организме способствуют похудению, в то время как недостаток приводит к ожирению.

Куриные яйца. Богатые белком, витамином D, а также многими другими полезными витаминами и микроэлементами, вареные яйца идеально подходят не только для завтрака – их без опасений можно есть и в позднее время. Этот продукт незаменим в деле похудения. Яйца содержат в себе 60% от необходимой человеку суточной дозы селена, 32% витамина А и почти 15% железа. По данным, опубликованным в журнале BMC Medicine, употребление яиц особенно эффективно для избавления от жира на животе.

Тофу. 150 грамм тофу дают целых 11 грамм белка, усвоение которого ускоряет сжигание жира. При этом тофу – богатейший источник кальция, магния и железа, крайне важных для поддержания здоровья микроэлементов.

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Для успешного похудения важно, чтобы в продуктах, употребляемых на ночь, не содержались рафинированные углеводы и крахмалы, а также не было много сахара....
 
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