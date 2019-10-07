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По самые помидоры. Кто внёс томаты и кабачки в список вредных продуктов?

08.10.2019 17:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

По самые помидоры. Кто внёс томаты и кабачки в список вредных продуктов?
shutterstock.com

Дело в том, что американский кардиолог Стивен Гандри советует полностью отказаться от употребления томатов. Они могут навредить здоровью, несмотря на то что в них содержится множество витаминов и минералов и их употребление является профилактикой рака. Однако помимо ликопина, который уменьшает риск развития злокачественных опухолей, в помидорах есть лектины — разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей. И когда они попадают в организм человека, то запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям, в числе которых синдром хронической усталости, сыпь на коже, заболевания мозга и облысение. Мы решили провести расследование, чтобы определить, правда это или нет.

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Новость «с бородой»

В качестве источника информации все указывали на книгу Гандри «Парадокс растений». Мы нашли её, и в ней рассказывалось о вреде не только томатов, но и большинства других растительных продуктов, а заодно ещё и мяса, птицы, молока и молочной продукции. Причина опасности в том, что все они содержат лектины.

Лидерами по их содержанию являются фасоль, соя и другие бобовые. Именно поэтому их нужно вымачивать перед готовкой — это снижает содержание лектинов. Масса их и во всех зерновых, включая почти все крупы, пшеницу, рис и кукурузу. Поскольку сегодня всех сельскохозяйственных животных, включая птицу, кормят соей и кукурузой, они тоже накапливают много лектинов. Естественно, эти вещества попадают в молоко и все молочные продукты.

По Гандри, лектинов полно не только в помидорах, но и в остальных представителях семейства паслёновых (сладкий перец, баклажаны, картофель) и в семействе тыквенных (кабачки, цукини, патиссоны, тыквы). Он называет эти овощи фруктами. И в этом есть правда: «С точки зрения ботаники любой плод, развившийся из цветка, по-латыни называется „фруктус“, — объясняет канд. биол. наук, заведующий лабораторией биологии развития растений МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Мурашёв. — И потому эти плоды, как и классические для нас фрукты и ягоды, тоже являются фруктами. А вот термина „овощи“ в ботанике нет, это бытовое название. Строго говоря, оно относится к растениям, которые мы выращиваем на огороде и едим разные их части — листья, стебли, корнеклубни и т. д. А то, что выращиваем в саду, мы называем фруктами. То есть существует несоответствие между научной терминологией и обыденной».

О том, почему в новостях из этого «расстрельного списка» упомянули лишь томаты, можно только догадываться. Но главное, что эта новость оказалась «с бородой». Книга Гандри на Западе вышла 2 года назад, а в прошлом году её выпустили у нас. Но тогда её никто не заметил. Почему о ней вспомнили только сейчас? Кто-то прочитал и решил устроить хайп в Сети. Удалось, текст про помидоры с минимальными отличиями перепечатали почти все новостные сайты.

Сама книга содержала более 400 страниц текста и читалась как приключения в жанре фэнтези.


По самые помидоры. Кто внёс томаты и кабачки в список вредных продуктов?
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«Война растений и животных»

Так автор обозначил основную идею книги, и вот как он её описывает: «Наземные растения появились около 450 миллионов лет назад. До появления первых „растительноядных хищников“ Земля была настоящим раем для растений. Им не нужно было убегать, прятаться или сражаться». Но 90 миллионов лет спустя появились первые насекомые, и рай кончился: «Растения не хотели, чтобы их ели, — пишет автор, — и они придумали дьявольски умные способы защищать себя и своё потомство от хищников. Растения научились вырабатывать лектины, которые парализуют любого несчастного жучка, решившего ими полакомиться».

Но потом появились животные и люди, и это оружие обернулось против них: «Из-за того что мы, млекопитающие, состоим из огромного количества клеток, мы годами можем не замечать, как эти вещества подтачивают наш организм. И даже если это происходит с вами, вы об этом ещё не знаете».

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А привести это может более чем к 50 заболеваниям. Их список приведён на нескольких страницах, и в него входят болезни сердца, сосудов, рак, болезнь Паркинсона, синдром хронической усталости и даже «туман в голове». А также как недостаток веса, так и ожирение. Этот перечень гораздо длиннее, чем в статьях про вред помидоров.

Написана книга так увлекательно, что в неё хочется верить. Но не получается, факты не сходятся. Например, лектины в первую очередь направлены против грибов, а они возникли раньше классических растений. И значит, ботанического рая не было. Но уверен, многие в это верят и готовы выстроиться в очередь к доктору Гандри. Для таких людей книга и написана. У него есть клиника в Калифорнии, очень дорогая. Запись в неё, по признанию самого хозяина, закрыта на полгода вперёд, и попасть в неё сложно. Но, похоже, эта очередь искусственная. Стивен Гандри так подробно расписывает в книге свою диету, что на неё может сесть каждый без его консультации. Но из-за лектинов список разрешённых продуктов такой узкий, что для получения необходимых питательных веществ обязательно нужны БАДы. К ним доктор имеет самое прямое отношение. То есть книга похожа на рекламу его БАДов.

А фэнтези про лектины — это «крючок», который выделяет эту диету на фоне остальных похожих программ питания. Каждая из них может людям помочь перезагрузить свой метаболизм (обмен веществ), почувствовать улучшение состояния и получить надежду, что они смогут избежать ожирения, гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета и других главных болезней нашего времени. Все они сводятся примерно к одним правилам — сократить потребление быстрых углеводов и ряда других вредных веществ. На этом принципе основаны самые популярные диеты, которые называют по-разному — безуглеводные, высокобелковые, высокожировые, кетогенные и т. п. Все они помогают. И всё это тоже есть в диете доктора Гандри, если отбросить красивое фэнтези про лектины. То есть его диета обязательно поможет, как и остальные, если её соблюдать. Единственное отличие в том, что она строже других и, соблюдая её, нужно обязательно потреблять БАДы, включая и те, что производит сам Гандри.

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А что же лектины?

Лектины сегодня в центре внимания учёных. И все их красить чёрной краской, как это делает доктор Гандри, нельзя. Возможно, часть их действительно может оказывать негативное действие, но лишь у небольшого числа людей, и отказываться от них всем не стоит. В первую очередь это важно при аутоиммунных болезнях и склонности к ним. Это ревматоидный артрит, системная красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет 1-го типа, непонятные боли в суставах и ряд других заболеваний.

С другой стороны, лектины очень перспективны в плане создания новых лекарств от рака, грибковых инфекций, для регулирования микрофлоры кишечника и для многих других болезней. Таких исследований сегодня масса.

 
Теги: Новости
 
 
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